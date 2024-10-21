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Сегодня, 20:33

Жбанов назвал ключевой фактор победы «Зенита» над «Уралмашем»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал «СЭ» выездную победу своей команды над «Уралмашем» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 78:72 в пользу питерской команды.

«Игра была тяжелой, как и всегда в Екатеринбурге, — сказал Жбанов «СЭ» . — Полные трибуны поддерживали свою команду, но мы справились с этим прессингом, не сдавались, боролись за подбор в нападении, который стал решающим фактором победы. Отборолись, забрали свое и спокойно едем домой».

«Зенит» одержал шесть победу в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице.

Баскетбол
БК Зенит
БК Уралмаш

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