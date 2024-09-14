Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Единая лига ВТБ. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:00

Жбанов прокомментировал готовность «Зенита» к новому сезону

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в интервью «СЭ» отметил, что команда будет прибавлять в матчах Единой лиги ВТБ. В Суперкубке петербургский клуб занял третье место.

— До первого матча регулярки осталось чуть больше недели. На ваш взгляд, командная химия сейчас на высоком уровне?

— Хочется в это верить, но, безусловно, нам еще есть над чем работать. Надо до конца прочувствовать друг друга. С «Црвеной Звездой» наконец-то разыгрался Дуэйн Бэйкон, Саша Щербенев раскрылся в розыгрыше. Вообще, русские игроки сегодня сыграли классно. Надеюсь, в этом духе и продолжим.

— Бэйкон набрал 19 очков, реализовал 5/10 — трехочковых. Заявка на MVP регулярки?

— Ради бога. Я буду только рад, если кто-то из одноклубников станет MVP сезона. Со своей стороны сделаю все возможное для этого.

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (83:70) в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Турнир проходит с 11 по 14 сентября в Москве.

Полностью интервью Георгия Жбанова читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Северной Америке предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя