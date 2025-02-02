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Сегодня, 21:10

Жбанов прокомментировал первое попадание на Матч звезд

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в интервью «СЭ» подчеркнул, что ему было важно отобраться на Матч звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет в Москве 16 февраля.

— Ты впервые примешь участие в Матче звезд Единой лиги. Приятные чувства?

— Меня выбрали СМИ — что вдвойне ценно. Это, наверное, результат моей работы над собой. Рад, что туда поеду. Поставлю галочку, что был участником Матча звезд. Первый раз — это очень важно. Все последующие разы, если они будут, уже не так.

— Сборная параллельно будет проводить сборы, и ты попал в списки. Удастся совместить с Матчем звезд?

— Посмотрим, в каком я буду состоянии. Если все будет хорошо со здоровьем, то приеду, помогу молодым. Если будет недомогание, то, думаю, Зоран Лукич поймет и даст мне отдохнуть.

Георгий Жбанов. «Надеюсь, что получу приз лучшего защищающегося игрока сезона». Жбанов — о победе над ЦСКА

Георгий Жбанов
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