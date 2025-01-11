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Сегодня, 18:35

Жбанов считает, что «Зенит» уступил «Локомотиву-Кубани» из-за невыполнения плана на игру

Алексей Михайлов
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Защитник «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (98:117).

— Мы полностью не придерживались плана на игру, который нам дал тренер. Играли во что хотели и как хотели, и «Локомотив» нас наказал за это.

В третьей четверти начали с трех-четырех потерь подряд. Они убежали, забили, мы не смогли на это ответить. Из-за этого они вырвались вперед, мы уже на панике догоняли. Тяжело что-либо говорить. Полностью провальная игра в нападении, — передает слова Жбанова корреспондент «СЭ».

27-летний игрок набрал 17 очков в матче.

Петербургская команда занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги ВТБ, одержав 19 побед в 24 матчах.

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БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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