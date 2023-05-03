Жена Шведа сообщила, что игрок находится в больнице: «Он лежит и не двигается, у него корсет на шее»

Анастасия Зиадитдинова, супруга атакующего защитника ЦСКА Алексея Шведа, рассказала корреспонденту «СЭ» о самочувствии баскетболиста после нападения.

«У моего мужа такое заключение, что нужно смотреть КТ повторное еще через 10-14 дней. У него опухоль. Она может расти, но пока ничего не известно, нужно лежать и не двигаться. Он лежит и не двигается, у него корсет на шее. В мозгу воздух, который тоже не вышел. Там большой диагноз. Это просто часть того, что опасно. Алексей находится сейчас не в реанимации, он в больнице», — сказала Зиадитдинова «СЭ».

В ночь на 2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний российский спортсмен был доставлен в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.

3 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста.

В среду президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал корреспонденту «СЭ» об улучшении состояния здоровья Шведа.