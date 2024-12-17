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Сегодня, 13:04

Жена Кириленко прокомментировала смерть Яниса Тиммы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мария Лопатова, жена экс-баскетболиста Андрея Кириленко, отреагировала на смерть бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы.

С 2015 по 2021 год латвийский баскетболист выступал в России за «Зенит», «Химки» и УНИКС.

«Я знаю, что такое терять близких именно такой смертью. Есть личный опыт. Есть и профессиональный. Яниса я знала лично давно, и Аню тоже. Ане соболезную. Готова помочь. Сейчас вспоминаю, как они гостили у меня в «Лос-Анджелесе» еще на заре своих отношений. Были такие молодые и счастливые. Вероятно много воды утекло. Но в моей памяти они останутся именно такими... Анне сил. Уходить легко. Оставаться тяжело», — написала Лопатова в своем Telegram-канале.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По информации «Известий», Тимма покончил с собой.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.

СМИ: баскетболист Тимма погиб в день рождения бывшей жены. Одна из версий — суицид после развода с Седоковой.

Источник: https://t.me/lopatova_masha/1189
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Баскетбол
Андрей Кириленко
Янис Тимма
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