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Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:55

Жена Шведа опровергла обвинения в провокации конфликта с участием баскетболиста

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Швед.
Фото Единая лига ВТБ / flickr.com
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Анастасия Зиадитдинова, супруга атакующего защитника Алексея Шведа, рассказала корреспонденту «СЭ» детали конфликта, связанного с баскетболистом.

«Мне сказал кто-то, кто стоял выше меня. Когда мы вышли из ресторана там была большая компания. Увидев меня, они остановились. Поняли, кто я, сказали, что мой муж лох: «Мы из-за него ставку проиграли, Алексей Швед играть не умеет, он отстой». Я говорю: «Он лучший, мой муж самый лучший, что вы мне это говорите».

Сейчас читаю в интернете, что я якобы обзывала их нацию. У меня папа татарин, мусульманин, дедушка мулла в мечети, я татарка. У Леши лучший друг чеченец. С нами в компании был чеченец, азербайджанка. Еще мы встретили знакомого чеченца с сыном. И друг еврей. Так что про нацию... Они, наверное, подумали, что я блондинка и так могла сделать", — сказала Зиадитдинова «СЭ».

В ночь на 2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний российский спортсмен был доставлен в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.

3 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста.

В среду президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал корреспонденту «СЭ» об улучшении состояния здоровья Шведа.

баскетбол
БК ЦСКА
Алексей Швед
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