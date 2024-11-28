Зоран Лукич: «У «Самары» сейчас очень серьезные проблемы»

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич в интервью «СЭ» отметил, что доволен работой своего ассистента Александра Полинкевича.

«Есть ли у него перспективы стать главным тренером на уровне Лиги ВТБ? Опять же, давайте не будем спешить. К тому же у «Самары» сейчас очень серьезные проблемы. Удастся ли их преодолеть — вопрос.

Что касается Полинкевича, то это вопрос доверия, понимания менеджмента. Готовы ли они давать возможности ошибаться. У молодого тренера не всегда получается дать результат здесь и сейчас. В сборной Саша работает отлично. Выполняет все, что мне нужно, получает хороший опыт в общении с сильными игроками. Однако подниматься через сборную невозможно. Клуб — это то место, где он должен совершать шаги по карьерной лестнице», — сказал «СЭ» Лукич .

В текущем сезоне Полинкевич возглавляет «Самару-2».