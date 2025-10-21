Лукич — о перспективах МБА-МАИ: «Должны быть как минимум пятыми в Лиге ВТБ»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказался о старте регулярного сезона Единой лиги ВТБ-2025/26.

«Кто больше всего впечатлил в первых играх? У УНИКСа подобралась очень сильная команда. Пока казанцы показывают самую уверенную игру в чемпионате. Складывается впечатление, что они угадали со всеми приглашенными иностранцами. Еще бы выделил МБА-МАИ. У москвичей приличный состав, плюс в последний момент добавился Андрей Зубков. Ожидаю, что они будут как минимум в пятерке лучших», — подчеркнул «СЭ» Лукич.

Также сербский специалист рассказал о командах, которым в новом сезоне будет очень непросто.

«Видно, что у «Самары», «Енисея» и «Пари НН» есть определенные проблемы. Бюджет не позволил им провести летнюю селекцию, которая бы позволяла уверенно смотреть в будущее. Видно, что этим трем клубам сейчас нелегко и будет нелегко на протяжении всего чемпионата», — продолжил Лукич.

УНИКС одержал 5 побед в 5 матчах, в том числе обыграв «Зенит» и «Локомотив-Кубань». У МБА-МАИ — 4 победы и 1 поражение. «Самара» и «Енисей» проиграли по 5 матчей, клуб из Нижнего Новгорода потерпел 3 поражения в 4 играх.