Зоткин перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды из «Новосибирска»

Сегодня, 14:37
Защитник Сергей Зоткин на правах аренды перешел в «Нижний Новгород» из «Новосибирска», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
Соглашение 19-летнего баскетболиста с «Нижним Новгородом» рассчитано на 1 сезон.
В сезоне 2022/23 Зоткин принял участие в 40 матчах суперлиги и продемонстрировал статистику в 5,7 очка (42% двухочковых, 37,8% трехочковых, 1,6 подбора, 2,1 передачи и 1 перехват).
В январе 2023 года Зоткин участвовал в просмотровом сборе основной национальной команды под руководством Зорана Лукича.