Звездный новичок ЦСКА Аврамович заявил, что хочет уверенно говорить по-русски

Сегодня, 09:30
Лидер ЦСКА и сборной Сербии Алекса Аврамович в интервью «СЭ» рассказал, что владеет тремя языками, помимо сербского.
— Лучший совет, который дали вам родители?
— Старайся помогать людям. Не оставайся в стороне.
— Вы играли в разных местах. Самая безумная вещь, которую видели?
— Толпа болельщиков «Партизана», которая идет на домашние матчи команды.
— Удивительный факт о вас, о котором мало кто знает?
— Я открытый человек. Дал много интервью, наверное, я рассказал обо всем.
— На каких языках вы говорите?
— Помимо сербского, владею итальянским, испанским, английским. Надеюсь, что скоро уверенно заговорю по-русски. Дайте мне несколько месяцев.
— Какой самый удивительный факт вы узнали о России?
— Я мог бы сказать про размеры страны, но это неоригинально. Давайте позже вернемся к этому вопросу, когда я проведу побольше времени в России.