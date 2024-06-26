«Зенит» вернул своего лучшего центрового. Пойтресс рад воссоединиться с Паскуалем

Подтверждение чемпионских амбиций.

В среду, 26 июня, «Зенит» объявил о возвращении Алекса Пойтресса, пожалуй, лучшего центрового в истории клуба. Американский бигмен выступал за сине-бело-голубых два сезона и помог команде добиться двух исторических достижений: выйти в плей-офф Евролиги (2020/21) и выиграть чемпионство Лиги ВТБ (2021/22). Тогда Алекс стал одним из героев полуфинальной серии с УНИКСом, где очень здорово защищался против лидера казанцев Марио Хезоньи, а также здорово сыграл в финале с ЦСКА. В чемпионском сезоне он стал третьим в своей команде по результативности (12,6 очка) и лучшим по подборам (5,6).

Основной аргумент

После «Зенита» Пойтресс продолжил выступать в клубах Евролиги. Сначала провел один сезон в «Маккаби» Тель-Авив, вместе с которым стал чемпионом Израиля и обладателем Кубка страны, а затем — выиграл чемпионат Италии-2023/24 в составе «Милана». Интересно, что Пойтресс мог вернуться в Петербург еще прошлым летом. Об этом в интервью «СЭ» рассказывал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. «Да, мы хотели вернуть Алекса. Такие шансы были, но не сложилось».

В итоге «Зенит» подписал Бояна Дублевича. Черногорец, который провел почти всю карьеру в чемпионате Испании, долго не мог подстроиться под атлетичный баскетбол Лиги ВТБ. Когда же у центрового все-таки начало получаться приносить пользу, он получил тяжелую травму и не смог помочь команде в плей-офф. В срочном порядке петербургский клуб подписал Джоша Карлтона, но тот не смог быстро влиться в игровую модель Паскуаля.

У Пойтресса проблем с этим не будет. Испанский тренер — главная причина смены Евролиги на Лигу ВТБ, рассказал агент игрока Вадим Михалевский.

«Рад возвращению Алекса в Санкт-Петербург, — отметил «СЭ» Михалевский. — Здесь он провел пока лучшие годы в своей карьере. А вот после «Зенита» центровой провел два не самых выдающихся сезона в Евролиге (выступал за «Маккаби» и «Милан». — Прим. «СЭ»). Основным аргументом при принятии решения было желание снова поработать под руководством Паскуаля, поэтому договорились довольно оперативно. Могу сказать, что «Жальгирис» проявлял солидный интерес к игроку, но Алекс выбрал «Зенит».

Вот что сам Пойтресс говорил о Паскуале в чемпионский сезон.

«За то время, что мне выпала честь с ним работать, я прибавил во многих игровых и личностных аспектах, — говорил Алекс в интервью «Известиям». — Это тот человек, который заставляет всех расти, двигаться вперед, а где-то даже доминировать. Чави — наш лидер. Не раз слышал, что про него говорят — лучший тренер в Европе. Поработав с ним, могу подтвердить это».

Отметим, что в «Маккаби» центровой играл под руководством Одеда Каташа, в «Милане» — у Этторе Мессины.

Плюс Воронцевич и Щербенев

Приход Пойтресса означает расставание «Зенита» с Дублевичем, чей контракт подошел к концу. Впрочем, Алекс и Винс Хантер образуют одну из самых сильных передних линий в Лиге ВТБ.

«То, что Алекс добавит атлетизма петербургскому клубу, у меня нет сомнений, — подчеркнул «СЭ» Вадим Михалевский. — В отношении расстановки сил — здесь вопрос риторический. ЦСКА и УНИКСу удалось сохранить своих центровых, у которых также очень высокий уровень мастерства. Кроме того, не стоит списывать со счетов «Локомотив-Кубань», где выступают два самых талантливых бигмена страны — Андрей Мартюк и Кирилл Елатонцев. Плюс наверняка они усилятся кем-то из легионеров. Так что время покажет».

Алекс стал первым новичком «Зенита» в это межсезонье. Ранее клуб продлил контракты с Трентом Фрейзером, Сергеем Карасевым и Игорем Вольхиным. В статусе свободных агентов клуб официально покинули Артем Клименко и Сергей Торопов.

В ближайшие дни клуб должен объявить еще двух звездных новичков. Речь про одного из самых титулованных игроков в истории российского баскетбола Андрея Воронцевича и основного разыгрывающего сборной России Александра Щербенева. «Зенит» усиливается по всем фронтам, чтобы попытаться вернуть Кубок Белова в Санкт-Петербург. И пока их трансферная кампания впечатляет.

Также из значимых трансферов межсезонья стоит выделить переход Девона Акун-Перселла из «Локомотива-Кубань» в УНИКС, Джеремайи Мартина из «Енисея» в «Уралмаш», Ди Джея Джонсона из «Пармы» в «Локо», Гарретта Нэвелса из «Уралмаша» в «Парму», Михаила Беленицкого из «Пари НН» в УНИКС, Руслана Абдулбасирова из «Пармы» в ЦСКА, Самсона Руженцева из ЦСКА в «Парму» и Андрея Лопатина из МБА в УНИКС.