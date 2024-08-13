«Не до конца уверен, почему «Локо» расторг со мной контракт». Интервью Александера Секулича

Наставник сборной Словении — о странной отставке и отличном опыте жизни в России.

В субботу, 10 августа, стало известно, что «Локомотив-Кубань» вышел из соглашения с главным тренером Александером Секуличем. Контракт наставника сборной Словении действовал еще год, однако руководство «Локо» решило его расторгнуть. Специалиста сменил президент клуба Андрей Ведищев, что у многих вызвало удивление. «СЭ» связался с Секуличем и выяснил, как тренер узнал о своей отставке, планирует ли он оставаться в России, а также заслуженно ли сборная США стала победителем баскетбольного олимпийского турнира.

Был удивлен, когда увидел, что Ведищев стал тренером «Локомотива»

— Сейчас вы вернулись в Краснодар. Чем будете заниматься после ухода из клуба?

— Мы пришли к соглашению о расторжении контракта из-за некоторых обстоятельств. Все это произошло совсем недавно. Я планировал вернуться к работе, поэтому весь штаб тоже здесь, равно как и моя семья, все наши вещи. Теперь нам нужно будет возвращаться в Словению.

— От кого шла инициатива о расторжении контракта?

— Это была инициатива клуба. Именно они хотели расторгнуть контракт. Не до конца уверен почему. Но это то, о чем я пока не могу говорить. По окончании сезона не было никаких сигналов о том, что все так произойдет. Об этом сообщили слишком поздно. Но это решение клуба. Они наняли меня, поэтому они могут принять такое решение.

— Как вам объяснили причины такого решения? Все-таки при вас клуб показывал, пожалуй, лучшие результаты в истории.

— Я бы не хотел об этом говорить. Конечно, не могу быть доволен этим решением, но я уважаю позицию клуба.

— Спустя некоторое время президент клуба назначил себя главным тренером команды!

— Я был удивлен, когда увидел эту новость. За прошедшие 14-15 лет клуб добился больших успехов, «Локомотив» завоевал множество трофеев. За всем этим стоял Андрей Ведищев. Нужно уважать это решение (смеется). Посмотрим, что будет дальше. Думаю, он сделал многое для клуба, у него есть тренерское чутье. Большего не могу сказать. Время покажет, было это хорошим решением или нет.

— Давал ли он вам во время вашей работы в клубе какие-то советы? У него есть тренерская мысль?

— Сложно оценивать людей по словам, а не по работе. Конечно, у него есть огромный опыт. Много раз мы разговаривали о баскетболе, обсуждали некоторые моменты. У него точно есть понимание игры.

— Как бы сами оценили свой период работы в Краснодаре?

— Думаю, мы показывали хорошие результаты. Не знаю, вошли ли мы в историю, потому что сравнивать это нельзя с тем, что было, например, несколько лет назад. Сейчас другие условия. Но мы хорошо справлялись. У нас было много молодых баскетболистов, которые получили возможность играть и расти в одной из лучших лиг Европы, а также обрести бесценный опыт. Горжусь тем, какую работу мы проделали вместе. Мы играли в финале в прошлом сезоне, в 1/2 выбили ЦСКА, хотя потом и проиграли УНИКСу. Но если подводить черту, у нас были крутые два сезона.

Александер Селукич, Девон Акун-Перселл, Владислав Емченко и Юрица Жужа. Фото ПБК «Локомотив-Кубань»

Моя семья провела в России великолепное время

— Уже успели попрощаться с командой?

— Еще не было времени, ха-ха. Я же не планировал, что все так произойдет. Некоторые писали сообщения. Разговаривал с американцами, которые уже покинули команду. Со всеми остался в прекрасных отношениях. Особенно это касается молодых баскетболистов. Думаю, у нас хорошо получалось эти два года.

Главное здесь — уважение. Мы пытались дать игрокам все, что можем. Физиотерапевты, тренеры по физподготовке и другие члены штаба упорно работали все это время. Многое должно сложиться, чтобы игроки развивались.

— Вы сказали, что вернетесь в Словению. Будете отдыхать от тренерской работы?

— Я бы хотел скоро приступить к работе. Чувствую себя достаточно молодым тренером, полным сил. Я люблю баскетбол и свое дело. Мне не нужна пауза. Но так сложилось, постараюсь извлечь из этого свободного времени максимум. Плюс у меня есть еще сборная Словении. Судьба распорядилась так. Это часть жизни тренера.

— Какая реакция была в Словении на вашу отставку?

— Еще ничего не было. Не знаю об этом. Она точно будет, надеюсь, в положительном ключе.

— А не хотели бы остаться в России?

— Есть вещи, о которых мы еще не говорили, — это жизнь в России. Моя семья провела здесь великолепное время. Каждый пытался нам помочь, с радостью принимал везде. Люди в клубе, близкие к клубу, да и просто те, кто никак не был связан с «Локомотивом». У меня отличное впечатление от жизни в России. Не могу назвать ни одного отрицательного момента. Сейчас я точно проведу еще некоторое время в Краснодаре. Болельщики также всегда здорово поддерживали нас, благодаря им мы даже могли переломить исход некоторых матчей. Без них было бы не то, это точно! Хочу сказать им спасибо.

Александер Секулич. Фото ПБК «Локомотив-Кубань»

Мы попали в несправедливую ситуацию

— Фактор закрытого аэропорта в Краснодаре сильно сказывался на команде?

— Обычно говорят только о победах и поражениях, но последние два года «Локомотив» был не в самой простой ситуации, если говорить о времени в дороге. Скажу прямо: мы попали в несправедливую ситуацию. Пять-шесть часов на автобусе, пять на самолете, чтобы добраться на игру, пока остальные восстанавливались или тренировались. Это иногда сказывалось на усталости, а соответственно, и на результатах команды.

Это не отговорка, просто нужно понимать, что для двухметровых баскетболистов пять часов в автобусе — не самое комфортное времяпрепровождения. Это, безусловно, влияет на них. Но нам здорово помогали: от руководства клуба до простых болельщиков. Они пытались обеспечить нам лучшие условия передвижения. Хотя было сложно.

— На те же условия жалуется и футбольный «Краснодар»...

— Могу себе представить.

— Многие молодые российские игроки при вас вышли на абсолютно новый уровень. Прогрессом кого вы довольны больше всего?

— В первую очередь важно говорить не о конкретных игроках, а о команде, как она выступает. Но я могу назвать 4-5 баскетболистов, которые сделали шаг вперед. Например, это Андрей Мартюк, Владислав Емченко, Кирилл Елатонцев, Александр Щербенев.

Самое важное, что все это время они упорно работали, пытались улучшить свою игру. Это значит, они будут делать ошибки. Без этого невозможно. Иногда ошибки стоят исхода матча. Но нам удавалось создавать максимальный уровень конкуренции внутри команды, а также бороться за титул, используя молодых россиян. Больше всего горжусь этим. Ведь если говорить о чемпионатах других стран, Единая лига ВТБ — одна из сильнейших в Европе. В топ-5 точно. Поэтому для молодежи игра в таких матчах всегда плюс.

— Какое у вас лучшее воспоминание от работы в «Локомотиве»?

— Таких было несколько. Совершенно точно это победа над ЦСКА в полуфинале. Для всех это был невероятный результат. ЦСКА — один из лучших клубов Европы, который каждый год попадает в число четырех лучших Евролиги. Запомню это на всю жизнь! Плюс домашняя победа над УНИКСом, когда мы совершили камбэк, проигрывая 20 очков.

— Как ваш русский язык? Удалось его выучить?

— Это то, за что мне немного стыдно. Я мог бы говорить лучше. В офисе мы не так много разговаривали по-русски. С игроками тоже чаще всего коммуницировали на английском языке. Понимаю практически все, когда со мной говорят на русском. Конечно, я могу выражаться, но мой уровень мог бы быть намного лучше. Уверен, что мои дети лучше разговаривают на русском, чем я. Ведь они ходят в российскую школу.

— Они что-то рассказывали о занятиях?

— Они много учатся, делают домашнюю работу. Мне повезло с детьми. Моя жена помогает им. Как я уже сказал, в России я чувствую себя как дома. И здесь проще находиться, когда близкие рядом.

— Помогали детям с домашней работой?

— Видел их учебники, но скорее с помощью переводчика, делал фото и так пытался разобраться в том, что там написано.

Результаты полуфиналов Олимпиады были немного неожиданными

— Успели посмотреть Олимпиаду?

— Конечно, посмотрел большую часть матчей. Мы увидели отличный баскетбол. Результаты полуфиналов были немного неожиданными. Сербы были близки к победе над сборной США, но в конце концов индивидуальное мастерство перевесило, равно как и в финале. Стефен Карри наконец-то завоевал золотую медаль. Думаю, у сборной США самая техничная и в то же время самая атлетичная команда. Остальные тоже выступили хорошо. У них прекрасные тренеры. Эта разница между сборной США и другими европейскими командами сокращается.

— Богдан Богданович сказал, что судьи приняли много спорных решений и не пожали сербам руки. Заметили ли вы что-то не то в плане решений арбитров?

— Смотрите, с моей точки зрения, когда ты не находился на площадке, комментировать такие вещи сложно. По телевизору не видно всей картины. Конечно, были какие-то ошибки. Возможно, в чью-то сторону их оказалось больше. Но я выступал на Олимпиаде со сборной Словении. Иногда ты чувствуешь, что против твоей команды совершается больше ошибок, но это субъективно. Эмоции и все такое...

— Но в любом случае мы увидели хороший турнир.

— Это самое главное! Важнее всего говорить об игроках, их навыках. Мы увидели великолепный баскетбольный турнир.