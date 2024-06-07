Возможные (важные) изменения в регламенте Лиги ВТБ. Мнение Александра Церковного

Гендиректор «Зенита» — о новом формате регулярного чемпионата, запросе оценок судей и уважении к фанатам.

14 июня в Москве состоится Совет лиги ВТБ, на котором будет утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата на сезон-2024/25. До 3 июня клубы могли направить в офис Единой лиги свои предложения по изменению регламента. Пожелания «Зенита» в интервью «СЭ» озвучил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Церковный.

Клубы должны знать, как лига оценивает качество судейства

— У нас есть информация, что клубы подали несколько конструктивных предложений по изменению регламента Лиги ВТБ. Правда ли, что «Зенит» попросил руководство турнира предоставлять оценки судей по запросу команд?

— Да, действительно, мы считаем, что клубы должны иметь право знать, как лига и судейский департамент вместе с комиссаром оценивают качество судейства. Безусловно, это не нужно делать каждый матч, но в определенных моментах возникает ситуация, когда хотелось бы понять позицию контролирующих органов. Каким образом они реагируют на судейские ошибки: намеренные/непреднамеренные. Делаются ли какие-то выводы? Несут ли судьи какую-то ответственность? Если да, то в каком виде? Речь, конечно, идет про игры с участием того клуба, который делает соответствующий запрос в письменной форме. Это изменение, безусловно, позитивно скажется на качестве судейства.

— Логично. Также, насколько я знаю, вы выступили с инициативой, чтобы фанатов гостей размещали не выше 25-го ряда?

— Я считаю, что нужно проявлять уважение к болельщикам и фанатам каждого клуба Единой лиги. Уверен, что болельщики, которые приезжают поддержать свою команду, порой за тысячу километров, проделав огромный путь ради своих любимцев, имеют право быть ближе к команде. А не где-то на «чердаке» большой арены, где их не видно, не слышно.

— Еще есть информация, что ЦСКА предложил проводить гладкий регулярный чемпионат в четыре круга, без разделения клубов на две группы. Что думаете об этом?

— Мы это решение поддерживаем. Единственное, мы также еще предлагаем ввести систему плей-ин, как в завершившемся сезоне Евролиги. Когда клубы, занявшие 7-10-е места, разыгрывают между собой две путевки в плей-офф.

Фото БК «Астана»

Предложение «Астаны»

— Если идея гладкого чемпионата из четырех кругов будет одобрена, то в регулярке будет сыграно минимум 44 матча (если в турнире останется 12 клубов). В этом году в чемпионате было 36 и 40 игр (у второй восьмерки) соответственно.

Примечательно, что генменеджеры команд Лиги ВТБ в анонимном опросе «СЭ» (проводился в конце 2023 года) противоречиво ответили на вопрос о разделении команд после первого этапа регулярки. За разделение проголосовало восемь руководителей клубов, против — три, еще трое затруднились ответить.

Интересная инициатива поступила и от «Астаны». Казахстанский клуб предлагает руководителям турнира, чтобы россияне в их ростере не считались легионерами в Лиге ВТБ. Если Совет лиги одобрит предложение, то конкурентоспособность «Астаны» может повыситься, а наши игроки получат дополнительные места в Лиге ВТБ.