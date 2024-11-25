Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Статьи
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:30

«Постарел для конкурса данков, уже седые волосы появляются». Капитан «Автодора» — о Кубке дружбы и успехах саратовцев

Форвард сборной России Петенев прокомментировал победу на «Кубке дружбы»
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Форвард «Автодора» Александр Петенев.
Фото БК «Автодор»
Telegram Дзен
Александр Петенев рассчитывает, что его команда сможет попасть в топ-6 по итогам регулярки.

Сборная России в прошедшие выходные обыграла чемпиона двух последних Афробаскетов Тунис (81:73 ОТ) и крепкую сборную Ливии (108:60). В разгроме ливийцев поучаствовал и форвард «Автодора» Александр Петенев, набравший 12 очков (четвертый результат в команде), 3 передачи и 2 подбора за 17 минут на паркете. После матча мы поговорили с именинником о пользе товарищеских матчей в период международного бана, а также обсудили Калеба Агаду, Керема Картера и компактный тренерский штаб саратовцев.

Показали хороший процент дальних попаданий с Ливией

— В день матча с Ливией вам исполнилось 24 года. Как команда вас поздравила?

— На обеде был торт. Тренер сказал небольшую речь, все похлопали. В команде хорошая атмосфера, с большим удовольствием провел этот сбор. Самое же приятное было сыграть в день рождения.

— В московском «Баскет-Холле» была очень крутая атмосфера. Сложилось впечатление, что люди соскучились по сборной.

— Болельщики действительно здорово нас поддержали в обоих матчах. Это не клубная история, за сборную болеют с другими эмоциями.

Сборная России выиграла &laquo;Кубок Дружбы. Россия&nbsp;&mdash; Африка&raquo;. Это не Бруней. Сборная России показала свою готовность к квалификации

— Что скажете про уровень соперников на Кубке дружбы?

— Я не был на сборе летом, поэтому не могу сравнить этих оппонентов с Колумбией и Венесуэлой. С Тунисом была сложная игра, у них очень опытная команда, ребята давно играют вместе. Мы же впервые собрались таким составом, не смогли избежать провала во второй половине, но все-таки вытащили себя из сложной ситуации в концовке. Здорово провели овертайм, победили. Что касается матча с Ливией, то они играли два матча за два дня. Это сложно, особенно если у тебя не такая большая ротация. Где-то они подсели, но и мы здорово сыграли. Показали хороший процент дальних попаданий (15/35). Все получили игровое время, насладились баскетболом и порадовали болельщиков.

— То есть есть смысл собирать сборную, даже несмотря на международный бан.

— Считаю, что да.

Александр Петенев в матче Россия — Ливия (108:60).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агада — большой профессионал, хорош на обоих концах площадки

— Давайте немного обсудим положение «Автодора» в Лиге ВТБ. C результатом 6-9 вы идете в топ-8.

— Мы выиграли почти у всех конкурентов, цеплялись в матчах с топовым клубами. Довольно равные игры были с «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» в Саратове и с ЦСКА в Москве. Пока мы выполняем свою задачу. Надеюсь, не будем сбавлять обороты.

— Перед этим сезоном вы стали капитаном команды. Нет дополнительного давления или это, наоборот, воодушевляет?

— Не давит, хотя я вообще не сторонник этой истории. Никогда не был капитаном, когда меня хотели сделать, то всегда отказывался. Все-таки у капитана есть ответственность за команду, особые функции на паркете и за его пределами. Но перед началом этого сезона не смог отказать. Я давно в команде, меня уважают и легко приняли в этой роли. Плюс в этом сезоне подобрался какой-то невероятный коллектив, все ребята очень дружелюбные.

— Включая легионеров?

— Да. Все общаются, стараются помочь друг другу не только в игре, но и в каких-то бытовых делах. Надеюсь, в итоге это приведет к хорошему результату. Надо реабилитироваться за прошлый сезон и обязательно выйти в плей-офф. Хотелось бы сделать это без плей-ин.

Баскетболисты ЦСКА Семен Антонов (слева) и&nbsp;Мело Тримбл против форварда &laquo;Зенита&raquo; Омари Спеллмена. Победные серии ЦСКА и «Зенита», проблемы «Астаны» и «Самары». Главные события старта сезона Лиги ВТБ

— В таком единении большая заслуга главного тренера Миленко Богичевича?

— Безусловно. Тренер перестроился с прошлого года. Построже нас держит (улыбается). Мне нравится выступать под его руководство. Сербская школа, где все строится на множестве деталей. С Миленко все четко понимают свои роли.

— Калеб Агада впечатлил всех на старте сезона. Каков он в тренировочном процессе?

— Калеб — большой профессионал. Всегда занимается перед тренировкой, остается поработать после ее окончания. Молодые игроки видят это и стараются делать также. Плюс с ним очень приятно играть. Он отдает много передач, сейчас лучший по ассистам в лиге (7,4 передачи в среднем за игру. — Прим. «СЭ»). Здорово защищается. Так бывает нечасто. Когда игрок одинаково эффективен на обоих концах площадки. Такое выигрышное комбо.

— Турецкий центровой Керем Картер тоже здорово влился в коллектив.

— Он очень сильно помог, когда Артем Клименко получил травму. Честно, мы даже не ожидали, что помощь будет настолько качественная. Рад, что с ним продлили контракт до конца сезона, и надеемся, Керем продолжит в том же духе.

Форвард БК «Автодор» Александр Петенев (№9) в матче с МБА-МАИ.
Форвард «Автодора» Александр Петенев (№9) в матче с МБА-МАИ.
Фото БК «Автодор»

Наш главный тренер тоже участвует в скаутинге

— Сильно помогает, что в «Автодоре» появился тренер по физподготовке?

— Это большой плюс. Три-четыре сезона назад с нами работал Евгений Калинин, который сейчас в «Парме». Затем какой-то период мы обходились без тренера по физподготовке. Сейчас занимаемся с Вячеславом Архиповым и чувствуем разницу. Есть четкий план, специальные программы, кто и что будет делать в зависимости от уровня усталости.

— Три тренера могут полностью подготовить команду к матчу?

— Нам хватает. Эдуард Рауд делает много видео, проводит четкий скаутинг. Главный тренер тоже этим занимается. Наверное, в топовых клубах это не входит в обязанности главного, но у нас другая ситуация. В полетах Богичевич и Рауд постоянно садятся вместе и начинают досконально разбирать игры.

— Общаетесь ли вы с Никитой Михайловским и Антоном Квитковских?

— С Никитой не особо, после того как он уехал из Саратова. С Антоном постоянно на связи. Обсуждаем разные темы, всегда желаем друг другу только лучшего. Когда «Автодор» приезжает в Краснодар или команда Антона в Саратов, всегда видимся.

Ассистент главного тренера &laquo;Автодора&raquo; Эдуард Рауд. Похудеть на 90 кг и мечтать об НБА. Разговор c баскетбольным тренером Эдуардом Раудом

— Могли бы назвать Квитковских своим лучшим другом в баскетболе?

— Можно и так сказать. Все-таки с самого детства прошли вместе большой путь. Никита, я, Антон. Выиграли первенство ДЮБЛ, играли в финале молодежной Лиги ВТБ, вместе перешли во взрослый баскетбол.

— Как вам игра наших ребят в NCAA?

— Трансляции не смотрю, но читаю новости, смотрю их статистику. Очень рад, что ребята могут демонстрировать свой талант за океаном. Если кто-то из них в итоге попадет в НБА, то это будет огромный плюс для всего российского баскетбола.

— Вы выигрывали конкурс данков на Матче всех звезд Лиги ВТБ в 2020 году. Нет желания поучаствовать в 2025-м?

— Скорее нет. Постарел, уже седые волосы появляются (улыбается). У нас Дима Халдеев красиво забивает сверху. Его можно отправить.

Баскетбол
БК Автодор
Сборная России по баскетболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Мирошник заявил о попытке ВСУ устроить в Селидово «вторую Бучу»
Вратарь Шунин и модель Григорьева воспитывают двоих детей
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
В промзоне на юге Москвы произошел пожар на 2,5 тыс. кв. м
Сегодня
Вчера
Неделя