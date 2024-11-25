Сборная России в прошедшие выходные обыграла чемпиона двух последних Афробаскетов Тунис (81:73 ОТ) и крепкую сборную Ливии (108:60). В разгроме ливийцев поучаствовал и форвард «Автодора» Александр Петенев, набравший 12 очков (четвертый результат в команде), 3 передачи и 2 подбора за 17 минут на паркете. После матча мы поговорили с именинником о пользе товарищеских матчей в период международного бана, а также обсудили Калеба Агаду, Керема Картера и компактный тренерский штаб саратовцев.
— В день матча с Ливией вам исполнилось 24 года. Как команда вас поздравила?
— На обеде был торт. Тренер сказал небольшую речь, все похлопали. В команде хорошая атмосфера, с большим удовольствием провел этот сбор. Самое же приятное было сыграть в день рождения.
— В московском «Баскет-Холле» была очень крутая атмосфера. Сложилось впечатление, что люди соскучились по сборной.
— Болельщики действительно здорово нас поддержали в обоих матчах. Это не клубная история, за сборную болеют с другими эмоциями.
— Что скажете про уровень соперников на Кубке дружбы?
— Я не был на сборе летом, поэтому не могу сравнить этих оппонентов с Колумбией и Венесуэлой. С Тунисом была сложная игра, у них очень опытная команда, ребята давно играют вместе. Мы же впервые собрались таким составом, не смогли избежать провала во второй половине, но все-таки вытащили себя из сложной ситуации в концовке. Здорово провели овертайм, победили. Что касается матча с Ливией, то они играли два матча за два дня. Это сложно, особенно если у тебя не такая большая ротация. Где-то они подсели, но и мы здорово сыграли. Показали хороший процент дальних попаданий (15/35). Все получили игровое время, насладились баскетболом и порадовали болельщиков.
— То есть есть смысл собирать сборную, даже несмотря на международный бан.
— Считаю, что да.
— Давайте немного обсудим положение «Автодора» в Лиге ВТБ. C результатом 6-9 вы идете в топ-8.
— Мы выиграли почти у всех конкурентов, цеплялись в матчах с топовым клубами. Довольно равные игры были с «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» в Саратове и с ЦСКА в Москве. Пока мы выполняем свою задачу. Надеюсь, не будем сбавлять обороты.
— Перед этим сезоном вы стали капитаном команды. Нет дополнительного давления или это, наоборот, воодушевляет?
— Не давит, хотя я вообще не сторонник этой истории. Никогда не был капитаном, когда меня хотели сделать, то всегда отказывался. Все-таки у капитана есть ответственность за команду, особые функции на паркете и за его пределами. Но перед началом этого сезона не смог отказать. Я давно в команде, меня уважают и легко приняли в этой роли. Плюс в этом сезоне подобрался какой-то невероятный коллектив, все ребята очень дружелюбные.
— Включая легионеров?
— Да. Все общаются, стараются помочь друг другу не только в игре, но и в каких-то бытовых делах. Надеюсь, в итоге это приведет к хорошему результату. Надо реабилитироваться за прошлый сезон и обязательно выйти в плей-офф. Хотелось бы сделать это без плей-ин.
— В таком единении большая заслуга главного тренера Миленко Богичевича?
— Безусловно. Тренер перестроился с прошлого года. Построже нас держит (улыбается). Мне нравится выступать под его руководство. Сербская школа, где все строится на множестве деталей. С Миленко все четко понимают свои роли.
— Калеб Агада впечатлил всех на старте сезона. Каков он в тренировочном процессе?
— Калеб — большой профессионал. Всегда занимается перед тренировкой, остается поработать после ее окончания. Молодые игроки видят это и стараются делать также. Плюс с ним очень приятно играть. Он отдает много передач, сейчас лучший по ассистам в лиге (7,4 передачи в среднем за игру. — Прим. «СЭ»). Здорово защищается. Так бывает нечасто. Когда игрок одинаково эффективен на обоих концах площадки. Такое выигрышное комбо.
— Турецкий центровой Керем Картер тоже здорово влился в коллектив.
— Он очень сильно помог, когда Артем Клименко получил травму. Честно, мы даже не ожидали, что помощь будет настолько качественная. Рад, что с ним продлили контракт до конца сезона, и надеемся, Керем продолжит в том же духе.
— Сильно помогает, что в «Автодоре» появился тренер по физподготовке?
— Это большой плюс. Три-четыре сезона назад с нами работал Евгений Калинин, который сейчас в «Парме». Затем какой-то период мы обходились без тренера по физподготовке. Сейчас занимаемся с Вячеславом Архиповым и чувствуем разницу. Есть четкий план, специальные программы, кто и что будет делать в зависимости от уровня усталости.
— Три тренера могут полностью подготовить команду к матчу?
— Нам хватает. Эдуард Рауд делает много видео, проводит четкий скаутинг. Главный тренер тоже этим занимается. Наверное, в топовых клубах это не входит в обязанности главного, но у нас другая ситуация. В полетах Богичевич и Рауд постоянно садятся вместе и начинают досконально разбирать игры.
— Общаетесь ли вы с Никитой Михайловским и Антоном Квитковских?
— С Никитой не особо, после того как он уехал из Саратова. С Антоном постоянно на связи. Обсуждаем разные темы, всегда желаем друг другу только лучшего. Когда «Автодор» приезжает в Краснодар или команда Антона в Саратов, всегда видимся.
— Могли бы назвать Квитковских своим лучшим другом в баскетболе?
— Можно и так сказать. Все-таки с самого детства прошли вместе большой путь. Никита, я, Антон. Выиграли первенство ДЮБЛ, играли в финале молодежной Лиги ВТБ, вместе перешли во взрослый баскетбол.
— Как вам игра наших ребят в NCAA?
— Трансляции не смотрю, но читаю новости, смотрю их статистику. Очень рад, что ребята могут демонстрировать свой талант за океаном. Если кто-то из них в итоге попадет в НБА, то это будет огромный плюс для всего российского баскетбола.
— Вы выигрывали конкурс данков на Матче всех звезд Лиги ВТБ в 2020 году. Нет желания поучаствовать в 2025-м?
— Скорее нет. Постарел, уже седые волосы появляются (улыбается). У нас Дима Халдеев красиво забивает сверху. Его можно отправить.