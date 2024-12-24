В Китае некрасиво поступили со Шведом. Кому бы он пригодился в России?

Алексей готов вернуться в Лигу ВТБ, где лидирует по всем основным показателям.

Отчисление Алексея Шведа из «Шаньси» не стало сенсацией. Мы уже подробно объясняли, почему позиции российского защитника в клубе из Тайюаня пошатнулись. Если кратко, то это смена главного тренера, приглашение двух новых игроков задней линии с опытом игры в НБА (Брэндон Гудвин, Хамиду Диалло), вынужденный пропуск межсезонья и начала сезона из-за тяжелых переговоров по новому контракту. После отчисления Швед не сможет заключить контракт с другим клубом из высшего дивизиона КНР в текущем сезоне, поэтому готов вернуться в Россию. Тут бы его талант пригодился многим клубам.

Несостоявшийся переезд в Пекин

Об официальном отчислении Шведа из «Шаньси» «СЭ» сообщил агент игрока Обрад Фимич. «К сожалению, новый тренер не дал Алексею шансов проявить себя, делал ставку на других иностранных игроков задней линии (летом Ян Сюэцзэна cменил его ассистент Пан Джиан). Хотя до начала сезона два других клуба китайской лиги хотели подписать Шведа («Шанхаем» и «Цзилинь»), но генеральный менеджер «Шаньси» отказался отпускать игрока (на сезон-2024/25 права принадлежали именно «драконам»). А тренеру он в итоге не подошел. Неприятная ситуация, но такое бывает».

Пан Джиан действительно игнорировал Шведа. В текущем сезоне Алексей отыграл только в пяти матчах CBA, набирая 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты на паркете. Отметим, что в Китае в последние годы для иностранцев работает правило, что контракт становится гарантированным только после третьего месяца. Поэтому так много легионеров отчисляют по ходу сезона. Не приносишь той пользы, которой от тебя хотели, — расторгаем соглашение и берем нового. В прошлом сезоне из всех команд CBA по ходу сезона было отчислено более 30 иностранцев.

Более того, из-за правил CBA в этом сезоне Алексей уже не может заключить контракт с другой командой высшего дивизиона КНР. «Нам поступило предложение из Тайваня, но мы отвергли его, — продолжил Обрад Фимич. — Готовы провести переговоры с российскими клубами. Мне как сербу было странно, что перед переходом в Китай клубы Лиги ВТБ не выразили интереса к кандидатуре Алексея. Швед объективно сильнейший русский игрок своего поколения и, думаю, входит в десятку лучших европейцев в последние 14 лет. Человек, на которого равняются дети. Дважды лучший снайпер Евролиги и Евробаскета-2017. В Сербии по-другому относятся к своим легендам. Посмотрим, как будет [с интересом клубов Лиги ВТБ] на этот раз».

Фото CBA

Отметим, что в прошлом сезоне чемпион Евролиги доказал, что по-прежнему способен быть человеком, который доминирует на площадке. Швед практически в одиночку вывел команду с небольшим бюджетом в плей-офф CBA, сделав 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов. Причем почти всю концовку сезона россиянин провел с незалеченной травмой. С надрывом мышцы бедра Алексей сделал трипл-дабл в матче с «Нанкином», а через два дня (с усугублением повреждения) внес важнейшую роль в решающем матче за выход в плей-офф с «Тяньцзинь»: «Первую половину наблюдал за игрой со скамейки (постоянно крутя велотренажер), а в третьей четверти попросил выпустить меня на паркет и отыграл до конца встречи (24 минуты). Мы выиграли, а мне не хватило всего двух подборов до трипл-дабла. Попутно еще установил рекорд лиги — шесть трехочковых за четверть. До этого никто не закидывал больше пяти. Сыграл на эмоциях, но потом долго не мог покинуть раздевалку. Нога жутко болела», — рассказывал «СЭ» Швед.

Поэтому неудивительно, что Швед стал любимцем болельщиков «Шаньси». Однако пора двигаться дальше.

Швед мог бы помочь УНИКСу в борьбе за чемпионство

Кому из российских клубов мог бы пригодиться снайперский талант Шведа в разгар регулярного сезона? Если говорить про клубы из топ-4, то больше всего напрашивается вариант с УНИКСом. Во-первых, очевидно, что казанцы не смогли найти замену главному скореру двух последних лет Ненаду Димитриевичу. Особенно это чувствуется в матчах с грандами. Из шести встреч с ЦСКА, «Зенитом» и «Локо» клуб из столицы Татарстана потерпел пять поражений и пока далек от реальных притязаний на титул. Швед мог бы изменить эти расклады. Он, как и Димитриевич, способен набирать по 20-30 очков, в том числе в важнейших матчах.

Во-вторых, УНИКСу не потребуется отчислять кого-то из шестерки легионеров. А Алексей усилит российский костяк команды, который пока играет явно не на уровне иностранных игроков ростера. В частности, речь про Артема Комолова (2,3 очка в среднем за игру) и Александра Платунова (1,6). В-третьих, Швед и Дмитрий Кулагин (капитан УНИКСа) находятся в отличных отношениях и всегда здорово дополняли друг друга в сборной. Их связка может принести казанцам много пользы.

Виталий Фридзон и Алексей Швед в матче ЦСКА — «Зенит» (82:73). 22 мая 2022 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Если говорить про клубы за пределами «большой четверки», то Швед, безусловно, смог бы с ходу стать лидером «Уралмаша» и «Пармы», которые при определенных раскладах могут замахнуться на проход одного из грандов в первом раунде плей-офф. Остальные команды вряд ли смогут потянуть зарплату Шведа, впрочем, я могу ошибаться, и ради приглашения игрока такого уровня, даже сейчас можно найти финансовые резервы.

Напомним, что Швед является лучшим бомбардиром (4313) и ассистентом (1311) в истории Лиги ВТБ с большим запасом. Сейчас есть возможность укрепить свое величие.