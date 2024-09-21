«Мой любимый вид спорта после баскетбола? Серфинг». Интервью одного из лидеров ЦСКА

Вице-чемпион Европы Амат Мбай — о решении остаться в Москве, победе над США и силе Атамана.

Амат Мбай оказался в европейском баскетболе только в 27 лет, но это не помешало ему стать одним из лучших тяжелых форвардов континента, закрепиться в сборной Франции, с которой он выиграл серебро чемпионата Европы-2019 и бронзу чемпионата мира-2022. В ЦСКА француз перешел из «Анадолу», где был игроком стартовой пятерки. В столичном клубе он также быстро застолбил за собой место в старте и сыграл огромную роль в возвращении чемпионства в Москву. В прошлом сезоне Мбай вошел в топ-3 своей команды по результативности (12,7 очка, больше было только у Каспера Уйэра и Мело Тримбла) и стал вторым по подборам (4,0, больше только у Тони Джекири). Перед стартом нового сезона мы обсудили решение Амата продлить контракт с ЦСКА, переход Алексы Аврамовича и опыт игры в Японии.

Менять клуб этим летом было бы ошибкой

— На прошлой неделе вы завоевали второй трофей в составе ЦСКА. Насколько для вас важна победа в Суперкубке?

— Здорово, что мы выиграли Суперкубок, но это только предсезонный турнир. Прекрасно понимаем, что все главные матчи впереди. Мы только набираем ход. Новички, в том числе Алекса [Аврамович], пытаются привыкнуть к комбинациям, требованиям тренера. Это нормальный рабочий процесс, но, конечно, позитивные эмоции присутствуют. Все-таки мы обыграли трех сильных соперников.

— Летом состав ЦСКА практически не изменился. Это большое преимущество перед конкурентами?

— Я бы назвал это бонусом. Тренер прекрасно знает наши возможности, у каждого уже есть своя определенная роль в коллективе. Плюс в межсезонье мы смогли усилить ротацию, взяли такого сильного исполнителя, как Аврамович. На мой взгляд, мы стали сильнее. Я вернулся к работе с большим оптимизмом. Надеюсь, что в конце сезона вновь получится добиться успеха и поднять над головой Кубок Белова.

— В Суперкубке вы сыграли с «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Что скажете об обновлении этих команд?

— Играть против «Локо» и УНИКСа всегда непросто. Это команды с отличным подбором игроков, которые очень жестко действуют в защите. Особенно клуб из Казани. Я следил за их подписаниями в межсезонье. Можно сказать, что их обновленные ростеры стали еще более атлетичными. Они также нацелены на победу в турнире. То же самое могу сказать и про «Зенит», который взял игроков с большим опытом игры в НБА и Евролиге.

— Андрей Ватутин назвал «Зенит» фаворитом сезона.

— Возможно, это так. Но давать какие-то прогнозы в сентябре я бы не решился.

— Летом вы подписали новый контракт с ЦСКА. Были ли у вас сомнения на этот счет?

— Нет, про другие варианты даже не думал. Моей семье очень комфортно в Москве. Тут мы по-настоящему счастливы. Как в бытовом, так и в спортивном плане. Менять обстановку в такой ситуации было бы ошибкой. Поэтому очень быстро договорился о заключении нового контракта.

Фото Global Look Press

Уровень Лиги ВТБ повыше, чем в чемпионатах Турции и Италии

— До Единой лиги вы поиграли в Италии и Турции. Если сравнивать уровни чемпионатов, где он самый высокий?

— Дайте подумать. Понятно, что сейчас российские клубы не играют в Евролиге и мы не можем проверить наши силы на европейской арене. Но если мы возьмем предсезонку, то в Турции мы выиграли четыре матча из четырех. Да, мы не играли с турецкими грандами — «Анадолу», «Фенербахче», — но мне кажется, что чемпионат Лиги ВТБ сейчас примерно на одном уровне с турецкой лигой. Возможно, даже повыше, учитывая, что за чемпионство борются четыре клуба. То же самое могу сказать и про Италию, где на чемпионство претендуют два коллектива.

— Давайте вспомним прошлый сезон Единой лиги. Перед самым плей-офф в команде меняется главный тренер. Это был первый ваш подобный опыт?

— Безусловно, раньше я с таким никогда не сталкивался. Однако менеджмент четко донес до нас причины ухода тренера Райковича и доводы в пользу Пистиолиса. Что касается Андреаса, то он с первых дней в Москве изменил наш настрой, заставил поверить в себя. И в итоге мы заиграли с позиции силы, показали свой максимум, вытаскивали сложные концовки. Как в том же шестом матче с «Зенитом» или первой игре финальной серии. У этой истории был счастливый конец, мы вернули чемпионство в Москву. Так что этот ход сработал на все 100 процентов.

— Какая серия была сложнее, с «Зенитом» или УНИКСом?

— Честно могу сказать, что обе серии были сложные. И я говорю так не потому, что надо уважать всех соперников. Нет, в обеих этих сериях мы отдали все силы, чтобы выиграть.

Фото Global Look Press

Три лучших тренера в карьере? Колле, Пистиолис, Атаман

— Прочитал, что в сторону баскетбола вы склонились не сразу, поначалу серьезно увлекались серфингом на родине родителей, в Сенегале. Это правда?

— Да, правда.

— Могли бы рассказать поподробнее?

— Мне было 16. Действительно, тогда я думал, что смогу связать свою жизнь с этим видом спорта, но любовь к баскетболу все же перевесила.

— Следите ли вы сейчас за серфингом? Например, следили за этим видом спорта на Олимпиаде-2024?

— Соревнования на Олимпиаде пропустил, но я слежу за серфингом. В основном через социальные сети.

— Закончив колледж в США, вы начали профессиональную карьеру в Японии. Что дал вам этот опыт?

— Я многому учился там. Понял, что такое быть профессионалом. Делать те вещи, которые мы игнорировали в колледже. Хорошая школа, где было допущено много ошибок, но в этом был ценный опыт. В целом Япония — отличная страна. Очень вежливые люди, великолепная еда. Я рад, что смог пожить в такой стране.

— Выучили ли вы японский?

— Нет. Он очень сложный

— А как ваш русский?

— Знаю только базовые слова, которые нужны на бытовом уровне, баскетбольные термины.

— Есть ли у вас любимые слова или выражения на русском?

— Это нецензурные слова (Смеется.).

— Назовите трех лучших тренеров в карьере?

— Венсан Колле, Андреас Пистиолис, Эргин Атаман.

— Как бы вы описали Атамана, который выиграл три Евролиги за последние пять лет.

— Это человек, который дает тебе полную свободу на площадке. Я бы сказал, что он отличный психолог, человек, который может великолепно настроить команду, подобрать нужные слова. Не сказал бы, что я узнал у него что-то новое о баскетболе, но это было счастливое время.

Фото Global Look Press

До сих пор больно вспоминать финал с Испанией

— Вы также упомянули многолетнего наставника сборной Франции Колле, под руководством которого стали вице-чемпионом Европы и выиграли бронзу ЧМ. Это особенные турниры для вас?

— Безусловно. На ЧМ-2019 в Китае я провел свои первые официальные матчи за сборную Франции, и мы сразу добрались до медалей. У нас была отличная командная химия. Если помните, мы обыграли США в четвертьфинале, но просто не успели восстановиться к следующему матчу с Аргентиной. Чемпионат Европы тоже был запоминающимся, мы остановились в шаге от титула.

— Реально ли было тогда обыграть Испанию в финале?

— Да, конечно, но в том конкретном матче они были лучше и заслуженно выиграли Евробаскет. До сих пор больно вспоминать тот финал, но поражения — это часть баскетбола.

— Как вы отнеслись к тому, что французским игрокам, выступающим в России, запретили играть за сборную?

— Я не готов говорить об этом. Давайте к баскетбольным темам.

— Вы поиграли в четырех странах. Где были самые сумасшедшие болельщики?

— Пожалуй, в Турции. Там невероятная поддержка, аншлаг почти на каждом матче, много дерби. Ну и, конечно, я был впечатлен активностью болельщиков «Партизана». Это что-то. Обсуждали этот момент с Алексой.

— Назовите свой любимый вид спорта после баскетбола?

— Серфинг.

— Три ваших любимых баскетболиста?

— Леброн, Коби, Майкл Джордан.

— Что бы вы пожелали болельщикам ЦСКА?

— Почаще приходите на наши матчи, наслаждайтесь баскетболом. Мы со своей стороны постараемся как можно чаще побеждать и сохранить титул в Москве.