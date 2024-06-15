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«Барфорда не будет в «Локо» в следующем сезоне, с Акун-Перселлом подвешенная ситуация». Интервью Андрея Ведищева

Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев заявил, что Барфорд не останется в клубе
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Андрей Ведищев.
Фото БК Локомотив-Кубань
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Президент «Локомотива-Кубань» — о завершившемся сезоне и новых контрактах.

«Локомотив-Кубань» завершил второй сезон под руководством главного тренера сборной Словении Александра Секулича. В прошлом году краснодарцы сенсационно смогли пройти ЦСКА со Шведом и Милутиновым, однако в финальной серии были бить УНИКСом. В этом году казанцы остановили продвижение клуба из Краснодара на стадии полуфинала (4:3). В серии за бронзу «Локо» уступил «Зениту» (3:1). Причины двух болезненных поражений в плей-офф-2023/24 «СЭ» объяснил президент клуба Андрей Ведищев. Разговор состоялся после Совета Единой лиги ВТБ.

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Закрытый аэропорт, — один из главных факторов, влияющих на наших результаты

— Что скажите про итоги сезона-2023/24 для «Локо»?

— Четвертое место — самое обидное. Деревянная медаль, но у этого результата есть две объективные причины.

— Какие?

— Мы очень хотели выиграть чемпионат, и я считаю, у нас все для этого было. Однако в концовке команда устала физически и эмоционально. С этими тяжелыми переездами, постоянными пересадками (аэропорт Краснодара закрыт с 24 февраля 2022 года. — Прим. «СЭ»). Второй момент — в плей-офф у нас надломилась командная химия. Пришли новые люди в состав (Карвел Андерсон и Патрик Миллер) и не было времени их полноценно интегрировать. Надо было играть практически с листа. На мой взгляд, нам немного не хватило сплоченности в решающих матчах. Сезон был сложный. Мы не добились поставленных целей, но и назвать его провальным нельзя.

— Многие болельщики пишут в комментариях, что в сезоне-2022/23 команда дошла до финала имея четырех легионеров, в этом году заняла четвертое место с шестью иностранцами. Что об этом думаете?

— Мне кажется, что не стоит рассуждать такими категориями. Это разные чемпионаты, у нас были разные соперники в полуфиналах, все клубы претерпели изменения в составе... В этом году мы были готовы выйти в финал и побороться за чемпионство. Но последние минуты седьмой игры в Казани сложились не в нашу пользу. Все решило буквально несколько владений.

Еще раз повторюсь, — мы проводим огромное количество времени в дороге. Когда у наших соперников есть время на восстановление и тренировки, «Локомотив-Кубань» в этот момент осуществляет очередной переезд. Это накопительная история с начала сезона. В мае она дала о себе знать.

— Есть ли шансы, что аэропорт Краснодара откроют в ближайшее время?

— Как будто есть... Ждем с нетерпение. Это один из главных факторов, который влияет на наших результаты. Со своей стороны мы никак не можем на это повлиять. Еще я бы отдал должное соперникам. У ЦСКА, УНИКС и «Зенита» в прошедшем сезоне были очень серьезные составы. Каждый мог взять золото.

Андрей Ведищев.
Фото БК Локомотив-Кубань

Елатонцев останется в «Локо»

— Вы уже начали трансферную кампанию...

— Да, продлили соглашение Патрика Миллера. Подписали контракты с Карвелом Андерсоном и Би Джей Джонсоном. Последний ярко проявил себя в «Парме», и надеюсь продолжит также качественно играть у нас.

— А какая ситуация с иностранными лидерами команды — Джаленом Барфордом и Девоном Акун-Перселлом?

— С Барфордом мы расстаемся. Его не будет в «Локо» в следующем сезоне. С Акун-Перселлом пока подвешенная ситуация.

— А что касается российских игроков с истекающими контрактами.

— Соглашения заканчиваются у Захара Ведищева и Александра Щербенева. Посмотрим, где они в итоге окажутся.

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— У Кирилла Елатонцева есть опция продления до сезона-2026/27?

— Да, мы ее используем. Кирилла мы, конечно, оставим.

Также действующие контракты есть у Влада Емченко, Андрея Мартюка, Антона Квитковских... Говорю про ребят с уже серьезным опытом. Темиров провел хороший сезон и заслужил быть в ростере первой команды. Плюс добавим из молодёжной команды Всеволода Ищенко, думаем над кандидатурой Михаила Ведищева. Так что русский костяк у нас приличный.

— Кто вас больше всего порадовал из воспитанников в прошедшем сезоне?

— Тот же Елатонцев, которого признали лучшим молодым игроком Единой лиги. Хорошие матчи были у Емченко, Темирова, Мартюка. Андрей — большой талант, но ему еще есть над чем работать. В контакте надо лучше себя чувствовать.

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
Андрей Ведищев
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