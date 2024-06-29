«Сделаю все возможное, чтобы вписать свое имя в историю «Зенита». Интервью Воронцевича

Титулованный форвард — о новом вызове, Димитриевиче, Эртеле и казанском этапе карьеры.

На этой неделе трехкратный чемпион Евролиги, 14-кратный чемпион России Андрей Воронцевич стал игроком «Зенита». Несмотря на возраст форварда, это смело можно назвать усилением для сине-бело-голубых. 37-летний Воронцевич был лучшим россиянином регулярного сезона Единой лиги ВТБ по эффективности (14,5), а в плей-офф помог УНИКСу второй год подряд добраться до финала. Решающую серию сезона выиграть у ЦСКА не удалось, но Андрей был одним из лидеров казанцев, наряду с Ненадом Димитриевичем и Джаленом Рейнольдосом.

В интервью «СЭ» Воронцевич рассказал о причинах выбора «Зенита», поделился секретом отличной формы, а также мнением о переходе Димитриевича в «Милан».

Не представляю свою жизнь без баскетбола

— Перед переходом в «Зенит» спрашивали у знакомых ребят об организации, о тренере?

— Нет. «Зенит» — топовый клуб, какие могут быть вопросы. Самое главное, что у меня появилась возможность поработать с Чави Паскуалем. Это новый вызов и мотивация для дальнейшего развития.

— В Петербурге воссоединитесь с Георгием Жбановым. Вместе взяли Кубок Белова, по отдельности не получилось.

— Рад, что снова будут играть с Жорой, но тут в целом хочу сказать, что в «Зените» выступают большие мастера. Других туда не берут. Поэтому я думаю, что у нас будет замечательная команда, в том числе из моих старых друзей, тех, с кем в последние годы мы зарубались друг против друга на поздних стадиях плей-офф, пересекались на Матчах звезд. Так что надо строить коллектив и играть в командный баскетбол.

Александр Щербенев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Помимо вашего перехода, «Зенит» также объявил о возвращении Алекса Пойтресса и подписании Александра Щербенева. Мощные приобретения на фоне конкурентов?

— Сейчас все команды плотно занимаются селекцией. Все клубы Лиги ВТБ постараются подойти к новому сезоне чуточку сильнее, чем были. Так что, думаю, мы еще услышим о многих серьезных сделках.

В целом я рад, что у нас такая конкуренция в чемпионате. Причем речь не только о командах топ-4. Во всех коллективах много атлетичных игроков, которые бьются за каждый мяч, сильные, обученные тренеры. Проходных матчей уже давно нет. Даже если ты встречаешься с аутсайдером и немного позволишь себе расслабиться, то сразу же будешь наказан за это.

— Вам скоро исполнится 37 лет, но, играя в «Пари НН» в завершившемся сезоне, вы были лучшим из российских игроков по эффективности. В чем секрет?

— Думаю, тут две составляющие. Во-первых, очень люблю эту игру и не представляю свою жизнь без баскетбола. Во-вторых, мне всегда везло с коллективами. Сколько замечательных игроков и тренеров я застал в ЦСКА, где провел 14 лет своей карьеры. В «Пари НН» и УНИКСе, где мне также удалось завоевать трофеи, меня окружали замечательные ребята, фанаты своего дела. Благодарен им за это.

Сейчас у меня есть возможность выигрывать титулы с «Зенитом», и я сделаю все возможное, чтобы вписать свое имя в историю клуба. Это большая привилегия. Спасибо за доверие руководству клуба и главному тренеру Чави Паскуалю.

Чемпионство и второе место в двух сезонах подряд с УНИКСом дорогого стоят

— Президент ЦСКА Андрей Ватутин в начале лета говорил, что вы можете вернуться в команду. В итоге армейцы так и не вышли на связь?

— Уже говорил, что все переговоры вел мой агент. Он общался с УНИКСом и «Зенитом». Что касается армейцев, то, думаю, логично, что они решили практически полностью сохранить чемпионскую команду. Я же в итоге выбрал «Зенит» и счастлив, что все произошло именно так.

— Вам нравится Санкт-Петербург?

— Это один из моих любимых городов. Да, с непростой погодой, но зато с большой историей, величием, своим нравом. Надеюсь, у меня будет время получше узнать это великое место.

— С УНИКСом вы собрали весь комплект медалей Лиги ВТБ. Будете скучать по Казани?

— От города, клуба, болельщиков у меня остались самые приятные воспоминания. Но я не прощаюсь. По ходу сезона мы минимум два раза приедем в Казань, обнимемся со всеми. Все-таки за три года мы завоевали долгожданный Кубок Белова, здорово выступали в Евролиге, обыгрывая «Барселону» и «Реал». Это были хорошие победы.

— В этом году в финальной серии УНИКС должен был забирать концовку первого матча с ЦСКА. Если бы не та ошибка Ненада Димитриевича, то финал мог бы сложиться по другому сценарию?

— Никто об этом уже никогда не узнает. Определились чемпион, вице-чемпион и бронзовый медалист. Надо готовиться к следующему сезону и запоминать позитивные вещи, а не зацикливаться на ошибках. Чемпионство и второе место в двух сезонах подряд дорогого стоят. И в этом большая заслуга руководства Республики Татарстан, менеджмента УНИКСа во главе с Евгением Борисовичем Богачевым, который так развивает баскетбол в Казани, наставника клуба Велимира Перасовича и его тренерского штаба.

Отдельный респект также хотел выразить «Пари НН», где я провел большую часть сезона-2023/24. Уже не раз говорил, что Зоран Лукич — один из моих любимых тренеров. Поработать с ним было большой радостью для меня.

— Как считаете, отъезд сербского специалиста из Нижнего не ударит по амбициям команды?

— Думаю, Зоран обучил Сергея Козина всему. У меня нет сомнений, что Сергей Игоревич будет достойным сменщиком Лукича. Пожелаю ему удачи на новом поприще, а Зорану — успехов со сборной.

Ненад Димитриевич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сказал Димитриевичу: «Не переживай, Мессина научит тебя играть в баскетбол»

— С Димитриевичем вы отыграли 1,5 сезона. Как думаете, удастся ли ему закрепиться на уровне Евролиги?

— Уровень таланта у Нено очень высокий. Дай бог ему здоровья, чтобы он мог долгие годы играть по 35-37 минут. Это огромная нагрузка. Но Димитриевич выдает отличную статистику, по праву получил приз MVP в этом сезоне. Да, до золота в этом году не добрались, но радуемся серебру. Что касается его перехода в «Милан», то он спрашивал меня об Этторе Мессине. Я ответил, что он в любом случае будет справедливым, не переживай, итальянец научит тебя играть в баскетбол (смеется).

Если его зовут к себе в команду, то Этторе знает, как улучшить его сильные стороны и подтянуть слабые. Думаю, что в плане защиты с ним будут работать дополнительно. Буду следить за его успехами, Нено очень приятный, позитивный парень.

— Димитриевич — сильнейший легионер, приехавший в Россию после отстранения наших клубов от еврокубков?

— Я бы не рассуждал такими категориями. На каждой позиции у нас играли большие мастера, титулованные иностранцы. Кто-то уехал, кто-то продолжает выступать в Лиге ВТБ.

— На последнем Матче звезд спросил у Томаса Эртеля, кто главная звезда на этом мероприятии, и он, не задумываясь, ответил: Воронцевич.

— Наверное, Томас знает, сколько медалей я выиграл в своей карьере, имеет уважение. Приятно. Я с Эртелем всегда был в хороших отношениях. Парень очень здорово играет, старается. Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу — разве Томас слабее Димитриевича? На мой взгляд, нет. Вообще, с первыми номерами, которые умеют отдавать классные передачи, всегда приятно играть. Это отлично отражается на командной химии.

— В новом сезоне вы будете играть с Александром Щербеневым, которого многие считают самым талантливым российским разыгрывающим. Согласны с этим?

— Пусть так и будет, я только за. Главное, чтобы парень продолжал работать над собой. К сожалению, новое поколение из-за отстранения России не имеет международного опыта, который помогает приобрести стабильность. Поэтому им надо постоянно получать игровую практику, выгрызать игровые минуты, отрабатывая в защите и в нападении. Не то что я молодой и красивый, смотрите на меня. Нет, важно понимать, что ты в себе улучшаешь, чтобы победила твоя команда. Индивидуально мы все хороши, а побеждает именно тот клуб, где смогли приумножить энергию всего коллектива. Буду помогать всем, чем смогу. Советом, передачей, заслоном.

— Нас ждет увеличение количества матчей в связи с изменением формата чемпионата. Наверное, это даст дополнительные шансы молодым ребятам.

— Конечно. Но в первую очередь все зависит от них самих, но я надеюсь, что все получат игровое время. Всем надо себя проявлять со стороны понимания баскетбола, построения командной игры.