«Как говорили тренеры, просмотр хорошего матча заменяет две тренировки». Интервью Воронцевича

Титулованный форвард «Зенита» — о предстоящем суперматче с ЦСКА и неожиданном лидерстве «Парижа» в регулярке Евролиги.

В субботу, 8 декабря, в Санкт-Петербурге состоится главный матч недели, а возможно, и всего месяца. «Зенит» подходит к битве с ЦСКА с девятью победами, армейцы выиграли 11 последних матчей. Перед игрой «СЭ» удалось поговорить с форвардом «Зенита» Андреем Воронцевичем, отыгравшим львиную часть своей карьеры в московском суперклубе, став трехкратным чемпионом Евролиги.

Очень хотим подняться на первое место на этой неделе

— Для вас матчи с ЦСКА носят сверхпринципиальный характер, учитывая, что вы провели под 1000 матчей за московский клуб. Или это уже рядовой матч?

— Это не может быть рядовой игрой по нескольким причинам. Все-таки мы играем с лидером чемпионата на протяжении многих лет, действующим чемпионом. К тому же это матч между двумя ведущими командами лиги за первое место в турнирной таблице. Так что борьба будет бескомпромиссной. При этом понятно, что всегда хочется побеждать. Вне зависимости от названия команды соперников.

— В этом сезоне армейцы обыграли вас в Москве. Во многом из-за того, что «Зенит» не очень уверенно выглядел в первой четверти (14:22). Внимательно проанализировали тот матч?

— Это было самое начало сезона, и мы были не так хорошо сыграны. Плюс был выездной матч, на домашней арене ЦСКА, при их замечательных болельщиках. Это всегда непросто. Возможно, в первой четверти сказалось и наше волнение. Тем не менее в целом тогда мы показали достойный баскетбол, несмотря на 13 невынужденных ошибок. Понятно, что мы сделали выводы из той и всех последующих игр, нарабатываем свои комбинации, взаимодействие в атаке и защите.

— На матче ожидается аншлаг. Насколько важно в такой атмосфере взять реванш?

— Очень хотим победить при своих болельщиках. Понимаем всю ответственность и очень хотим подняться на первое место на этой неделе. Что касается аншлага, то, конечно, приятно, когда столько людей приходит за нас поболеть. Поэтому огромная благодарность нашим болельщикам. Они поддерживают нас всегда.

Защитник ЦСКА Алекса Аврамович (№4) в матче против УНИКС (Казань) — (87:72). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Постараемся вынуждать Мело и Аврамовича совершать неудобные броски

— Есть ли понимание, как сдержать Мело Тримбла и Алексу Аврамовича? В первой очной игре они набрали на двоих 33 очка.

— Речь идет о лидерах ЦСКА и одних из лучших игроков Лиги ВТБ. Будем пристально играть с ними в защите, по возможности вынуждать их делать нестандартные действия, совершать неудобные броски. Надеюсь, справимся.

— После уже упомянутого матча в Москве вы выиграли девять игр подряд. Как оцените командную химию, сыгранность команды на начало декабря?

— Прибавляем в этом направлении от игры к игре, после каждой тренировки. Важно, что в раздевалке отличная атмосфера. Общаемся не только во время тренировочного процесса, но и за пределами корта. И чем больше проводим времени, чем лучше узнаем друг друга, тем лучше становится командная химия. Поэтому, если сравнивать нашу сыгранность на начало сезона и на нынешнем этапе, сейчас в коллективе гораздо более понимающая, теплая атмосфера. Все настроены на улучшение команды, и это радует. Дай бог, чтобы мы прибавляли с каждым днем.

— Кого сейчас можно назвать лидером «Зенита»?

— На то мы и топ-клуб, что каждый член ростера может выйти и набрать наибольшее количество очков в том или ином матче. Да, наш лидер по набранным очкам Дуэйн Бэйкон, но опасности можно ждать от каждого. И, возвращаясь к вопросу о командной химии, важно, что все стараются помогать друг другу. В раздевалке мы много разговариваем о баскетболе, постоянно думаем о том, как улучшить наше взаимодействие.

Кирилл Елатонцев (№12) в матче ЦСКА — «Локомотив — Кубань» — (105:95). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пристальнее всего слежу за «Црвеной Звездой», «Реалом» и «Миланом»

— Кто из молодых россиян радует в этом сезоне?

— Выделю Елатонцева. Он мне очень симпатичен. Важно, что он приобретал уверенность от игры в защите. Теперь и в нападении к нему приходит уверенность. Потому что для молодых самое важное — это отзащищаться, показывая свою работоспособность. Только так можно доказать тренеру и руководству, что ты полезен для коллектива. В целом мне симпатичны многие ребята, которые стали получать много игрового времени, поэтому всех перечислять не буду. Вдруг кого-то забуду? Кирилл же — наиболее яркий пример, как из талантливого и перспективного превратиться в одного из основных игроков «Локо».

— Смотрите игры партнеров из «Зенита-2» в суперлиге, где они идут среди лидеров?

— Да, смотрим, поддерживаем ребят. Они стараются, бьются в каждом матче. Всегда желаем им удачи. Наши раздевалки находятся недалеко друг от друга, поэтому есть возможность пообщаться, поддержать их словом.

— Продолжаете ли следить за Евролигой? Если да, то за какими командами?

— Да, стараюсь смотреть по возможности матчи Евролиги. Когда ты смотришь баскетбол высокого уровня, то учишься чему-то новому. Как говорили опытные тренеры, просмотр одного хорошего матча заменяет две тренировки. С пристальным вниманием слежу за теми командами, за которые играют мои бывшие одноклубники. Это «Црвена Звезда» Милоша Теодосича и Айзея Канаана, «Реал» Марио Хезоньи. Также по возможности смотрю все матчи «Милана» Этторе Мессины. Очень интересно наблюдать за схемами своего бывшего тренера.

— Удивлены лидерству «Парижа»?

— Команда Тьяго Сплиттера показывает феноменальную игру. Однако говорить о том, что «Париж» станет чемпионом или даже отберется в «Финал четырех», очень преждевременно. В Евролиге много титулованных команд. Все гранды в первой половине сезона только строят свою игру. Так что впереди нас ждет много очень интригующих матчей. Особенно в концовке регулярки и на стадии плей-офф.