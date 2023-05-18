«Насыщенная баскетбольная жизнь в России продолжается, мы справились с вызовом». Мнение Андрея Кириленко

Президент РФБ — о развязке сезона Единой лиги ВТБ, травмах Шведа и лучших молодых игроках.

Два полуфинала Единой лиги ВТБ из семи игр — это то, чего так не хватало нашему клубному баскетболу, отметил в интервью «СЭ» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Также 42-летний функционер поздравил с долгожданным чемпионством президента УНИКСа Евгения Богачева и дал совет Алексею Шведу, получившего серьезные травмы в результате дерзкого нападения в центре Москвы.

Своей работой Богачев и Ведищев заслужили титулы

— Ваши впечатления от завершившегося плей-офф Единой лиги ВТБ?

— Великолепные. Это началось еще с финальной серии прошлого сезона, когда все любители баскетбола увидели выдающиеся семь игр «Зенита» и ЦСКА. В этом же сезоне было много матчей, где андердоги брали верх над фаворитами. Да, до полуфинала добрались все представители топ-4, но, например, «НН» финишировал выше «Локомотива-Кубани» в регулярке. Также коллектив Зорана Лукича взял Кубок России, пройдя «Зенит» и УНИКС. МБА навязывал лидерам сопротивление на протяжении всей регулярки, хотя играл только дебютный сезон в лиге. «Парма» под руководством Евгения Пашутина показывала очень симпатичный баскетбол, особенно при домашней поддержке. Говорю это к тому, что с каждым годом конкуренция в Единой лиге растет, турнир становится все интереснее и интереснее для зрителей.

Если говорить конкретно про плей-офф, то я получил от него большое удовольствие. Хочу поздравить все команды с отличной игрой. Два полуфинала из семи игр — это то, чего так не хватало нашему клубному баскетболу. И оба решающих матча, думаю, надолго останутся в памяти болельщиков. Поражение «Зенита» в Казани, когда они выигрывали одно очко и владели мячом за пять секунд до конца, и вылет армейцев от «Локомотива» перед своими болельщиками в овертайме. В финале мы тоже увидели очень много жесткой и агрессивной борьбы. Было видно, что оба коллектива максимально настроены на золотые медали. Никто не жалел себя.

— После поражения в первом матче баскетболисты УНИКСа выиграли три игры подряд в концовках...

— Да, все было на тоненького. «Локо» был достойным оппонентом УНИКСа по финалу. Хотелось, чтобы эта серия тоже дошла до седьмого матча, но у игроков казанцев были свои планы. Они очень сильно провели пятый матч в родных стенах, сняв все вопросы. Мои поздравления болельщикам, игрокам, тренерскому штабу и отдельно президенту казанцев Евгению Богачеву. Он уже много лет работает на благо российского баскетбола и заслужил долгожданный титул чемпиона России и Единой лиги ВТБ. То же самое могу сказать и про Андрея Ведищева. Уверен, у «Локо» еще все впереди.

— Удивились, что краснодарцы после довольно слабой игры в регулярке так преобразились в плей-офф?

— Я никогда не сомневался, что эта команда может играть на самом высоком уровне. Все-таки не забывайте, что «Локо» — единственная российская команда, помимо ЦСКА, которая добиралась до «Финала четырех» Евролиги. А за последние два года они сделали огромный шаг вперед, когда стали внедрять в состав своих молодых игроков. С появлением академии этот успех только закрепится. Мне импонирует ставка на собственных воспитанников.

Самсон Руженцев. Фото Global Look Press

Вижу огромный потенциал в Руженцеве

— Кого бы выделили из молодых игроков «Локо»?

— Мне очень нравится Щербенев. Он очень стабильно провел всю полуфинальную серию, стал героем решающего матча с ЦСКА. Саша брал инициативу на себя, не боялся бросать в решающие секунды столь напряженной встречи, когда весь зал был против тебя. Это дорогого стоит. Емченко и Мартюк, безусловно, тоже прибавили. Получали много игрового времени в плей-офф. Плюс я знаю, что в академии есть еще отличные ребята, которые находятся на подступах к основе.

— Кто еще из молодых баскетболистов добился серьезного прогресса в этом сезоне?

— Отмечу Самсона Руженцева. Он начинал сезон игроком, получающим пять-шесть минут со скамейки, а закончил баскетболистом стартовой пятерки. В ряде матчей вел партнеров за собой. В нем я вижу огромный потенциал. Понравилось, как сезон сложился для Тимофея Герасимова, Тимофея Якушина, Андрея Лопатова и Данилы Походяева. В ряде матчей они были лидерами в своих клубах. Филипп Гафуров мне очень импонирует. Жаль, что он пока не получает игровых минут и доверяя. Хотя слово «доверие» не совсем корректно в отношении ЦСКА. В московском клубе очень высокая конкуренция. Чтобы выиграть ее, надо быть на очень высоком уровне. Возможно, Филиппу вновь стоит отправиться в аренду, найти свою команду. Чтобы получать постоянную игровую практику. В его возрасте это необходимо.

— Третье место ЦСКА в год столетия — это серьезная неудача?

— Они должны были собрать полную коллекцию. Золота много, в прошлом сезоне было серебро, в этом бронза (смеется). Если серьезно, то, конечно, все в армейском клубе были сильно разочарованы поражением в полуфинале. Но всегда выигрывать невозможность. Поражение — это часть спорта. В следующем сезоне они будут сильнее.

Алексей Швед. Фото Global Look Press

Я не доктор, но у Шведа очень и очень сложные травмы

— На ваш взгляд, в целом уровень баскетбола упал с отъездом многих топовых легионеров?

— Да, но не критично. К тому же надо всегда искать плюсы. По уровню команд чемпионат подравнялся, повысилась интрига, российские игроки получили больше шансов проявить себя. Понятно, что всем тяжело без международных игр. Еврокубки стали неотъемлемой частью жизни наших клубов, но что есть, то есть. Пока мы не можем рассчитывать на возвращение, надо стараться улучшать собственный продукт. В целом насыщенная баскетбольная жизнь в России продолжается, мы справились с вызовом. Речь не только про Единую лигу. В других мужских и женских клубных турнирах у нас также было много интереснейшей борьбы.

— Сборная тоже осталась без международных турниров. Пока нас ждут только товарищеские матчи с Белоруссией?

— Пока еще нет конкретики по нашим соперникам летом. Как только она появится, мы сразу ее обнародуем.

— Сыграть с Китаем не получится?

— Не стоит забывать, что Китай будет играть на чемпионате мира-2023. У них уже сверстаны планы подготовки. И так у многих команд, с которыми мы бы хотели провести товарищеские матчи. Поэтому будем искать возможности.

— После пятого матча за бронзу вы побеседовали с Алексеем Шведом. Как думаете, он вернется на площадку в следующем сезоне?

— Посмотрим. Я не доктор, но у него очень и очень сложные травмы. С нетерпением жду его возвращения на паркет, но и форсировать это точно не стоит. Надо вылечиться до конца.

— Было что-то подобное на вашей памяти?

— Андрей Ватутин не так давно подвергался жестокому нападению. Понятно, что никто от такого не застрахован.