«Химки» вышли из кризиса и готовы вернуться в элиту». Мальцев — об отказе от легионеров

На этой неделе молодой коллектив наставника подмосковного клуба проверит чемпион Суперлиги.

В четверг, 20 апреля, стартуют полуфинальные серии Суперлиги. «Руна» встретится с «Темп-СУЗМ-УГМК», а «Уралмаш» с «Химками». Подмосковный коллектив, который второй сезон играет без легионеров, проводит успешный сезон. Помимо борьбы за медали Суперлиги, добрались до «Финала четырех» Кубка России, где проиграли будущим победителям из «Нижнего Новгорода». В интервью «СЭ» наставник желто-синих Андрей Мальцев объяснил, за счет чего команда постарается навязать борьбу клубу из Екатеринбурга, рассказал о фаворитах Единой лиги ВТБ и отметил российских игроков, которые сильно провели текущий сезон.

Точно не будем мальчиками для битья в серии с «Уралмашем»

— Перед началом сезона вы сказали, что «Химки» закончат регулярку на четвертом-пятом месте. Понимали, что таким составом реально быть в топ-5?

— В качестве тренера я провожу в Суперлиге уже не первый сезон. Поэтому, когда мы комплектовали этот состав, было понимание, что есть первая тройка клубов, которая объективно сильнее всех, а с остальными можно спокойно соперничать. При этом по бюджету и силе ростера мы вряд ли превосходим занявшие седьмое-восьмое место «Иркут» и «Тамбов», но за счет коллективных действий «Химки» ровнее прошли чемпионат. Большой плюс, что мы рано собрались прошедшим летом. Пожалуй, первыми в Суперлиге. И та работа, которую мы сделали на предсезонке, должна была принести свои плоды. Так что слова про четвертое-пятое место не были бравадой. Это был осознанный расчет.

— Первый раунд плей-офф вы начали с поражения от «Динамо», но затем выиграли три игры подряд. Причем, в двух матчах во Владивостоке не дали сопернику набрать и 60 очков. Как удалось так здорово перестроиться по ходу серии?

— Замечу, что у нас полкоманды никогда не играло в плей-офф. Причем речь про игроков, кто регулярно выходит на площадку: Кадошников, Мальцев, Зиборов, Суворов, Малейко. Поэтому в первой игре команда чувствовала мандраж, плюс игроки «Динамо» показали отличный процент дальних попаданий. Мы же реализовали всего 18% трехочковых в своем зале. Ребята понимали, что способны улучшить этот показатель и дома, и на выезде. Еще в нашу пользу была длина скамейки. В отличии от соперника, мы подошли к плей-офф практически в оптимальном составе, а ребята с повреждениями были готовы сыграть на морально-волевых. За счет широкой ротации мы могли держать нужный темп и поддерживать активную систему защиты. В каждой игре мы меняли рисунок игры, но самое важное, — находилось по два-три лидера, которые брали игру на себя в решающие моменты. Опять же это эхо селекции. Собирали команду из разносторонних игроков, обладающих лидерскими качествами. Сопернику непонятно, на ком делать акцент в защите. Были матчи, где у нас сразу четыре человека заканчивали с 8+ очками.

Пресс-служба БК «Химки»

Еще важный момент, что мы смогли прилететь во Владивосток за день до игры. Спасибо за это руководству клуба. Это позволило избежать проблем с акклиматизацией и показать свои лучшие качества на паркете. Теперь можно с уверенностью сказать, что ребята почувствовали опыт плей-офф, и это дает повод с оптимизмом смотреть в будущее. Да, с «Уралмашем» нам будет тяжело, но мы точно не будем мальчиками для битья.

— Клуб из Екатеринбурга не только фаворит вашей пары, но и всего сезона...

— У них очень сбалансированный состав, сильные легионеры. Они легко прошли «Тамбов», но, как я понимаю, в команде идет перестройка. Новый тренер, который пришел в конце регулярного чемпионата, все равно будет где-то менять систему под себя. Расставит другие акценты и в нападении, и в защите. С одной стороны, нам это неудобно в плане скаутинга. С другой, мы можем воспользоваться тем, что в этой перестройке могут нарушиться игровые связи, которые наигрывались 7-8 месяцев. Да, они фавориты. Мастерство у них повыше, нам надо брать желанием. Еще момент. Мы можем сыграть эту серию без лишнего груза ответственности, в отличие от соперника. Так как у «Уралмаша» в этом году было всего четыре поражения, включая два от «Зенита» в Кубке.

За выступление в Кубке поставил бы команде пять с минусом

— Если вспоминать «Финал четырех», то приятно было вернуться в элиту на выходные?

— Конечно, приятно. Я приехал в родной город, встретил людей, которые помнят, как еще мы со «Спартаком» выигрывали Кубок СССР в 1987 году. Ребятам, конечно, было непривычно на этом уровне. Но мне понравилась их реакция. Они поняли, что между нами и командами Лиги ВТБ нет пропасти. После «Финала четырех» мы анализировали это с руководством клуба и пришли к выводу, что если бы мы весь сезон играли с условными «Зенитом», ЦСКА, «Пармой» и «Автодором», то к марту мы бы были на уровне МБА. У них также много ребят из Суперлиги плюс пару опытных баскетболистов — Валиев, Воронов, Пушков.

— Были разочарованы четвертым местом?

— После двух поражений я был расстроен, но когда отошел, то на свежую голову оценил наше выступление на пять с минусом. Могли чуть-чуть добавить с процентом попаданий, но не более. Всё что у нас было, мы показали. Надо понимать, что поражение — это часть баскетбола.

Пресс-служба БК «Химки»

—Довольны прогрессом сына Александра Мальцева в «Химках»?

— Лучше, чтобы кто-то дал оценку со стороны. Закончится сезон, я попрошу пару коллег тренеров объективно проанализировать его действия. У Саши было несколько замечательных игр, несколько очень хороших, но были и провальные. Могу сказать, что помимо нападения мы активно мониторим игру всех наших баскетболистов в защите. В конце сезона подведем итоги, и тут, мне кажется, у Саши есть большой потенциал для роста. При этом радует, что у него много желания доказывать свою состоятельность и нет проблем со здоровьем. Игры плей-офф станут для него важным этапом в развитии.

— Стабильно ли финансовое положение «Химок»?

— Вопрос не к тренеру, но со своей стороны отмечу: клуб твердо стоит на ногах, выполняет все обязательства по контрактам. По выплатам не было ни одного дня задержки. Плюс во многом нам идут навстречу. В бытовом и организационном плане никаких проблем нет, все на высоком уровне.

— Можно подумать о возвращении в Лигу ВТБ?

— Я берусь говорить только про спортивную составляющую. Усиление двух-трех позиций, и мы могли быть конкурентноспособными в Лиге ВТБ. Клуб вышел из кризиса и готов вернуться в элиту. Тут, наверное, все зависит от позиции Единой лиги и руководства области, которая уже своей поддержкой будет содействовать стремлению «Химок» вернуться в высший дивизион российского баскетбола.

Андрей Мальцев. Пресс-служба БК «Химки»

— Как обстоят дела с болельщиками?

— Приятно, что своими результатами мы вернули зрителей на трибуны. На каждый матч Суперлиги приходит все больше и больше болельщиков. Причем это люди, которые реально переживают за команду. Стараемся вернуть былую популярность среди болельщиков.

Обидно, что целое поколение игроков будет лишено участия в международных соревнованиях

— Мы встретились с вами на первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань». Как впечатление?

— Армейцы здорово отметили столетие, удалось увидеть много легенд армейского клуба, много своих бывших подопечных, коллег и партнеров. Хорошо пообщались, здорово провели время. Если говорить о самой игре, качество баскетбола было достойно финала, высокий уровень показали обе команды. Отмечу особенно настрой «Локомотива». Их победа и равный счет — абсолютно закономерный итог старта серии в Москве.

Девон Акун-Перселл против Никиты Курбанова. Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Ждать чего-то подобного от серии УНИКСа и «Зенита»?

— В этом сезоне у команд примерно сопоставимые ростеры, тренеры друг друга отлично знают. Просто не будет никому. Ожидал, что вторая игра будет равной. Команды стали больше разрушать. За три минуты до конца разница в счете составляла всего два очка, и было видно, что «Зенит» нашел ключики, но желания выиграть у казанцев было больше.

— Кто из российских игроков вас порадовал в этом сезоне?

— Однозначно — Касаткин. Первую часть сезон он провел великолепно. Потом ему стало тяжелее. Его проскаутировали, из-за травм разыгрывающих пришлось играть на неудобной позиции. Но Данила в целом не потерял уровень. Коновалов и Хоменко тоже были в порядке, жаль, что травмы помешали обоим показать себя на 100%. Еще очень порадовал Походяев. Провел сезон без сильных спадов, показал, что уверен в своей мощи, в своем броске. Данила был, пожалуй, одним из лучших русских в ростере Евгения Пашутина. Теперь «Парме» еще надо постараться удержать его. Наверняка, на форварда будет спроссреди клубов.

Данила Походяев. Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Многие ждали прорыва от Филиппа Гафурова, но он покинул «Самару» в середине сезона и вернулся в Суперлигу.

— Не так хорошо знаю эту ситуацию, выводы делать не готов. На мой взгляд, Филиппу не хватает атлетизма для Лиги ВТБ. Еще важно найти своего тренера. Хотя не скажу, что Сергей Базаревич не доверял ему. Игровое время у парня было. Но опять же, «большие» раскрываются попозже.

— Вы сторонник того, чтобы самые талантливые молодые игроки как можно раньше пробовали себя в клубах-середняках? Как тот же Походяев или Коновалов.

— Каждый случай индивидуален, но не все смогут ждать своего шанса в топ-клубе годами, сидя за спинами иностранцев. Тот же Лопатин или Хоменко, наверное, могли уйти из ЦСКА на год-два раньше. Сейчас в похожей ситуации Вова Карпенко. По Суперлиге он смотрится очень прилично, но ему придется вытерпеть серьезную конкуренцию за попадание в основной состав.

— Вы бы сократили количество легионеров?

—Сейчас в нашей команде это принципиальная позиция — играть без легионеров. Что касается Единой лиги ВТБ, то, на мой взгляд, шесть легионеров — это многовато. Я хочу, чтобы играли Комолов, Руженцев и Астапкович, а не условные Мур, Давидовац и Кейкок. Не в обиду названным игрокам. Поверьте, мы сейчас можем потерять еще одно поколение. А потом будем расстраиваться, что нет разыгрывающих, нет легких форвардов... Я вижу динамику всех молодых игроков, и радуют только единицы.

— Сколько легионеров было бы оптимально оставить, на ваш взгляд?

— Четыре, но с условием. Пришел иностранный тренер — можно заявить только трех легионеров. Он привел иностранного помощника — двух. Пусть клубы делают ставку на русских игроков и тренеров. Растят своих звезд. Да, уровень в первые несколько лет снизится, но не критично. В КХЛ постепенно сокращают количество легионеров, но я бы не сказал, что там баталии стали менее яркими. Возможно, даже наоборот. Надо учитывать и время, в котором мы живем. Новость, что нашу команду не допустили к Олимпиаде, ожидаема. Очень обидно, что поколение игроков будет лишено участия в международных соревнованиях. Но мы должны принять это как должное. И еще больше обратить внимание на своих игроков и развивать внутренний продукт.