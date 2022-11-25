УНИКС обыгрывает «Локо» в режиме экономии. Мэйкон проводит лучшую игру в Единой лиге

Звездный новичок казанцев набирает форму после неприятной травмы, «Локо» проваливается без основного разыгрывающего.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 70:82 (9:29, 12:21, 18:18, 31:14)

«Локомотив-Кубань»: Уиллис (15), Барфорд (15), Квитковских (13)

УНИКС: Мэйкон (20 + 6 передач), Рейнольдс (13), Лабери (12 + 7 подборов)

Судьи: И. Путенко, С. Беляков, Я. Орешин

«Баскет-Холл». 3264 зрителя

«Локомотив-Кубань» чудом избежал разгрома от УНИКСа в матче недели Единой лиги ВТБ. В отличи е от игры первого круга настоящей борьбы в этот раз не получилось. Казанцы смяли соперника в первой половине, а во второй откровенно экономили силы. В ближайшее время коллективу Велимира Перасовича предстоит сыграть на своем паркете с «Минском» и ЦСКА. «Локо» же в очередной раз показал, что пока молодой команде очень сложно тягаться с фаворитами.

Роковая потеря

В этом сезоне команды встречались между собой второй раз. В октябре «Локо» достойно боролся против фаворита в Казани, спровоцировав соперников на 18 потерь и наглухо закрыв Джалена Рейнольдса (одно очко у американского бигмена). Лишь в заключительной четверти УНИКС переломил ход встречи (19:9), выиграв матч (83:75).

С тех пор «Локо» заметно улучшил свои результаты. В последних пяти матчах кубанцы выиграли четыре. Поражение пришлось от действующего чемпиона, причем в матче с «Зенитом» Мартюк и компания совершили мощный камбэк и едва не спасли матч, по ходу которого они уступали «-24». Так что были надежды, что и УНИКСу молодой коллектив Александра Секулича сможет дать бой. Правда, уже перед игрой выяснилось, что из-за болезни в матче не сможет принять участие основной разыгрывающий «Локо» Александр Щербенев. Забегая вперед, это сильно сказалось на действиях команды. Разыгрывать мяч было практически некому.

Казанцы, в свою очередь, приехали в Краснодар без двух ключевых игроков. Андрей Воронцевич и Энтони Браун продолжают восстанавливаться от повреждений, зато в строй вернулась потенциально главная звезда коллектива Дэрил Мэйкон. Матч с ЦСКА разыгрывающий провел на скамейке, с «Пармой» отыграл 11 минут, а вот в понедельник с «Самарой» уже отбегал вдвое больше, став одним из самых эффективных в своей команде (16 очков и 5 передач).

Особенно интересно было понаблюдать за дуэлью Мэйкона и Джейлена Барфорда (лучший снайпер Единой лиги-2022/23). Они провели два года в одной студенческой команде, выступая за университет Арканзаса в NCAA в сезонах - 2016/17 и - 2017/18. Затем их пути разошлись на четыре года. Сейчас они вновь встретились на паркете, но уже в составах разных команд.

В ожидании Грэя

И если посмотреть статистику, то противостояние американских снайперов выдалось на славу. На самом же деле никакой борьбы между лидерами и их командами, к сожалению, не было. Первую четверть УНИКС выиграл с преимуществом «+20», а вторую — «+9». Исход матча был фактически решен. Мэйкон был в огне: 16 очков, 4 передачи, 3/3 — с игры, 3/5 — трехочковых за стартовые 20 минут. На счету Барфорда были скромные 2 очка. Как и ЦСКА в середине октября, УНИКС внимательно разобрал действия защитника. За Джаленом активно приглядывал игрок задней линии (чаше всего Георгий Жбанов), а на подстраховке всегда работал кто-то из больших.

Всего за первую половину хозяева набрали 21 очко (во многом благодаря активности Мартюка), и был риск показать худшую результативность в сезоне (62 очка с «Зенитом»). Однако во второй половине казанцы уже играли вполсилы. Хотя в середине третьей четверти и добились самой большой разницы в счете «+32».

Но «Локо» не мог так безвольно проиграть при отличной поддержке болельщиков, которые продолжали гнать своих любимцев вперед , несмотря на ужасную разницу в счете. Заключительную десятиминутку парни Секулича уверенно забрали, не позволив состояться разгрому. Особенно хорош в эти минуты был Антон Квитковских, набравший в заключительном отрезке 11 очков.

Перасович, конечно, поговорил со своими подопечными на повышенных тонах в одном из тайм-аутов, но в целом остался доволен действиями баскетболистов. К важнейшей игре этого года с ЦСКА казанцы подходят в хорошей форме. «Локо» же после этой встречи идет в таблице с показателем шесть побед — шесть поражений. В ближайшие дни к команде должен присоединиться опытный разыгрывавший Джош Грэй. С ним команда должна выглядеть постабильнее.