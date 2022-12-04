ЦСКА и УНИКС выдали еще один триллер. Московский клуб совершает камбэк с «минус 14»

Алексей Швед вытаскивает еще один матч для своей команды.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС — ЦСКА — 93:95 ОТ (27:23, 20:23, 22:17, 15:21, 9:11)

УНИКС: Мэйкон (22 + 6 передач), Димитриевич (19 + 6 передач), Рейнольдс (16 + 8 подборов).

ЦСКА: Швед (25 + 8 передач), Уэйр (22 + 6 передач), Жан-Шарль (16).

Судьи: И. Путенко, С. Валеев, А. Лаврухин.

«Баскет-Холл». 6032 зрителя.

В матче недели ЦСКА второй раз в этом сезоне обыграл ближайшего преследователя. Подопечные Эмила Райковича продлевают свою победную серию в Единой лиги ВТБ до 14 матчей. Для успеха в Казани армейцам пришлось совершить настоящий подвиг, отыгравшись в третьей четверти с «-14». В концовке суперигру показал Алексей Швед, но в целом баскетболисты УНИКСа могут винить исключительно себя за это поражение.

Шоу Джалена

В прошлом сезоне ЦСКА так и не смог обыграть УНИКС. Сначала казанцы победили дома в прошлом ноябре — 69:64. А затем перед самым Матчем звезд в Москве состоялась одна из самых захватывающих игр регулярного чемпионата в истории лиги. Три овертайма и решающий бросок защитника казанцев О Джей Мэйо на последних секундах с ожесточенным сопротивлением Никиты Курбанова и Марюса Григониса. Такое сложно забыть.

К ноябрьской встрече этого сезона в Москве команды подошли без поражений, одержав по восемь побед подряд. И армейцы сумели наконец обыграть казанцев — впервые с финальной серии 2021 года. ЦСКА уверенно контролировал ход встречи и добыл победу благодаря трио Алексей Швед — Никола Милутинов — Даллас Мур, набравшему 65 очков. Казанцы на равных бились в первой половине (40:40), но после перерыва практически ничего не смогли противопоставить хозяевам (92:79). После игры Велимир Перасович посетовал, что команде не хватило Энтони Брауна, Андрея Воронцевича и Дэрила Мэйкона. Капитан сборной России по-прежнему вне игры, Браун вернулся на паркет в конце ноября, здорово сыграв с «Минском», а Мэйкон за короткий период стал настоящим лидером.

Так что появление Дэрила в стартовой пятерке никого не удивило. А вот выход Джалена Рейнольдса с первых минут стал неожиданностью. Центровой обычно усиливает игру по ходу матча, но в этот раз Перасович решил исправить ошибку московского матча. Тогда Милутинов просто уничтожил Винса Хантера. Рейнольдс сполна отплатил тренеру за доверие, проведя идеальную первую четверть.

Забил два полукрюка через Милутинова, отлично работал в защите и выдал идеальный пас на Ненада Димитриевича (14:4). Райкович отреагировал тайм-аутом, но он не принес его команде дивидендов. За шесть минут УНИКС набрал 20 очков, 10 из которых на счету Рейнольдса. После этого Райкович обратился к заменам, и вышедшие на паркет Антон Астапкович и Мур сумела подравнять игру, но концовка осталась за хозяевами. Браун забил трехочковый с сопротивлением.

Вторая четверть началась для ЦСКА с потери Артема Комолова, но затем армейцы выиграли трехминутный отрезок со счетом 9:2. И это без Милутинова и Шведа. Тут уже тайм-аут вынужден был взять Перасович. УНИКС встрепенулся во многом за счет действий Станислава Ильницкого. В защите российский форвард выглядел безукоризненно, а Димитриевич поддержал его старания очередным трехочковым (3/3). В концовке Швед и Мэйкон обменялись дальними попаданиями (44:44), но на последней секунде Мэйкон отргуризил еще одну «треху».

Три на три

УНИКС ушел на большой перерыв с символическим преимуществом в одно очко, но затем выдал лучший отрезок в сезоне. На 16 очков казанцев (в основном усердствовал Мэйкон) ЦСКА ответил только двумя точными бросками Шведа. А когда Рейнольдс забил через Милутинова с фолом, то преимущество казанцев выросло до 14 очков. Райкович в этом чемпионате еще не оказывался в таком трудном положении. Тренер взял тайм-аут и сумел успокоить своих подопечных. За оставшиеся четыре минут казанцы набрали всего пять очков, а ЦСКА едва не сократил свое отставание до трех очков. В последней атаке Уэйр не попал из-за дуги.

В четвертой четверти обе команды заметно подустали, совершая много потерь. Игра стала вязкой, но за счет великолепной точности Шведа докатилась до нервной концовки. Причем ЦСКА вырвался вперед после броска Курбанова (78:76). Ильницкому удалось сравнять счет за 1:20 до конца матча (78:78). И тут начался парад трехочковых. Уйэр забил «треху» за 40 секунд до конца (78:81), Рейнольдс ответил своим дальним попаданием после тайм-аута (81:81). В следующей атаке дальнюю попытку реализовал Швед (81:84), но ему мгновенно ответил Браун (81:84). Зрители были в восторге, но последняя атака была за армейцами. Хантеру удалось сделать перехват, но тут же потерять мяч на ведении. Уэйр вывел Курбанова на пустое кольцо, но тот не успел забить до финальной сирены. Овертайм.

В дополнительной пятиминутке ЦСКА действовал разнообразнее в нападении. Тут и трехочковый Курбанова, и проходы Уэйра и Шведа, вездесущие Шан-Шарль и Милутинов. УНИКС же понадеялся на индивидуальные действия Мэйкона и Рейнольдса, но лидеры казанцев свои броски не попали. Победа ЦСКА в, пожалуй, самом крутом матче сезона.