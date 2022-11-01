Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

1 ноября, 23:00

ЦСКА продлевает победную серию в матче с чемпионом. «Зенит» включился в концовке, но этого оказалось мало

Тимур Ганеев
Корреспондент
«Зенит» — ЦСКА.
Фото Единая лига ВТБ
Telegram Новости
Дмитрий Кулагин выдал суперматч, но хозяева так и не нашли вариантов перекрыть Николу Милутинова.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон
«Зенит» — ЦСКА — 80:85 (15:22, 20:27, 21:17, 24:19)
«Зенит»: Кулагин (24), Эртель (24 + 7 передач), Соломон (8).
ЦСКА: Милутинов (22 + 10 подборов), Уэйр (16), Швед (10 + 9 передач).
Судьи: С. Беляков, А. Давыдов, А. Лаврухин.
«Сибур Арена» (Санкт-Петербург). 6200 зрителей.

ЦСКА продлил свою победную серию в Единой лиге ВТБ до семи игр (по этому же графику идет УНИКС). В матче недели армейцы обыграли в гостях «Зенит». Петербургский клуб, лишившийся двух важных игроков передней линии, не справился с доминированием Николы Милутинова, но все же получил шанс спастись в концовке. Во многом благодаря стараниям Дмитрия Кулагина, который провел лучший матч в составе «Зенита».

&laquo;Локомотив-Кубань&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 64:84. ЦСКА уничтожил «Локо» в Краснодаре. Секуличу необходимо усиление состава

Эффект Антонова

В прошлом сезоне соперничество двух знаменитых брендов вышло на новый уровень: команды провели невероятную финальную серию, а победитель определился лишь в седьмом матче. «Зенит» впервые в истории выиграл чемпионский титул, а ЦСКА впервые в истории уступил в серии плей-офф.

Соперничество продолжилось и этой осенью. ЦСКА и «Зенит», очень сильно изменившиеся в межсезонье, вышли в финал Суперкубка, развязка в котором получилась невероятно драматичной. За 9,2 секунды до сирены подопечные Чави Паскуаля при «-2» взяли тайм-аут, в котором решили атаковать на победу. Томас Уимбуш забил трехочковый с сопротивлением Ливио Жан-Шарля и оставил армейцам лишь 2 секунды на спасение. Однако московская команда не смогла даже совершить бросок — опытнейший Трей Томпкинс разгадал замыслы соперников и оформил перехват.

Всего за календарный год это был уже 12-й матч между командами во всех турнирах. К нему они подошли практически с одинаковыми показателями. ЦСКА выиграл в чемпионате шесть матчей из шести, а у «Зенита» стартовал с пяти побед и одного поражения (от УНИКСа в матче открытия). А также с весомыми потерями. Хозяева вышли на матч без своего капитана Андрея Зубкова (пропустит еще месяц) и центрового Артема Клименко (скоро должен вернуться в строй). Армейцы же из-за травмы ахилла, вероятно, потеряли Семена Антонова до конца сезона. Форвард сделал сюрприз своим партнерам, приехав на игру в Петербург сразу после операции. На костылях.

К Саймону подошли все партнеры и члены тренерского штаба. Видимо, этот момент приободрил гостей, которые вышли на первую половину суперзаряженными. После трехочкового Деяна Давидоваца армейцы повели со счетом 11:3. Паскуаль проводил мощную ротацию, но так и не нашел оптимального сочетания. В середине второй четверти армейцы комфортно вели с двузначным преимущество, демонтируя очень плотную защиту. У баскетболистов же «Зенита» были какие-то катастрофические проблемы с реализацией: 4 из 13 средних бросков на домашней арене — катастрофа.

Ключевое попадание Николы

Положение попытался исправить Калеб Хоумсли, в конце октября спасший сине-бело-голубых в Самаре. После его трехочкового и отличной передачи на Томпкинса, Эмил Райкович попросил тайм-аут («+9» у гостей). Армейцы правильно отреагировали на слова своего тренера. Швед с Млутиновым разыграли фирменную двойку (серб закончил половину с доминирующими показателями — 14 очков и 5 подборов), а Каспер Уэйр завершил половину точным трехочковым (49:35).

В начале третьей четверти у игроков «Зенита» наконец полетело. После дальних попаданий Дмитрия Кулагина и Томаса Эртеля разница сократилась до семи очков. Но Милутинов быстро остудил пыл сине-бело-голубых. Блок-шот на Эртеле и легкие очки из-под кольца. Преимущество вновь выросло до 12 очков. При этом полный зал фанатов петербургского клуба продолжал гнать своих любимцев вперед.

Джален Рейнольдс (слева). «Зенит» неожиданно проиграл на старте сезона. Рейнольдс прибил свою бывшую команду

Под сумасшедшие овации Кулагин забросил свой третий трехочковый в этом матче (3/4). Это наконец-то завело питерцев. Эртель подвесил красивый «парашют» через Милутинова, а после перехвата Хоумсли Кулагин забил сверху. Перед заключительной четвертью замаячило чувство камбэка.

Но Даллас Мур, казалось, быстро его развеял. Американец, с которым недавно армейцы продлили контракт до конца сезона, показал, что он по делу находится в команде. Экс-игрок «Партизана» великолепно защищался, а также практически не промахивался из-за дуги (4/5). Казалось, что все закончится сверхуверенной победой ЦСКА, но с этим оказались категорически не согласны Кулагин и Эртель. Благодаря русско-французскому дуэт «Зенит» выдал рывок 8:0, а разница в счете сократила до «+2». До конца матча оставалось 48 секунд.

После тайм-аута Райковича хозяева практически отзащищались, но вездесущий Милутинов добил мяч в кольцо после промаха Шведа («+4»). В ответной атаке Игорь Вольхин оказался в углу в гордом одиночестве. Но вместо точного трехочкового зрители увидели «сквозняк». Шан-Шарль забрал подбор, игра была сделана.

В целом заслуженная победа парней Райковича. ЦСКА очень круто воспользовался отсутствием ключевых игроков передней линии соперника, а лидеры сыграли в свою силу. В «Зените» же продолжает строиться новая команда (летом пришло восемь новичков). Игры против топ-клубов пока даются им нелегко, но свое чемпионство Паскуаль просто так не отдаст. «Зенит» гарантированно прибавит.

БК Зенит
БК ЦСКА
0
Читайте также
Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»
Стал свидетелем убийства и ходил по улице с ножом. Жуткий соперник Бивола
Катар пригрозил оставить Европу без газа в случае введения потолка на топливо из РФ
Саудовская Аравия поделилась с США данными о планирующейся атаке Ирана
Проект резолюции РФ о неразмещении первыми оружия в космосе приняли в ГА ООН
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Роковое удаление. «Локо» уступил УНИКСу в напряженной концовке