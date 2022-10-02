«Зенит» неожиданно проиграл на старте сезона. Рейнольдс прибил свою бывшую команду

Эртель неудачно дебютировал за сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» — УНИКС — 79:82 (23:22, 20:22, 18:23, 18:15)

«Зенит»: Вольхин (18), Уибмуш (13), Соломон (10).

УНИКС: Рейнольдс (22), Димитриевич (17), Э. Браун (16).

Судьи: Алексей Давыдов, Станислав Валеев, Сергей Михайлов.

4036 зрителей.

У матча открытия сезона хватало интриг. В составе хозяев дебютировал Томас Эртель. Разыгрывающий сборной Франции только в четверг, 29 сентября, провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых, но в его физических кондициях сомнений не было. Эртель отлично выглядел на Евробаскете-2022, а в Петербург приехал выигрывать трофеи. Чави Паскуаль выпустил его в стартовой пятерке, тем самым закрыв тему с угрозами Федерации баскетбола Франции (там заявили, что Эртель «не будет соответствовать критериям отбора на следующие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года», если проведет хотя бы один матч за российский клуб).

5/5 — от Вольхина

В составе казанцев в Санкт-Петербург приехал Джален Рейнольдс. Несколько лет назад американец был главной звездой «Зенита», но из-за проблем с поведением вне паркета надолго в команде не задержался. Поиграл за «Баварию» и «Маккаби» и имел контракт с клубом из Тель-Авива на сезон-2022/23, но неожиданно выразил желание вернуться в Россию. Большой контракт и желание быть единоличным лидером УНИКСа перевесили отсутствие Евролиги.

На Суперкубке центровой отлично сыграл с «Мегой» и «Партизаном», вошел в символическую пятерку турнира. В Петербурге он продолжил в том же духе. Забросил трехочковый в первой половине, с легкостью переигрывал своих оппонентов под кольцом и здорово взаимодействовал с Ненадом Димитриевичем. За счет этой пары УНИКС не отпускал хозяев вперед. В «Зените» же неожиданно солировал Игорь Вольхин, заменивший в стартовой пятерке травмированного Сергея Карасева. За первую половину у Игоря 18 очков, включая 5/5 — трехочковых. Великолепный показатель.

Томас Эртель. Единая лига ВТБ

Промах Эртеля

Правда, во второй половине Паскуаль почему-то перестал выпускать Вольхина, а вот Велимир Перасович продолжал верить в Рейнольдса. И тот отплатил ему сполна. Сначала Энтони Браун забросил два трехочковых подряд, а затем наступил бенефис Джален. Центровой уходил на дугу, откуда бросал практически без сопротивления. Оба дальних броска — точно. Затем вспорол оборону хозяев из-под кольца. К тому моменту «Зенит» проигрывал уже «-13».

«Зенит» пришел в себя только после тайм-аута. В последние три минуты парни Паскуаля сделали рывок 8:0. Этому поспособствовал и Перасович, который был так недоволен судьями, что едва не выбежал на паркет для выяснения отношений. Технический фол тренеру, и Томас Уимбуш возвращает хозяев в игру.

А когда в начале заключительной десятиминутки Рейнольдс получил четвертый фол, то показалось, что действующие чемпионы все-таки дожмут оппонентов. Но УНИКС собрался и провел отличную четверть без своего ключевого центрового.

Последние минуты растянулись — команды часто нарушали правила, судьи два раза смотрели повторы на предмет неспортивных. При этом количество попаданий сократилось до минимума. «Зенит» медленно подбирался к УНИКСу за счет все тех же штрафных, но на этот раз Хоумсли и Уимбуш в трех важных подходах попадали лишь 1 из 2. Казанцы благодаря этому сохранили «+1», далее последовал неспортивный на Димитриевиче — гости оторвались на 4 очка за 10 секунд до сирены.

Хавьер Паскуаль в тайм-ауте нарисовал комбинацию под Хоумсли, который исполнил сложный трехочковый практически без потери времени и возродил интригу — 79:80. Лабери в ответ реализовал два тактических штрафных. И вот здесь «Зениту» очень не хватило еще одного тайм-аута. Томасу Эртелю пришлось исполнять спасительный дальний бросок без подготовки после ускорения со своей половины — мимо.

Надеюсь, таких матчей будет много

— Матч открытия удался? - вопрос президенту Единой лиги ВТБ Сергею Кущенко.

— Безусловно. Мы увидели уникальную игру. На старте казалось, что активность лидеров «Зенита» и длинная скамейка позволят хозяевам выиграть. Но когда пошла ротация, то защита УНИКСа была очень и очень плотной. Чави Паскуаль не мог найти конструкцию идеальной пятерки. Сразу интегрировал Эртеля. Всю предсезонку играл одним составом, а в первом официальном матче сделал ставку на игрока, который только приехал в команду. Захаров великолепно играл на первом номере в Суперкубке, но сегодня даже не появился на паркете. Не было и Фридзона, вытащившего две решающие игры в Москве. Перелом наступил в третьей четверти, когда Рейнольдс и Энтони Браун почувствовали уверенность. Гости вышли вперед и больше не позволяли противнику себя догнать. Хотя эмоций в концовке хватало. Штрафные мазали игроки, которые не должны делать этого. Рейнольдс — лучший игрок матча, но чуть не подставил свою команду неспортивным фолом. В конце игра пошла на встречных курсах. За это и любим баскетбол. Надеюсь, таких матчей будет много.

— Ключом УНИКСа к победе стала защита?

— Да. Жбанов пластался за каждым мячом, хороши были Лабери, Хантер, Ильницкий. Еще бы сделал комплимент Перасовичу. Он вовремя попросил повтор, когда судьи отменили трехочковое попадание «Зенита». Вероятно, это был ключевой эпизод. Хотя игра вполне могла перейти в овертайм. Думал, что Эртель не будет бросать в последней атаке, а отдаст пас. Он был не в своей тарелке весь матч (2/4 — со средней дистанции, 0/3 — трехочковых).

— Эртель будет главной звездой турнира?

— У него все для этого есть. В первой четверти Томас был хорош, но потом, видимо, сказалось отсутствие отдыха этим летом.

— Что скажете про Рейнольдса?