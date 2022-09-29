«Точно еще поиграю четыре сезона». Откровенное интервью Алексея Шведа

Лучший российский баскетболист последнего десятилетия — о цели на сезон, феномене отца, любимых тренерах и своей семье.

В этом году баскетбольный ЦСКА празднует 100-летний юбилей. Поэтому у руководства клуба и его лидеров есть огромное желание вернуть титул чемпионов Единой лиги ВТБ в Москву. Незадолго до старта нового сезона об этом «СЭ» рассказал защитник армейцев Алексей Швед.

Архитектура и дети

— Обычно большую часть отпуска ты проводишь в США. В этот раз решил сменить направление?

— Да, в этом году не получилось поехать в Лос-Анджелес из-за ряда обстоятельств. Тем не менее мы много путешествовали: Италия, Египет, Германия (где мне сделали операцию). В конце лета поехали на Мальдивы всей семьей, с моими родителями. Много там тренировался под руководством отца, закачивал руку. Было классно, хорошо провел отпуск в любимой компании.

— Видел, что ты посетил библиотеку в Выборге, построенную по проекту знаменитого финского архитектора Алвара Аалто. Впечатлило?

— Да, очень. Всем советую съездить в Выборг, чтобы увидеть это чудесное, продуманное здание. Мы приехали на один день исключительно ради этой библиотеки и получили большое удовольствие.

— Увлекаешься архитектурой? Есть любимый архитектор?

— Любимого нет, но мне очень нравится конструктивизм, авангард, брутализм. В Москве обожаю здание ТАСС.

— Есть страны, которые еще мечтаешь посетить?

— Их много. Например, еще не доехал до Индии. Вообще люблю открывать для себя новые страны, их культуру, архитектуру. Когда видишь все своими глазами, а не на картинках в книгах или интернете, то многое становится понятно.

Алексей Швед. Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

— Тебе много раз поступали предложения из Китая. Когда-нибудь всерьез рассматривал варианты из Поднебесной?

— Всегда рассматриваю все поступающие варианты, изучаем их с агентом и принимаем оптимальное решение. Не секрет, что перед возвращением в ЦСКА я получил предметное предложение из Китая, но отказался от него. В ЦСКА собиралась сильная команда, мы хотели выиграть Евролигу. Так что хотел именно сюда.

— Рождение детей сильно изменило твои привычки и предпочтения?

— Конечно. Все свободное время хочется проводить с семьей. Максимум, что мы можем, — это пойти с Настей вдвоем поужинать. Иногда с компанией друзей. Но чаще всего мы проводим время с детьми. И мне это очень нравится.

— Дочек развиваешь как-то по-особому? Есть какие-то необычные репетиторы?

— У нас две няни-филиппинки. Классные, мы их очень любим. Благодаря ним старшая в три года идеально говорит на двух языках: русском и английском. Плюс к Соне приходит репетитор, с которыми он занимается творчеством. Рисует, лепит.

Алексей Швед с женой и дочками. Фото Соцсети

Блатт, Барцокас, Иванович

— Рад, что твои родители наконец-то переехали с Москву?

— Конечно. Они переехали еще в прошлом году. Много времени проводят с внучками, каждый день вместе ходят гулять в парк, веселятся. Это радость и для родителей, и для дочек. Все счастливы.

— Твой папа ушел на пенсию. Не жалуется, что не хватает работы, что мог бы еще потренировать?

— Нет, папа точно закончил. Свою миссию он перевыполнил. В последний год взял серебро на чемпионате России. С командой из маленького города, где вообще нет баскетбола. Собрал ребят с одного района и стал вторым в стране. Это показывает его высокий уровень и, к сожалению, низкий уровень развития баскетбола в России.

— Мог бы объяснить его феномен? Почему так много его воспитанников играют на уровне Лиги ВТБ (Ильницкий, Захаров, Хоменко)?

— Очень умный тренер, психолог. Знает, как найти подход к ребятам, как заинтересовать. Часто бывало, что люди приходили в секцию без желания, это было решение их родителей. Но папа заражал их любовью к игре. В его командах всегда отличная атмосфера, все ребята воспитанные, дружные. Он умеет четко выстраивать тренировочный процесс, умеет готовить к важным матчам, но при этом не смотрит на результат прямо сейчас. Папе важно всесторонне развить игрока, чтобы потом из него что-то получилось. В России большинство детских тренеров хотят показать результат здесь и сейчас. А что дальше будет с этими ребятами — уже никого не интересует. В итоге в детстве они получают столько травм, что уже в 15-16 лет пропадают с радаров. Еще важное правило папы, что у него до определенного возраста нет разделения на позиции. Поэтому 4-5-е номера умеют водить мяч как разыгрывающие.

— Кто твой лучший/любимый тренер в карьере после папы?

— Ты правильно сказал, папа — номер один. Даже не обсуждается. Мне нравилось работать с Георгиосом Барцокасом, Дэвид Блатт — сильный тренер, отличный психолог, классный тренер Душко Иванович. Даже несмотря на его тяжелейшие тренировки. Выделю этих троих.

— При Ивановиче ты показывал лучшую статистику в карьере.

— Душко — умный, очень хорошо разбирается в баскетболе, знает много нюансов. И очень справедливый. Еще заметил, что Душко на паркете и вне его — это два разных человека. В тренировочном процессе он строгий, жесткий, с характером. За пределами паркета это начитанный, образованный человек, который предпочтет ресторану поход в музей. Он много гуляет, по два часа в день минимум.

— Кстати, ты знал, что Блатт был близок к назначению в «Химки». Все было почти согласовано, но в итоге команду возглавил Барцокас.

— Нет, не знал. Но я рад, что получилось поработать с Барцокасом. Мне понравился его подход.

Алексей Швед (в центре). Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

Итудис и Суперкубок

— Эмил Райкович кардинально отличается от Димитриса Итудиса?

— Конечно. Это два разных человека. Эмил больше общается с игроками, дает свободу, дружит. К нему всегда можно подойти, высказать свое мнение, обсудить игровые нюансы. С Итудисом все было по-другому.

— Он держит дистанцию с игроками?

— Да. У него есть свое мнение и его нельзя переубедить.

— ЦСКА в этом году празднует 100-летие. Удвоенное желание взять титул?

— В этом сезоне у нас только один турнир — Единая лига ВТБ. Очень хочется выиграть его в год столетия. Мы настроены только на это.

— Рад, что в команде остался Никола Милутинов? Уговаривал его этим летом?

— Можно и так сказать. Летом мы часто переписывались. Правильно сделал, что остался (смеется).

— Твой последний командный трофей был завоеван в 2012 году. Соскучился по победам?

— Слушай, но мы несколько раз занимали второе место с «Химками».

— Согласен, но речь именно про титулы. Тебя это не беспокоит?

— Нет. Я поиграл три года в НБА. В «Химках» мы сделали очень сильный клуб. В Подмосковье постоянно приезжали «Барселона», «Реал», «Милан». Даже звучит круто: «Химки» — «Реал». Считаю, это был большой успех. Люди в Подмосковье увидели такие большие бренды.

— Перелом в седьмом матче финальной серии — самая обидная травма в жизни?

— Обидно, что не смог доиграть. Я попробовал, но было невозможно даже подержать мяч в этой руке. Сразу понял, что перелом, когда услышал хруст. Не было боли, но уже пришло понимание.

— Что думаешь о решающем моменте в Суперкубке? Все обсуждают нарушил ли Даллас Мур правило пяти секунд при вводе мяча из-за лицевой. Было что-то подобное на твоей памяти в решающих матчах?

— Нет, конечно. Думаю, в этом эпизоде не было нарушения пяти секунд.

— На паркете ты часто разговариваешь с арбитрами, споришь с ними. Это эмоции?

— Нет, почему? Просто очень часто они говорят: «Мы не можем свистеть фол каждый раз». Но если это фол, ты должен свистеть. Понимаю, что не хочется останавливать игру после каждого касания. Я и сам люблю, когда дают жестко играть. Но когда это дается в обе стороны.

— Уровень судейства в Единой лиги ВТБ упал после отъезда иностранцев?

— Ошибались все. И иностранные, и русские арбитры. У всех бывают ошибки, главное, чтобы их не было много.

— Разыгрывающий «Локо» Александр Щербенев круто сыграл на Суперкубке, попал в символическую пятерку. Сразу пошли разговоры, что это новый Швед. Тебе приятно, что всех молодых игроков сразу сравнивают с твоим уровнем?

— Все равно. Честно, не видел, как играл Щербенев в этот раз. Не следил за другими командами.

Любовь к игре и правильный настрой

— Назови топ-3 самых перспективных российских игроков.

— В ЦСКА-2 есть Даниил Кирилюк. Ему 19 лет, воспитанник моего папы. Он будет самым сильным в России на своей позиции. Главное — избежать травм.

Даниил Кирилюк. Фото Михаил Сербин, ПБК ЦСКА Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

— Виталий Фридзон провел великолепный Суперкубок. В матчах с «Партизаном» и ЦСКА его показатель +/- составил 20. Феномен?

— Виталик по-прежнему может играть на высоком уровне. Я рад, что он вернулся в большой баскетбол. Знаю, как он любит этот вид спорта, много сил и времени тратит на тренировки, восстановление. Не понимаю, когда люди удивляются, что Фридзон здорово сыграл в том или ином матче. Он хорошо бросает, очень старательный. Ему не все равно. Мы много лет играли за сборную. Фридзон — отличный партнер, веселый и добрый парень.

— В октябре Фридзону исполнится 37 лет. Готов играть до такого возраста?

— Да. Точно еще поиграю четыре сезона. Чувствую себя хорошо, люблю баскетбол.

— На каком из своих проектов ты сейчас больше всего сконцентрирован? Развитие собственного бренда одежды, ресторан, что-то еще.

— Много направлений. Одежда и ресторан — это то, что вы знаете. Про остальное пока не готов говорить публично.

— Были идеи выпускать не только спортивную, но и повседневную одежду?

— На это все нужно время. Если чем-то занимаешься, то надо постоянно быть в процессе. У нас с Настей пока много других проектов. Возможно, попозже. В целом мне это интересно.

— Ты самый стильный российский спортсмен. Кого бы еще выделил?

— Обрад очень стильный (агент Шведа Обрад Фимич. - Прим. «СЭ» ). Если говорить про спортсменов? На мой взгляд, все остальные одеваются одинаково.

Алексей Швед. Фото Михаил Сербин, ПБК ЦСКА Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

— Следил за трансферами конкурентов? Кто-то удивил? Например, приход Кей Си Риверса, Джеймса Энниса и Малькома Томаса в «Самару», Томаса Эртеля и Трея Томпкинса в «Зенит», Энтони Брауна и Джалена Рейнольдса в УНИКС...

— Если честно, особо не следил. Знаю про переход Томаса, потому что мы дружим со времен совместного выступления за «Химки». Постоянно переписываемся. Буквально вчера общались.

Пристально отслеживал только подписания ЦСКА. Считаю, что мы усилились хорошо. Удержали Каспера [Уэйра] и Николу [Милутинова]. Подписали Ливио [Жан-Шарля], Далласа [Мура] и Деяна [Давидоваца]. Есть место для еще одного иностранца. Получается классная команда, которая должна показать результат.

— После матча с Киргизией ряд футболистов сборной России сказали, что на поле думали не только о футболе. Не могли отключиться от новостной повестки. Как думаешь, у тебя получится сосредоточиться на баскетболе?

— Удастся, почему нет? Значит, у них много свободного времени, раз они читают новости, смотрят видео. Я хочу посвящать все свободное время семье. Хочу получать удовольствие от общения с женой, дочками, родителями. Это как себя настроить, как смотреть на те или иные вещи.

— Как легионеры реагируют на происходящее? Задают вопросы?