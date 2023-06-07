«Швед в июле приступит к тренировкам». Как восстанавливается баскетболист

Агент звездного баскетболиста заявил, что к нему есть интерес от клубов из чемпионата Китая.

Алексей Швед постепенно приходит в себя после дерзкого избиения в центре Москвы. Напомним, что в начале мая у бронзового призера Олимпийских игр-2012 диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому. Швед около двух недель ходил в шейном корсете, который снял на закрытии сезона армейцев. Сейчас уже есть понимание, когда Алексей приступит к тренировкам, но пока неизвестно, где он продолжит карьеру. Контракт игрока с ЦСКА закончился в конце мая. Пока стороны не обсуждали продления соглашения.

Алексей Швед. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Без головных болей

В середине мая официальный представитель игрока Обрад Фимич говорил «СЭ», что сроки возвращения игрока к тренировкам неизвестны. Сейчас понимание появилось.

— Алексей идет на поправку, — подчеркнул «СЭ» Обрад Фимич. — Головные боли его не беспокоят, прогнозы врачей тоже оптимистичные. Уже в начале июля он сможет приступить к легким тренировкам с мячом. Так что можно сказать, что ему очень повезло. Как говорят в России, «родился в рубашке». Последствия таких побоев могли быть гораздо более серьезными.

Четверо подозреваемых в избиении Алексея и его друга Артема Лопатина находятся под арестом (включая несовершеннолетнего Рамзина Амирасланова). По версии следствия, именно 17-летний Амирасланов сделал подсечку Алексею Шведу, после которой баскетболист упал. Юсуф Мирашуров (личный водитель Рамзина), увидевший, что его подопечный конфликтует с баскетболистом, поспешил на помощь и нанес два удара в теменную область головы Шведа.

На какое-то время Алексей потерял сознание. По словам супруги баскетболиста Анастасии, люди, участвующие в избиении, смеялись над этим эпизодом и снимали Шведа на телефон и камеру. Сам защитник уверен, что весь конфликт возник из-за того, что подозреваемые проиграли большую сумму на ставках. В тот день ЦСКА проиграл решающую седьмую игру полуфинальной серии «Локомотиву-Кубань» в Москве, хотя армейцы считались явными фаворитами.

Трем юным обидчикам Шведа и Лопатина предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Наказание по данной статье может быть в виде штрафа от 500 тысяч до одного миллиона рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет), либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет. А вот Мирашурову может грозить до 12 лет тюрьмы.

Пора в Китай?

Еще важный момент. Сейчас лучший баскетболист России последнего десятилетия находится в статусе свободного агента. Обрад Фимич подчеркнул, что пока защитник не вел переговоры с потенциальными работодателями. Включая ЦСКА, где он провел последние два сезона.

— Все это время мы думали исключительно о здоровье Алексея, поэтому не вели никаких переговоров, — рассказал «СЭ» агент. — Не буду скрывать, что к нему есть интерес из Китая. Несколько клубов из Поднебесной заинтересованы в его услугах.

Отметим, что китайские клубы не первый год проявляют интерес к дважды лучшему снайперу Евролиги и Евробаскета-2017. Однако Швед всегда выбирал остаться в России. Сначала продлевал соглашение с «Химками», а летом 2021 года заключил контракт с ЦСКА по схеме «1+1». Чемпионат Китая длится около пяти месяцев — сезон здесь в два раза короче, чем в Европе. Это также очевидный плюс для возрастных игроков.

В декабре 2022 года Шведу исполнилось 34 года. При этом сам Алексей в интервью «СЭ» признавался, что готов еще долго продолжать карьеру: «Точно еще поиграю четыре сезона. Чувствую себя хорошо, люблю баскетбол». Будем надеяться, что травмы, полученные в результате нападения, никак не скажутся на планах защитника.