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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:30

«Главное — это не победные серии, а титул в конце сезона». Интервью французского баскетболиста ЦСКА

Тимур Ганеев
Корреспондент
Ливио Жан-Шарль.
Фото Михаил Сербин, cskabasket.com
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Форвард московских армейцев Ливио Жан-Шарль — о промежуточных успехах армейцев в Единой лиге ВТБ.

В матче недели Единой лиги ВТБ ЦСКА на своем паркете обыграл «Локомотив-Кубань» (94:80). В отсутствие травмированных Алексея Шведа и Николы Милутинова роль лидера на себя взял Ливио Жан-Шарль. Французский форвард провел фантастический матч, набрав 25 очков (12 из 14 с игры), 10 подборов, четыре передачи и два блок-шота. На счету бывшего игрока «Олимпиакоса» и «Виллербана» 33 балла за эффективность действий — один из лучших результатов сезона.

Ливио отлично влился в команду, полностью оправдав свое приглашение этим летом. В интервью «СЭ» Жан-Шарль объяснил 17-матчевую победную серию ЦСКА, отметил, что скучает по атмосфере матчей Евролиги, и назвал фаворитов Единой лиги.

Ливио Жан-Шарль. Фото Михаил Сербин, cskabasket.com
Фото Михаил Сербин, cskabasket.com

Милутинов и Швед способны выдавать шоу в каждом матче

— Это ваш лучший матч в составе ЦСКА?

— Да, определенно.

— Победная серия ЦСКА достигла уже 17 матчей. Как бы могли объяснить такую доминацию?

— Разве не 16? Я не успеваю следить за нашей серией. (Смеется.) Если серьезно, то сложно выделить какой-то один залог успеха. В первую очередь это командная работа. Мы играем друг за друга, здорово защищаемся, много комбинируем в нападении. Конечно, у нас есть суперсвязка — Милутинов и Швед. Они способны выдавать шоу в каждом матче. Также особо отметил бы наших снайперов — Далласа [Мура] и Каспера [Уэйра]. Своими попаданиями в нужный момент они часто помогают сломить соперника. Остальные ребята, включая меня, также играют свою роль. У нас важен каждый. Плюс выделил бы отличную атмосферу в раздевалке. Это большая заслуга тренерского штаба.

Алексей Швед в&nbsp;матче Единой лиги ВТБ УНИКС&nbsp;&mdash; ЦСКА. ЦСКА и УНИКС выдали еще один триллер. Московский клуб совершил камбэк с «минус 14»

— В вашей карьере была столь продолжительная серия без поражений?

— Что-то похожее было в «Олимпиакосе». В прошлом году мы прошли регулярный сезон и плей-офф всего с одним поражением (23 победы в 24 матчах в чемпионате. — Прим. «СЭ»).

— Текущий сезон хотели бы пройти без поражений?

— Посмотрим. Главное — это не победные серии, а титул в конце сезона.

— УНИКС пока выглядит вашим главным соперником?

— У Казани очень сильная и сбалансированная команда. Еще сюда бы я добавил «Зенит» и «Локомотив-Кубань». К краснодарскому клубу присоединились сильные легионеры, постепенно они будут прибавлять. Так что эти команды и есть контендеры сезона.

Ливио Жан-Шарль. Фото Михаил Сербин, cskabasket.com
Фото Михаил Сербин, cskabasket.com

С таким составом мы бы не были аутсайдерами в Евролиге

— Не скучаете по уровню конкуренции в Евролиге?

— Немного скучаю. Там выступает много интересных команд со своим стилем, и у многих особенная атмосфера на аренах. Особенно у «Олимпиакоса», «Црвены Звезды» и «Партизана», где всегда собирается полный зал.

— Продолжаете следить за турниром?

— Иногда смотрю матчи.

— Как думаете, ЦСКА с таким ростером сейчас боролся бы за место в плей-офф Евролиги?

— Это было бы тяжело. Играть только в одном турнире или совмещать выступление в чемпионате и Евролиге — это разные вещи. Мы бы точно не были аутсайдерами, но насчет борьбы за место в топ-8 — не уверен. В Евролиге очень высокая конкуренция.

Даниил Касаткин. Оказывается, в нашем баскетболе можно успешно играть и без легионеров. МБА показывает как

— В этом году они еще больше усилились из-за недопуска российских клубов?

— Согласен.

— Как ваша семья чувствует себя в Москве?

— Все отлично. Мы нашли баланс, ребенок пошел в сад недалеко от дома.

— Появились какие-то любимые места в городе?

— Очень впечатлила новогодняя ярмарка на Красной площади. Очень красиво.

— У ЦСКА в этом году впервые за долгие годы будут небольшие новогодние каникулы? Планируете провести их в теплых странах?

— Я забыл, что это такое, ведь матчи Евролиги всегда играли в конце декабря — начале января. Так что жду это время с нетерпением. Проведу его со своей семьей, а где, мы пока не решили.

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