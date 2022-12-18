Сегодня, 15:30
В матче недели Единой лиги ВТБ ЦСКА на своем паркете обыграл «Локомотив-Кубань» (94:80). В отсутствие травмированных Алексея Шведа и Николы Милутинова роль лидера на себя взял Ливио Жан-Шарль. Французский форвард провел фантастический матч, набрав 25 очков (12 из 14 с игры), 10 подборов, четыре передачи и два блок-шота. На счету бывшего игрока «Олимпиакоса» и «Виллербана» 33 балла за эффективность действий — один из лучших результатов сезона.
Ливио отлично влился в команду, полностью оправдав свое приглашение этим летом. В интервью «СЭ» Жан-Шарль объяснил 17-матчевую победную серию ЦСКА, отметил, что скучает по атмосфере матчей Евролиги, и назвал фаворитов Единой лиги.
— Это ваш лучший матч в составе ЦСКА?
— Да, определенно.
— Победная серия ЦСКА достигла уже 17 матчей. Как бы могли объяснить такую доминацию?
— Разве не 16? Я не успеваю следить за нашей серией. (Смеется.) Если серьезно, то сложно выделить какой-то один залог успеха. В первую очередь это командная работа. Мы играем друг за друга, здорово защищаемся, много комбинируем в нападении. Конечно, у нас есть суперсвязка — Милутинов и Швед. Они способны выдавать шоу в каждом матче. Также особо отметил бы наших снайперов — Далласа [Мура] и Каспера [Уэйра]. Своими попаданиями в нужный момент они часто помогают сломить соперника. Остальные ребята, включая меня, также играют свою роль. У нас важен каждый. Плюс выделил бы отличную атмосферу в раздевалке. Это большая заслуга тренерского штаба.
— В вашей карьере была столь продолжительная серия без поражений?
— Что-то похожее было в «Олимпиакосе». В прошлом году мы прошли регулярный сезон и плей-офф всего с одним поражением (23 победы в 24 матчах в чемпионате. — Прим. «СЭ»).
— Текущий сезон хотели бы пройти без поражений?
— Посмотрим. Главное — это не победные серии, а титул в конце сезона.
— УНИКС пока выглядит вашим главным соперником?
— У Казани очень сильная и сбалансированная команда. Еще сюда бы я добавил «Зенит» и «Локомотив-Кубань». К краснодарскому клубу присоединились сильные легионеры, постепенно они будут прибавлять. Так что эти команды и есть контендеры сезона.
— Не скучаете по уровню конкуренции в Евролиге?
— Немного скучаю. Там выступает много интересных команд со своим стилем, и у многих особенная атмосфера на аренах. Особенно у «Олимпиакоса», «Црвены Звезды» и «Партизана», где всегда собирается полный зал.
— Продолжаете следить за турниром?
— Иногда смотрю матчи.
— Как думаете, ЦСКА с таким ростером сейчас боролся бы за место в плей-офф Евролиги?
— Это было бы тяжело. Играть только в одном турнире или совмещать выступление в чемпионате и Евролиге — это разные вещи. Мы бы точно не были аутсайдерами, но насчет борьбы за место в топ-8 — не уверен. В Евролиге очень высокая конкуренция.
— В этом году они еще больше усилились из-за недопуска российских клубов?
— Согласен.
— Как ваша семья чувствует себя в Москве?
— Все отлично. Мы нашли баланс, ребенок пошел в сад недалеко от дома.
— Появились какие-то любимые места в городе?
— Очень впечатлила новогодняя ярмарка на Красной площади. Очень красиво.
— У ЦСКА в этом году впервые за долгие годы будут небольшие новогодние каникулы? Планируете провести их в теплых странах?
— Я забыл, что это такое, ведь матчи Евролиги всегда играли в конце декабря — начале января. Так что жду это время с нетерпением. Проведу его со своей семьей, а где, мы пока не решили.