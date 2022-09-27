«В «Зените» каждый хочет доказать, что успех прошлого сезона не был случайностью»

Центровой сине-бело-голубых Артем Клименко — о победе над ЦСКА и роли Фридзона.

Артем Клименко отлично дебютировал в составе «Зенита» на Суперкубке Единой лиги ВТБ. Российский центровой поучаствовал в разгроме «Партизана», сделав четыре блок-шота, а в решающем матче с ЦСКА стал четвертым в своей команде по результативности (8 очков и 7 подборов). Плюс сумел остановить Николу Милутинова во второй половине встречи, что, безусловно, стало важным фактором успеха сине-бело-голубых. Чави Паскуаль может быть доволен этим подписанием, хотя многие и не оценили этот переход. В интервью «СЭ» Артем поделился впечатлениями от победы в Москве, назвал главных конкурентов в сезоне и самого талантливого российского баскетболиста прямо сейчас.

Круто иметь в команде такого партнера, как Фридзон

— Победа в Суперкубке — ваш первый титул на профессиональном уровне. Какие ощущения?

— Не так давно была еще победа на Кубке Кондрашина и Белова. Так что это уже второй трофей в составе «Зенита». Понятно, что у Суперкубка в этом году еще и официальный статус, так что победить вдвойне приятно. Тем более вновь обыграли ЦСКА в Москве.

— Неплохо за месяц в новой команде...

— Да, можно сказать, что я фартовый (смеется).

— Чувствуешь, что становишься сильнее под руководством Чави Паскуаля?

— Тренер мне доверяет, дает много игрового времени. Я стараюсь оправдать это доверие. Делаю то, что он требует, выкладываюсь на тренировках. Постараюсь продолжать в том же духе, прибавить еще в ряде аспектов.

— Паскуаль много работает с тобой индивидуально?

— Есть такое. Объясняет мои ошибки, помогает адаптировать в новом коллективе. Еще притираемся друг к другу. Всего месяц вместе. Нужно побольше времени, чтобы совершать меньше ошибок и прибавить в результативности.

— Во второй половине матча с ЦСКА ты здорово действовал против Николы Милутинова. Тяжело с ним?

— Против всех тяжело на таком уровне. Не могу кого-то выделить из соперников. Мы защищаемся впятером и атакуем впятером. Один на один уже давно никто не играет.

— Решающий момент финала Суперкубка?

— Ну конечно, победный бросок Томаса Уимбуша. Но если анализировать игру, то было много ключевых эпизодов. Весь матч мы догоняли. Приближались, но они вновь выходили вперед. Соперники были свежее, так что нам ничего не оставалось, как сломить их своей силой духа. У нас это получилось. Мы заставили их ошибаться и вырвали победу на последних секундах. Знаю, что такие развязки очень нравятся болельщикам. Ну и для нас это важный успех. Забрали титул в Петербург.

— Виталий Фридзон провел выдающийся турнир. Закончил игры с ЦСКА и «Партизаном» с показателем +/- 20. Заслужил приз MVP?

— Он MVP каждого матча. Виталий вносит огромный вклад в успехи «Зенита». Как на площадке, так и в раздевалке. Круто иметь в команде такого партнера.

Артем Клименко. БК «Зенит»

Матчи в Казани в этом сезоне будут для меня особенными

— С какими чувствами покидал Казань этим летом?

— Со смешанными. Провел в УНИКСе четыре с половиной года. О команде, городе, друзьях, которые появились за это время, остались только хорошие воспоминания. Был бы рад когда-нибудь вернуться в казанский клуб, но сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за «Зенит». Безусловно, матчи в Казани в этом сезоне будут для меня особенными.

— Помимо Фридзона в команде есть еще один победитель Евролиги Трей Томпкинс. Скоро подъедет Томас. Эртель. «Зенит» — фаворит сезона Единой лиги?

— Как вы видите, у нас все хорошо. Побеждаем, сыгрываемся. Если говорить про персоналии, то в «Зените» собралась чемпионская команда. Все поддерживают друг друга, подсказывает на площадке, в раздевалке отличная атмосфера, никто не зациклен на личной статистике. Все пытаются двигаться в направлении чемпионства, чтобы повторить историю прошлого сезона. Каждый хочет доказать, что успех прошлого сезона не был случайностью.

— Ваши главные конкуренты ЦСКА и УНИКС?

— Сезон еще не начался. Да, у ЦСКА приличный ростер, УНИКС по ощущениям не стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. На Суперкубке мы проиграли одно очко «Локо». Так что их тоже нельзя списывать со счетов. Другие команды особо не видели в деле. Знаю, что «Самара» и «Парма» здорово усилились. Посмотрим, пока тяжело сказать, но думаю, сезон будет интересным.

— Ты упомянул «Локо». Их центровой Андрей Мартюк сейчас самый сильный молодой российский баскетболист?

— Наверное, да. Он здорово играет, уверен в себе, имеет хорошую статистику. Желаю ему продолжать в том же духе.