Самый горячий менеджмент в российском спорте. «Автодор» за восемь лет пережил 21 тренерскую отставку

Футбольные «Химки» с их кадровой политикой отдыхают.

Нашелся повод поговорить про саратовский «Автодор», который считается одной из главных кузниц талантов российского баскетбола. Воспитанниками клуба считаются Виктор Хряпа, Сергей Моня, Ярослав Королев, Артем Забелин, Артем Клименко, Никита Михайловский... Первые трое добрались до НБА, остальные перечисленные могли там оказаться при определенных раскладах. Еще многолетний босс саратовцев Владимир Родионов любит увольнять тренеров. За восемь лет участия в Единой лиге ВТБ в клубе успели поработать 15 специалистов. Владимир Анциферов, Сергей Мокин, Евгений Пашутин и Сергей Коновалов заходили на пост главного по несколько раз. Так что болельщики черно-белых пережили уже 21 тренерскую отставку.

Уход Небойши Видича, о котором объявили в понедельник, 3 сентября, особенный. Сербский тренер не отработал ни одного официального матча. Ранее Родионов давал тренерам хотя бы один шанс. Так, в сезоне-2016/17 Николайс Мазурс проиграл стартовый матч сезона «Астане» и был уволен с формулировкой «неудовлетворительная подготовка к сезону».

Второй выбор

Летом Саратов вел переговоры с 38-летним Владимиром Йовановичем. Вроде бы стороны пришли к договоренности, но серб в начале июля неожиданно получил приглашение от «Црвены Звезды» (после ухода Деяна Радонича в «Панатинаикос» белградцам отказали три топ-тренера). Йованович не раздумывая ответил согласием. Дебют в Евролиге, все понятно.

Поэтому в середине лета «Автодор» вновь стал искать наставника. Родионову предложили много вариантов, но он взял тренера от Дмитрия Тернопола. Серьезное достижение, что в таком конкурентном рынке молодому российскому агенту удалось пристроить тренера в клуб Лиги ВТБ.

Небойша Видич уже работал в России, входил в тренерский штаб «Красного Октября», а в 2019-м ассистировал Лукичу в «НН». В «Автодоре» у тренера вроде бы появилась возможность проявить себя в новой роли. После успешной работы в Болгарии, где он выиграл два чемпионства с клубом «Балкан», логичный шаг для развития карьеры. Но с Владимиром Ефставьевичем все не так просто. Стоит один раз с ним не согласиться, даже по не самому сложному вопросу, можно паковать вещи.

О причинах увольнения Видича соцсети «Автодора» не информируют. Агент тренера также не готов раскрывать причины ухода. «Расстались по взаимному согласию сторон, пока ограничимся этим», — сказал «СЭ» Дмитрий Тернопол.

Вероятно, что у увольнения Видича те же причины, что у ухода латвийца Мазурса шесть лет назад. «Автодор» провалился в товарищеских матчах межсезонья. Причем уступая даже клубам из суперлиги.

2 сентября. Саратов. Автодор — Уралмаш — 61:65

3 сентября. Саратов. Автодор — Уралмаш — 71:75

15 сентября. Москва. МБА — Автодор — 86:54

16 сентября. Москва. Минск — Автодор — 85:80

24 сентября. Москва. Руна — Автодор — 83:71

25 сентября. Москва. МБА — Автодор — 99:79

27 сентября. Пермь. Парма — Автодор — 89:75

29 сентября. Пермь. Парма — Автодор — 78:90

Кадровые проблемы

В оправдание Видичу хочется сказать, что у «Автодора» возникли проблемы с формированием состава. Летом команду покинул Антон Квитковских, а после событий 24 февраля — все легионеры (Желько Шакича и Джерона Джонсона удалось устроить в УНИКС на концовку прошлого сезона). Первых новичков Небоша начал получать только в конце августа. При этом экс-форвард «Локомотива-Кубани» Грегг Уиттингтон, который рассматривался, как потенциальный лидер коллектива, не прошел медосмотр. В конце сентября саратовцы договорились с Раде Загорацем, но серб не принял участия ни в одном товарищеском матче. С основном Видичу приходилось рассчитывать на молодых воспитанников клуба. А тут еще и череда травм.

«Перед матчами с МБА и «Минском» мы столкнулись с кадровыми проблемами, — говорил тренер в середине сентября. — За два дня до вылета в Москву подвернул голеностоп Кристиан Джонс. По-прежнему в лазарете оставался Евгений Колесников, которому наложили швы на лоб после столкновения на тренировке. Заболел наш второй разыгрывающий Виталиюс Пранаускис. Кроме того, Брэндон Гарретт прибыл в расположение клуба только накануне выезда и не тренировался с командой. Поэтому у нас возникли объективные трудности на площадке с интенсивностью и организацией игры в нападении. Именно с вышеизложенным в первую очередь связываю отрицательные результаты матчей с МБА и «Минском». Разумеется, прибавим и станем играть лучше. В нашей команде собраны талантливые исполнители. В этом сезоне постараемся проповедовать быстрый, зрелищный баскетбол, добиваться побед и развивать наших игроков».

Милош Павичевич. БК «Автодор»

Теперь эта задача упала на плечи Милоша Павичевича. Он уже 10 лет работает в России и побывал в тренерских штабах многих команд Единой лиги и суперлиги: например, в сезоне-2011/12 черногорец работал в том же «Автодоре», затем были женская «Казаночка», мужские «Самара» и «Спартак-Приморье», грузинская «Вита». Кстати, с приморцами Павичевич выиграл суперлигу в сезоне-2017/18.

В 2018 году черногорец возглавил ижевский «Купол-Родники», а в 2021-м перешел в систему казанского УНИКСа и возглавил команду в ДЮБЛ. Теперь Павичевич едет по проверенному маршруту Казань — Саратов. Какой ему кредит доверия готов предоставить Родионов?