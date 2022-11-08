«Решили не брать в его в клубный самолет». До скандала со сборной Эртеля выгоняли из «Барсы» и «Реала»

Непростой характер или череда невезений звездного новичка «Зенита»?

Переход Томаса Эртеля в «Зенит» этим летом и его отстранение от сборной Франции с формулировкой «все кончено», пожалуй, главный скандал в европейском баскетболе в новом сезоне. 33-летний разыгрывающий ответил своим недоброжелателям максимально доступно: «Мне абсолютно плевать, займитесь своей жизнью». Вероятно, Эртель написал это абсолютно искренне. Ему не привыкать быть в центре внимания. Как в положительном, так и в отрицательном свете. В своих предыдущих клубах — «Барселоне» и «Реале» — Томас поучаствовал в двух крупных скандалах.

Один в Стамбуле

Эртель перешел в «Барселону» в 2017 году и несколько сезонов был основным разыгрывающим команды, но в последний год Светислава Пешича в Каталонии (2019/20) ситуация изменилась. Стареющий серб выбрал француза жертвой и практически не выпускал в решающих матчах. Как итог — звездная «Барса» не смогла выиграть чемпионат, проиграв решающий матч «Финала четырех» «Басконии» под руководством Душко Ивановича (сокращенный сезон из-за пандемии коронавируса разыгрывали без полноценного плей-офф).

Летом команду возглавил Шарунас Ясикявичюс, который дал добро на продление контракта с Эртелем. Но отношения литовца и француза не заладились с самого начала. Томас стал только третьей опцией тренера на позиции первого номера (после Ника Калатеса и Леандро Бальмаро), а потом и вовсе перестал выходить на площадку.

Звездного баскетболиста ситуация явно не устраивала, и он попросил своего влиятельного агента Мишко Разнатовича найти ему новый клуб. В «Реале» были заинтересованы взять Томаса вместо уехавшего в НБА Факундо Кампаццо, но сам француз сделал все возможное, чтобы испортить потенциальный трансфер. Он выложил в своих социальных сетях фото... в форме футбольного «Реала».

Спустя час француз удалил пост, но было уже поздно. Скрин разлетелся по Сети, а пользователи нещадно критиковали действующего игрока «Барсы». В каталонском клубе решили избавиться от разыгрывающего, чего бы им это ни стоило. Спустя несколько недель стороны вроде нашли выход из ситуации. Эртель должен был перейти в «Фенербахче», а из турецкой команды в обратном направлении последовать Лео Вестерманн, с которым Ясикявичюс работал в «Жальгирисе». Вестерманн расторг контракт с «Фенером», а Эртель прилетел в Стамбул с «Барселоной» (на матч с «Анадолу»), чтобы обсудить детали соглашения с турками.

Томас Эртель. Фото Global Look Press

Eurohoops сообщил, что это Разнатович убедил «Барсу», что Томас вел переговоры с «Фенербахче». Однако выяснилось, что Эртель общается не с турецким клубом, а с «Реалом». В ответ на это руководство «Барсы» решило просто не брать Томаса в свой чартер после игры и вернуться в Испанию. Игрок не поверил этому, но в какой-то момент остался один на пустой арене. «Оказалось, что «Барса» оставила Эртеля совсем одного в Стамбуле. К счастью, нашелся бывший одноклубник Бобуа, который смог подобрать его и отвезти в отель», — отметил президент чемпионата Испании Альфонсо Рейес.

Профсоюз игроков Евролиги и многие звездные баскетболисты назвали поведение клуба непростительным: «Не понимаю, как они могли не позволить ему сесть в самолет. Всегда считал «Барсу» одним из золотых стандартов Евролиги, но если все было именно так, как кажется и звучит, то это действительно позор, — возмущался один из главных скандалистов европейского баскетбола Майк Джеймс. — Вы не имеете права указывать игроку, где ему выступать, если он вам не нужен. Это бессмысленно. А что если теперь он заразится коронавирусом, серьезно заболеет и не сможет вернуться к семье в течение трех недель?»

«Не пустили в самолет? Хотите сказать, что ему нельзя домой? У человека есть семья, — написал бывший игрок «Барсы» и «Маккаби» Тайрис Райс. — Надеюсь, что он действительно перейдет в «Реал», если это возможно. Потому что, клянусь Богом, если бы у меня была такая возможность, я бы перешел именно в мадридский клуб».

Один из руководителей клуба Альбер Солер так объяснил этот инцидент: «Когда нам сообщили о переговорах Эртеля с другой испанской командой, мы приняли решение, что он не вернется в «Барсу». Решили не брать в его в клубный самолет. Но его не бросали в Стамбуле без помощи. Команда покрыла стоимость отеля и обратного билета на самолет. Томас больше не является членом нашей команды. Мы посодействуем его уходу. Если он перейдет в другую испанскую команду, «Барса» не выплатит ему компенсацию».

Эртель вернулся в столицу Каталонии на следующий день. Агенты угрожали «Барсе» судом, но клубный офис выдержал натиск, не отпустив Томаса в ряды главных конкурентов. Сага закончилась тем, что только ближе к концу января разыгрывающий официально покинул клуб, присоединившись к «Виллербану» Тони Паркера. А Вестерманн в статусе свободного агента все-таки воссоединился с Ясикявичюсом.

Томас Эртель. Фото Global Look Press

Вечеринка в Афинах

Летом Эртель все-таки перешел в «Реал», подписав контракт по схеме 1+1. В Мадриде Томас получил важную роль. В первой половине сезона он регулярно выходил в стартовой пятерке, показывал хорошую статистику, а его новая команда смогла дважды обыграть «Барселону» в решающих матчах сезона. В полуфинале Евролиги (86:83) и в финальной серии чемпионата Испании (3:1).

Правда, сделала это без Эртеля в составе. Причиной отстранения стал инцидент, который, случился в апреле — в заключительном матче регулярного сезона Евролиги. Как сообщала Marca, Эртель и Трей Томпкинс (также присоединился к «Зениту» в межсезонье) были замечены на вечеринке вместе с Гершоном Ябуселе в столице Греции за день до матча с «Панатинаикосом». Игроки вернулись в отель, когда уже рассвело.

«Реал» потерпел поражение от «Пао» (86:87), а Эртель стал самым результативным в своей команде, набрав 18 очков за 19 минут на паркете. Томпкинс тоже провел хороший матч (8 очков, 2 подбора, 2 передачи). Но их не простили, в отличие от Ябуселе, который за три недели до этого подписал долгосрочный контракт с «Реалом».

Спустя девять дней игроки вернулись к тренировкам, но последние два месяца сезона Эртель или не попадал в заявку (как в «Финалом четырех»), или проводил матчи на скамейке.

«Не Ласо выгнал Эртеля, — резюмировал отсутствие француза главный тренер «Реала», — Он сам себя выгнал. Неужели вы думаете, что я перестал его ставить из-за одного проступка? Это было бы глупо. Томас — один из пяти-шести самых талантливых игроков, что были у меня в командах, но я считаю, что команда побеждает и проигрывает как единое целое».

Сам Эртель болезненно отреагировал на эти слова. «Мы поговорили с Ласо в Мадриде. Он принял мои извинения, и показалось, что инцидент исчерпан. Я продолжал готовиться ко всем играм с полной самоотдачей, но не получал своего шанса. Теперь все будут вспоминать тот инцидент [в Афинах] и тот факт, что я не играл последние два месяца. Меня больше всего беспокоит то, что эти истории влияют на мой имидж. Я не хочу, чтобы люди видели меня таким, каким я не являюсь на самом деле. Я просто увлечен баскетболом, стараюсь изо всех сил и хочу выигрывать Кубки», — заключил Эртель в интервью Basketnews.

Летом «Реал» убрал Ласо и не воспользовался опцией в контракте Эртеля. В итоге француз переехал в Россию, где намерен завоевывать трофеи с Чави Паскуалем.