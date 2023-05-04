«Прогресс Мартюка, Щербенева и Емченко говорит о том, что баскетбол в России не безнадежен». Жбанов — о финальной серии лиги ВТБ

Вице-капитан УНИКСа рассказал, за счет чего удалось пройти действующих чемпионов, и отметил, что решающая серия сезона может стать очень напряженной.

Защитник УНИКСа и сборной России Георгий Жбанов проводит свой лучший сезон в карьере. Он стал еще полезнее действовать в защите, входит в топ-5 своей команды по игровому времени, в топ-6 по «+/-». В полуфинальной серии с «Зенитом» Георгий сыграл важную роль в итоговой победе своей команды, в том числе был на площадке в решающие секунды седьмой игры в Казани. После выхода казанцев в финал «СЭ» удалось пообщаться со Жбановым.

Димитриевич и Мэйкон помогают мне становиться лучше, и я им

— Ты проводишь отличный сезон. Это как-то связано с тем, что в сентябре тебя назначили вице-капитаном УНИКСа?

— Не думаю. Конечно, благодарен тренеру, что он назначил меня вице-капитаном, а когда Андрей Воронцевич был травмирован, то я и вовсе выводил партнеров в роли капитана. Это приятно, но никакого дополнительного давления не было.

— Когда лидер «Зенита» Томас Эртель забросил средний бросок за 19 секунд до конца седьмого матча серии и вывел свою команду вперед (79:77), у вас не было мысли, что это конец?

— В решающих матчах надо всегда верить до конца. Верить в чудо, в своих партнеров. Что мы и делали, вырвав такую невероятную концовку. В эти последние секунды все игроки УНИКСа действовали великолепно.

— Особенно Ненад Димитриевич. 18 очков за четвертую четверть — фантастический перформанс.

— Это не первая его хорошая игра, где он показывает фантастические цифры. Молодец, что я могу сказать. Вытащил матч. Когда у других не шел бросок, Нено взял инициативу на себя.

— Ты чего-то перенял у лидеров задней линии УНИКСа — Димитриевича и Дэрила Мэйкона?

— Я каждый день защищаюсь против них на тренировках. Они помогают мне становиться лучше, и я им. Так и должно работать.

БК УНИКС

Перасович сказал, что мы обязательно выиграем, если сможем показать характер

— Вы выиграли у «Зенита» все четыре матча серии в Казани. Это можно объяснить невероятной поддержкой болельщиков?

— В отличие от другой полуфинальной серии тут все решала домашняя площадка. Как говорится, дома и стены помогают. А болельщики, конечно, проявили себя великолепно. Очень чувствовалась их поддержка.

— Честно, я никогда не видел такого уровня вовлеченности зрителей в казанском «Баскет-Холле», как в седьмой игре полуфинала.

— На игры с ЦСКА в регулярке тоже приходило много народу. В серии с «Зенитом» практически всегда был аншлаг. Приятно играть при полных трибунах. В целом рад, что баскетбол развивается и становится более популярным видом спорта. Не только в Казани, но и в других городах.

— Кстати, что Перасович сказал перед игрой? Не включал речь Аль Пачино из фильма «Каждое воскресенье»?

— Обошлось без этого. Он сказал, что верит в нас и мы обязательно выиграем, если сможем показать характер и играть жестко. Мы все выполнили, добились победы.

— А после победной игры произнес речь?

— После матча кто чего только ни говорил. Все кричали, радовались. Тяжело разобрать.

БК УНИКС

Не ждем легкой прогулки в финале

— Как ты относился к тому, что многие считали именно «Зенит» фаворитом вашей пары?

— Не знаю, кто так считал. Мы нацеливались только на финал.

— А победа «Локомотива-Кубань» в серии над ЦСКА стала удивлением?

— Ребята молодцы. Выдали суперсерию против армейцев. Показали характер и желание. Можно только порадоваться за них. А поражение ЦСКА — это их проблемы. Пусть сами разбираются в них. Мы будем готовиться к «Локо», как к самой важной серии сезона.

— Легко не будет?

— Мы точно не ждем легкой прогулки в финале. Они, безусловно, подготовятся к нам так же хорошо, как к серии с ЦСКА.

— Плюс вам предстоит непростой выезд в Краснодар в связи с закрытием воздушного пространства.

— Уже катались так, привыкли. Ничего страшного. Ради финала можно и таким путем добраться до Краснодара.

— Что скажешь про молодых игроков «Локо» — Щербенева, Мартюка, Емченко? Впечатляет их прогресс?

— Конечно. Могу сказать, что теперь в России баскетбол не безнадежен. На смену поколению, бравшему медали Олимпиады-2012, приходят такие сильные ребята. Я с ними пересекался в сборной. Хорошо общаемся, можно даже сказать, дружим. Рад, что у них все получается, что они на первых ролях в сильном клубе.

— Кого бы ты назвал MVP УНИКСа в этом плей-офф?

— Наш MVP — это командная химия. Не стоит выделять какого-то одного человека. Мы все один механизм. Если убрать кого-то одного, то все развалится.

— Воронцевич в этом сезоне играл чуть более 15 минут в среднем за игру. Насколько он важный элемент команды?

— Воронцевич — это все наше настроение в раздевалке и на площадке. Всегда подсказывает, помогает. За плечами у Андрея огромный победный опыт, который он всем нам передает. С ним все игроки УНИКСа стали ментально сильнее.

— Писали, что по ходу серии у Рейнольдса и Хантера был конфликт с главным тренером. Что там было на самом деле?

— Не знаю, откуда это взялось. Ничего такого не было. В команде идеальные отношения между игроками, между тренерским штабом и баскетболистами. Если нам это помогло и «Зенит» в какой-то момент расслабился, то здорово. Пишите чего хотите.

Георгий Жбанов

Родился 10 октября 1997 года в Екатеринбурге.

Выступал за «Нижний Новгород» (2016-2020).

С 2020 года — в УНИКСе.

Серебряный (2021) и бронзовый (2022) призер Единой лиги ВТБ.

Серебряный призер Еврокубка (2021).

Приглашался в расширенный состав сборной России.