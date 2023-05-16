УНИКС впервые в истории выиграл Лигу ВТБ. «Локо» дал достойный бой в финале

Ненад Димитриевич — MVP, Евгений Богачев — главный триумфатор.

Плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23

Финал. Пятый матч

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 98:89 (26:17, 32:20, 19:28, 21:24)

УНИКС: Димитриевич (34), Найт (16), Лабери (13), Хантер (12)

«Локо»: Барфорд (22), Уайт (21), Хантер (11), Ведищев (10)

Казань. «Баскет-Холл». 7300 зрителей

Счет в серии: 4-1.

УНИКС — новый чемпион Единой лиги ВТБ. В прошлом году гегемонию ЦСКА прервал «Зенит», в этом году титул отправляется в Казань. Сменяемость чемпиона — это то, чего так не хватало для популяризации российского баскетбола. В силу разных обстоятельств, в том числе отъезда многих топовых легионеров, чемпионат подравнялся. Поэтому интриги в Лиге ВТБ теперь предостаточно. Два огненных полуфинала и очень упорный финал — лишнее тому подтверждение.

Возвращение Окаро

УНИКС провел сезон довольно стабильно, допустив лишь один непродолжительный спад после разделения регулярного чемпионата на шестерки. Тем не менее коллектив Велимира Перасовича с большим запасом финишировал на втором месте в регулярке, вслед за ЦСКА. В плей-офф казанцы уверенно прошли «Парму» (3-0 — в серии), а в полуфинале взяли реванш у «Зенита» за прошлогодний вылет. Все решилось в седьмом матче: потеря капитана сине-бело-голубых Андрея Зубкова и быстрая контратака УНИКСа, закончившаяся фолом Калеба Хоумсли на Винсе Хантере. Американский большой реализовал два штрафных и отправил Чави Паскуаля играть за бронзу. На пресс-конференции титулованный испанский специалист признался, что никогда не проигрывал, ведя в счете и владея мячом за пять секунд до конца.

Клуб Евгения Богачева в пятый раз вышел в финал Единой лиги ВТБ и впервые считался в нем фаворитом. Ведь там их ждал не победитель регулярки, а «Локомотив-Кубань». Молодая команда под руководством наставника сборной Словении Александра Секулича начала сезон с четырех поражений в шести матчах, финишировала в регулярке на пятом месте, дойдя до финала без преимущества своей площадки. В первом раунде «Локо» разгромил обескровленный «Нижний Новгород» (3-0), а в полуфинале преподнес главную сенсацию сезона, оставив без решающей серии ЦСКА в год столетия. В седьмой игре в Москве Александр Щербенев и компания дожали армейцев в овертайме.

На этой волне «Локо» очень здорово начал финал, сверхуверенно выиграв первую игру на выезде. УНИКС ответил на это тремя победами подряд, причем все они были добыты в напряженных концовках (79:76, 82:81, 90:88). В этих матчах краснодарцы играли на пределе своих возможностей, но все же уступали более опытному сопернику в микромоментах. Особенно обидным было поражение в четвертом матче, где Секулич был вынужден обходиться без своего основного тяжелого форварда Окаро Уайта. Американец потерял четыре зуба в столкновении с Луи Лабери и был вынужден наблюдать за домашним поражением с трибуны.

На пятую игру Окаро вышел в защитной капе. Но во многом героический поступок американца не помог его команде вновь провалить начало встречи (в четвертом матче УНИКС выигрывал к перерыву «+16»). В этот раз все решило мастерство Ненада Дмитриевича (12 очков в стартовой десятиминутке), двукратное преимущество на подборах (22 на 11), удачный выход со скамейки Зайцева (7 очков во второй четверти) и сумасшедшая игра в защите. Парни Перасовича бились в каждом эпизоде, буквально выжигая домашний паркет. За две минуты до конца второй четверти хозяева уже набрали 50 очков. У «Локо» было 29... В последние минуты Кирилл Елатонцев набрал восемь очков подряд, но это не помогло его команде уйти на большой перерыв, уступая более 20 очков.

Возвращение «Локо»

Впрочем, УНИКС уже упускал и 21-очковое преимущество в четвертой игре с «Локо», так что отдавать титул Казани было еще рановато. «Локо» очень быстро подтвердил эту мысль, за три минуты совершив рывок 13:2. После трехочкового от Барфорда от преимущества УНИКСа осталось всего 10 очков. При своей публике, которая очень круто поддерживала любимую команду, УНИКС не имел права провалиться. Димитриевич показал еще одну порцию магии в концовке третьей четверти. Но Крис Хортон и Захар Ведищев вновь вернули гостей в игру: «-12» перед заключительной четвертью.

Но на последние 10 минут сил у баскетболистов «Локо» уже не осталось. Всегда догонять очень сложно, особенно когда тебе противостоит такой жесткий соперник. Но даже несмотря на разницу Емченко, Узинский, Уайт (получил дисквалифицирующий фол, едва не организовав массовую драку) и другие игроки гостей бились до конца. Краснодарцы заслужили серебро. УНИКС же выигрывает золото в пяти матчах.

Приз MVP заслуженно получил Ненад Димитриевич, но после матча взгляды большинства присутствующих были направлены на президента УНИКСа Евгения Богачева, который руководит командой уже 25 лет. Евгений Борисович вложил очень много личных средств в развитие казанцев. За это время клуб выиграл Еврокубок, три Кубка России, но никак не мог добраться до долгожданного золота в чемпионате России. И вот эта высота взята.