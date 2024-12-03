БК «Самара» избавляется от американцев. Губернатор пообещал команде «новый подход»

В коллективе из Единой лиги ВТБ хотят дать шанс собственным воспитанникам и сделать ставку на «мощную клубную пирамиду».

Глобальные изменения в профессиональном спорте Самарской области — уже вторую неделю одна из главных тем федерального значения. В футбольных «Крыльях Советов» и хоккейной «Ладе» грядут серьезные изменения. Баскетбол не стал исключением. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, БК «Самара» еще по ходу прошлого сезона лишился поддержки спонсоров, которые попали под уголовное преследование.

Речь о 200+ миллионах рублей, что составляет более трети бюджета клуба. Ведь БК «Самара» поддерживает не только профессиональные команды (Лига ВТБ, женская премьер-лига, чемпионат России по баскетболу 3х3), но и академию, где занимается более 300 детей. «Мы сейчас как регион будем решать все эти проблемы, — заявил «СЭ» губернатор. — Системно. С ребятами общались после матча с ЦСКА, успокоил их. В Самаре знаменитая школа баскетбола. Будем идти дальше и показывать хорошую игру». Федорищев подчеркнул, что клуб продолжит выступать в Лиге ВТБ, а к концу этого сезона «болельщики увидят совершенно другой подход по всем направлениям». Буквально через несколько дней эти слова приобрели четкие очертания. «Самару» покинули почти все легионеры.

Без долгов

Во вторник, 3 декабря, «Самара» подтвердила уход Брендана Адамса, Насира Брукса и Ронни Харрелла, которые присоединились к клубу летом 2024-го. «Функционирование любого баскетбольного клуба зависит от множества факторов, зачастую не связанных напрямую со спортом. В том числе и экономических. К сожалению, учитывая меняющуюся экономическую ситуацию, мы расстаемся с тремя американскими игроками. Причем, отмечу это особо, расстаемся по-настоящему хорошими друзьями, без каких-либо недопониманий и претензий друг к другу», — подчеркнул многолетний руководитель клуба Камо Погосян.

Действительно важно, что перед Адамсом, Бруксом и Харреллом у клуба нет задолженностей. Что касается экономических факторов, то очевидно, что в момент подписания контрактов — в середине июля — курс доллара составлял 87 рублей, сейчас — 107. Плюс сейчас стоит острая проблема с переводом денег за границу. Из-за подпадания Газпромбанка под санкции легионеры не могли отправлять деньги в США. Это их беспокоило и не позволяло сконцентрироваться на баскетболе (это проблема всех профессиональных клубов, имеющих в своем расположении иностранных игроков).

Сейчас в «Самаре» остался всего один легионер — Хэйден Далтон. По информации «СЭ», он выразил желание продолжить выступать в России до конца сезона. 28-летний форвард второй год играет за самарцев, учит русский и является одним из лидеров команды. Так что это хорошее решение для всех сторон (хотя уже и появились слухи о возможном возвращении американца в Израиль).

Отметим, что в этом сезоне многие клубы Лиги не заполнили полную квоту по легионерам (шесть в заявке). У «Пармы», «Енисея» и «Пари НН» — по три иностранца в составе, у «Автодора» и «Локомотива-Кубань» — по пять. Московский МБА принципиально не подписывает легионеров. Теперь похожая ситуация и у «Самары».

«С другой стороны, отъезд легионеров дает отличную возможность проявить себя воспитанникам нашего клуба, игрокам молодежной команды, — продолжил Камо Погосян. — Мы будем и далее при формировании состава рассчитывать на российских, в первую очередь самарских, игроков. Также мы рассчитываем и на Михаила Кулагина, который пока в силу личных обстоятельств не может помочь команде на площадке. Мы находимся с Михаилом в постоянном контакте и ждем его возвращения».

Форвард БК «Самара» и сборной России Илья Платонов. Фото БК «Самара»

Сильные стороны

Помимо Кулагина, в ближайшее время восстановиться от тяжелой травмы колена должен и форвард сборной России Илья Платонов. Наставник команды Дражен Анзулович рассказал «СЭ», что Илья будет готов играть во второй половине января. «Мы рассчитываем на Платонова во второй части сезона. Его сильно не хватает», — подчеркнул тренер.

В отличной форме сейчас Илья Попов, Александр Гудумак, Антон Карданахашвили и Иван Пынько. Последний является одним из лучших защищающихся игроков Лиги ВТБ. По-прежнему много пользы способны приносить Глеб Голдырев, Андрей Сопин и Никита Зверев. То есть у «Самары» по-прежнему есть состав, способный биться за место в плей-офф.

Плюс новые роли после отъезда легионеров должны получить Егор Амосов и Данила Чикарев. Это местные ребята, которые прошли все этапы пирамиды самарского клуба: от занятия в академии «Самара-Юниор» до первой команды. Чикареву 23 года. Помимо выступления за самарцев он отправлялся за игровой практикой в ЦСКА-2 и «Барнаул». Сейчас наконец-то получит возможность стать важным игроком ротации в Лиге ВТБ. Амосову в январе будет только 17 лет. Это один из главных проспектов в российском баскетболе. Он самый молодой игрок, выходивший на паркет в матчах Лиги ВТБ (15 лет и 63 дня), давно играет за сборную U-20 и был в расширенных списках Зорана Лукича. В матче с ЦСКА в прошедшие выходные Егор провел на паркете более 12 минут. Если Анзулович и дальше продолжит так доверять форварду, то это приведет к серьезному прогрессу.

Также, по информации «СЭ», из второй команды в основу будет переведен 19-летний Иван Касьянов. Средние показатели форварда Единой молодежной лиги ВТБ — 15,9 очка, 7,6 подбора и 1,3 передачи. Очень интересно будет понаблюдать, как Иван проявит себя на взрослом уровне.

В целом в «Самаре» умеют хорошо готовить молодых игроков. Не зря в последние годы клуб получал самые высокие оценки от Российской федерации баскетбола (РФБ). В 2019 году клуб был награжден «за самую эффективную клубную «пирамиду», в 2020-м — «за эффективную клубную систему развития баскетбола и продвижение клуба в соцсетях», в 2024-м — «за развитие женского баскетбола». По итогам прошлого сезона «Самара» заняла третье место в маркетинговом чемпионате Лиги ВТБ.

«Такая команда, как БК «Самара», — отметил «СЭ» губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, — это огромная вертикаль и хороший пример, как нужно поддерживать массовый спорт, когда внизу у тебя создана огромная база, поддерживающая талантливых ребят. Во всех муниципальных образованиях области так или иначе есть понимание, что если парень высокий, талантливый, проявляет себя, то мы знаем, куда его направить. Эта пирамида правильная. У «Самары» есть не только профессиональные клубы — мужской и женский, но и команды во всех возрастных группах российского баскетбола, в баскетболе 3х3. Вот такие вертикали будем поддерживать».