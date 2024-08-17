Чемпионство обошлось Казани предположительно более чем в 2,6 миллиарда рублей.

Успехи УНИКСа в последние годы вкупе с четвертым бюджетом в Единой лиге ВТБ вызывали восхищение менеджментом казанцев. Выигрывать споры за легионеров и сильных российских игроков у трех других российских топ-клубов, а также иметь тренера уровня Евролиги Велимира Перасовича с бюджетом, который в два раза уступает ЦСКА и «Зениту». Однако эта эффективность подвергается сомнению после проверки официальных данных, представленных на ресурсах налоговой инспекции.

Огромная разница

Напомним, что УНИКС за последние три года неизменно был в топ-3 Единой лиги ВТБ. В сезоне-2021/22 команда из Казани взяла бронзу (проиграла в полуфинале), спустя год впервые в истории выиграла чемпионат России, а в прошедшем сезоне проиграла финальную серию плей-офф ЦСКА. Эти результаты выглядят феноменально, учитывая, что УНИКС, по данным, предоставленным в Лигу, имел только четвертый бюджет в турнире (лига ВТБ каждый год открывает плановые показатели клубов на будущий сезон). В бронзовый сезон-2021/22 бюджет казанцев составлял 1,1 миллиарда рублей (согласно отчету лиги ВТБ), «Локомотива-Кубань» — 1,3 миллиарда, «Зенита» — 2,4 миллиарда, ЦСКА — 2,9 миллиарда. В чемпионском сезоне-2022/23 УНИКС вновь показал четвертый бюджет в чемпионате — 1,2 миллиарда. Больше вновь было у соперника по решающей серии «Локомотива-Кубань» (1,4), а также «Зенита» (2,2) и ЦСКА (2,3).

Данные по расходам клубов за сезон-2023/24 лига ВТБ, скорее всего, традиционно огласит в сентябре, но Евгений Богачев уже дал понять, что ситуация не изменилась. «Я расстроен от того, что мы не чемпионы, но с нашим бюджетом, который идет четвертым, обогнать «Зенит», финишировавший третьим, краснодарцев, вообще оставшихся без медалей, — это уже положительный результат», — цитирует президента УНИКСа «Реальное время» после поражения в финальной серии.

Однако если посмотреть официальные данные, представленные на ресурсах налоговой инспекции, то бюджет клуба из столицы Татарстана выглядит гораздо более солидным. Расходы УНИКСа за 2022 календарный год составили 2,9 миллиарда (легко можно объяснить тем, что клуб участвовал в Евролиге и подписывал дорогостоящих игроков), за 2023 год — 2,4 миллиарда. То есть можно предположить, что в среднем расходы команды сезона-2022/23, на который приходится вторая половина 2022 и первая половина 2023 года, составили порядка 2,7 миллиарда (а не 1,2).

Это больше, чем у ЦСКА и «Зенита». Траты гегемона нашего баскетбола составили 2,3 миллиарда за 2022 год и 2 миллиарда — за 2023 год (тоже логично, учитывая, что летом прошлого года ряд лидеров пошли на уступки по зарплате, а в клубе почти весь сезон было только пять легионеров). В среднем — 2,2 миллиарда.

Топ-3 замыкает «Зенит». В 2022 году сине-бело-голубые потратили 1,9 миллиарда, в 2023-м — 2,3 миллиарда (приглашение Бояна Дублевича и Кайла Курича, а также продление контракта с Томасом Эртелем). В среднем — 2,1 миллиарда.

Дорогостоящие легионеры

Информация по «Локомотиву-Кубань» на ресурсах налоговой инспекции представлена только частично. Поэтому нет возможности посчитать настоящие расходы краснодарцев. Важно подчеркнуть, что эти показатели есть в открытом доступе, поэтому провести такой финансовый анализ не составляет большого труда.

С учетом изученных данных, можно предполагать, что чемпионство обошлось УНИКСу более чем в 2,6 миллиарда. В завершившемся сезоне цифры вряд ли снизились, учитывая, что казанцы переподписали Ненада Димитриевича. Зарплата разыгрывающего из Северной Македонии в межсезонье-2023 для российских клубов котировалась в районе 1,2-1,3 миллиона долларов. Агент игрока Мишко Ражнатович предложил его услуги всем российским клубам, но в итоге игрок остался в Казани, имея одну из самых высоких зарплат в чемпионате. Также в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Единой лиги ВТБ-2023/24 входил центровой УНИКСа Джален Рейнольдс. В топ-10 — форвард бело-зеленых Луи Лабери.

Ненад Димитриевич против Никиты Курбанова. Фото Мария Залознова (Единая лига ВТБ)

Летом УНИКС смог сохранить тренера Перасовича (новый контракт с хорватским специалистом подписан по схеме «1+1»), а также ключевых игроков состава-2023/24: Рейнольдса, Маркоса Найта, Исмаэля Бако, Михаила Беленицкого и Артема Комолова (у Лабери и Дмитрия Кулагина был действующий контракт на сезон-2024/25). Команду покинули Димитриевич, Воронцевич, Грин. Из новичков стоит выделить Девона Акун-Перселла (прошлый клуб — «Локомотив-Кубань»), Тони Тейлора («Бахчешехир»), Андрея Лопатина (МБА) и Александра Платунова («Парма»).