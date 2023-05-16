«Никто в Евролиге не счастлив из-за отстранения россиян». Итоги сезона от Андрея Ватутина

Президент ЦСКА — о серии с «Зенитом», истекающем контракте Милутинова и новых реалиях.

ЦСКА стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ. В серии за третье место подопечные Эмила Райковича обыграли «Зенит» (4:1 — в серии). Это явно не тот результат, на который команда рассчитывала в год столетия, тем не менее президент армейцев Андрей Ватутин согласился ответить на вопросы «СЭ».

Это была серия не сколько за бронзу, сколько за умение держать удар

— Серия за третье место вообще нужна в Единой лиге ВТБ?

— Сложный вопрос. Мне часто задавали его на «Финале четырех» Евролиги, когда мы вылетали в полуфинале. После этого всем очень сложно найти мотивацию, чтобы выйти еще на одну игру. Что касается Лиги ВТБ, то есть аргументы за эту серию, есть против. На мой взгляд, она нужна. Все-таки наше противостояние с «Зенитом» подарило много хороших эмоций. Но, наверное, не из семи матчей. Допустим, из пяти. Потому что обеим командам, которые проиграли свои полуфиналы в решающей седьмой игре, тяжело находить эмоции на борьбу.

Нам совсем не удалась первая домашняя игра с петербургским клубом. После нее у меня состоялся разговор с командой. И я горжусь парнями, что они нашли в себе мотивацию и силы собраться и выиграть медали. Это была серия не сколько за бронзу, сколько за умение держать удар. Это даже больший приз, что команда не расклеилась, одержав четыре победы подряд. Молодцы. И баскетболисты, и тренерский штаб.

Армейцы празднуют завоеванные медали. ПБК ЦСКА

— Вас впечатлили человеческие качества Николы Милутинова? Несмотря на тяжелую травму и истекающий контракт, центровой все равно выходил на матчи с «Локомотивом» и «Зенитом».

— Не думаю, что правильно выделять кого-то одного из игроков. Все показали свои мужские качества, в том числе и Никола. Его нещадно били весь плей-офф. После награждения я сказал всем ребятам большое спасибо. Понятно, что это не тот результат, на который мы все рассчитывали. Но в любом случае завершать сезон победой гораздо приятнее, чем с деревянной медалью.

— Будете предпринимать попытки сохранить Милутинова или это не целесообразно в нынешних реалиях?

— Не хочу об этом говорить сегодня (разговор состоялся в понедельник, 15 мая).

Отмечу лишь, что любое действие имеет свою цену. Мы понимаем, что Никола — одна из главных звезд Лиги ВТБ, MVP регулярки. Это дорогой игрок. Масштаба Евролиги. Посмотрим. Я с ним на эту тему не разговаривал. Честно, мы были погружены в плей-офф. Знаю, что к нему есть большой интерес многих клубов Евролиги.

— Угадал ли ЦСКА с легионерами в этом сезоне? Понятно, что рынок был максимально ограниченным...

— Тоже не хочу об этом говорить. Мы выиграли бронзовые медали. Хочу отметить окончание сезона. Давайте обсудим персоналии на спокойную, холодную голову, проанализировав все аспекты.

— Алексей Швед присутствовал на пятом матче. Летом у него кончается контракт, какие у вас соображения на этот счет?

— Не надо насильно затягивать меня в разговоры про будущее. Главное, чтобы Алексей восстановился. На пятый матч он впервые вышел в свет (после инцидента с избиением в центре Москвы. — Прим. «СЭ»). Приятно, что болельщики его так тепло поприветствовали. Будем считать, Алексей помог нам своим приходом на игру.

Алексей Швед приехал на финальный матч. ПБК ЦСКА

Мы вынужденно привыкли к режиму без Евролиги

— Жалеете ли вы, что в этом году отказались от участия в Кубке России? Все-таки у команды был довольно свободный календарь без Евролиги.

— Есть масса составляющих, которая привела нас к этому решению. Не думаю, что сейчас есть смысл об этом говорить. Подчеркну, это было взвешенное решение, о котором мы ни разу не пожалели. Речь именно о текущем сезоне.

— Уровень чемпионата сильно снизился из-за отъезда многих топовых легионеров?

— Мы находимся в такой парадигме, когда Евролигу и другие еврокубки можно смотреть только по телевизору или по экрану компьютера. Какой смысл сравнивать это с живой работой, с тем, что происходит на твоих глазах на паркете? Мы вынужденно привыкли к режиму без Евролиги. Да, это тяжело для всех: тренеров, игроков, болельщиков.

Я стараюсь смотреть все матчи Евролиги, но мои мысли, душа, тело — с командой ЦСКА. И я этому бесконечно счастлив. Живу сегодняшним днем. Зачем думать о том, будет Евролига или нет? Чемпионат Единой лиги вызывает интерес у болельщиков. За последнее время мы увидели несколько очень крутых серий. Начиная с предыдущего плей-офф и нашей семиматчевой финальной серии с «Зенитом» и заканчивая драматичными полуфиналами текущего сезона. Грех жаловаться.

Еще я никогда не был сторонником, что в первую очередь мы выступаем в Евролиге, а Лига ВТБ находится на втором плане. Мы всегда играли внутренний чемпионат с полной самоотдачей. Еще мне дорого то, что болельщики не расходятся (сразу после матча с «Зенитом» ЦСКА устроил автограф-сессию с игроками и тренерами клуба. — Прим. «СЭ»). Спасибо нашим фанатам, которые верили в команду и не отвернулись после поражения [в полуфинале].

— В целом посещаемость в этом году выросла?

— Да, и не только у нас. Казань, Краснодар, Петербург, Пермь. Везде хватало аншлагов.

— Продолжаете ли вы тесное общение с коллегами по Евролиге?

— Общаюсь. И по служебной необходимости, и по-товарищески. Игроками, тренерами, функционерами. Честно могу сказать, что от ухода трех российских клубов из Евролиги никто не выиграл. Более того, никто не счастлив такому решению. Ни в одном клубе. Оно было продиктовано политическими моментами, и, увы, мы никак не можем на него повлиять.