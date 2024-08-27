«Третий год учимся работать в условиях отсутствия еврокубков». Интервью Андрея Ватутина

Президент ЦСКА — о деталях перехода Аврамовича и сохранении костяка команды.

В межсезонье баскетбольный ЦСКА сумел сохранить 90% основной ротации чемпионского состава и приобрел качественных новичков. Главный из них, безусловно, Алекса Аврамович. Сербский защитник был так хорош на Олимпиаде-2024, что не только был признан ФИБА лучшим обороняющимся игроком баскетбольного турнира Игр, но и успел поволновать армейских болельщиков опцией выхода из контракта. Агент экс-игрока «Партизана» отметил, что до 20 августа Аврамович мог подписать контракт с клубом НБА. Не подписал и теперь два года будет радовать российских любителей баскетбола. Детали этой истории, а также другие главные темы лета «СЭ» обсудил с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным.

Не надо сверхожиданий и восторгов от приезда Аврамовича

— Внимательно смотрели за баскетбольным турниром на Играх в Париже?

— Пожалуй, впервые в своей сознательной жизни практически не следил за Олимпиадой. Это было время отпуска, постарался отвлечься от баскетбола в частности и от спорта вообще, проводил время с семьей. Плюс сложности с поиском трансляций вовсе не приближали к событиям. Но самые важные матчи баскетбольного турнира посмотрел.

— После индивидуального приза для Алексы Аврамовича не опасались, что он может воспользоваться опцией выхода в контракте и перейти в один из клубов НБА?

— Когда существует даже теоретическая возможность, без опасений не обойтись. Кто знает, если бы в последней четверти матча с США Алексе досталось больше времени на площадке, то сейчас подпись Аврамовича стояла бы на заокеанском контракте. Разумеется, у нас был список кандидатов на замену Алексе, но внутренне весь период действия выхода в НБА верили в лучший для нас исход. Уверен, и сам игрок не пожалеет о своем выборе.

— В целом могли бы рассказать, как проходили переговоры по Аврамовичу? Насколько они были длительные, сложные? Помогал ли вам кто-то из бывших игроков ЦСКА, знакомых с сербом?

— Благодарен «нашим» сербам за лестные отзывы о нашем клубе, в особенности Николе Милутинову, который много общался с Аврамовичем во время предолимпийской подготовки. Что касается переговоров, в определенный момент агент Алексы Мишко Ражнатович сообщил нам о возможности перехода игрока из «Партизана». Урегулировать все детали было довольно просто. Единственным минусом была та самая опция НБА, на которой настаивал агент, но мы решили согласиться на это условие. В том числе потому, что на переезде в Америку мы бы заработали и, следовательно, могли взамен найти уже более дорогостоящего игрока. Хотя, конечно, не хотелось разменивать талант на финансы.

— Правда, что до Аврамовича вы рассматривали подписание Калеба Хоумсли и Огнена Ярамаза?

— Не хотел бы делать бесплатную рекламу кому-то из игроков и комментировать слухи. Как вы знаете, любая новость о предметном интересе ЦСКА повышает трансферную стоимость баскетболиста. Если бы можно было брать за это проценты, получилось бы хорошее пополнение бюджета. Мы в рамках своих возможностей подписали именно тех игроков, которых хотели и, что самое важное, в которых верим. Самое главное сейчас — создать объединенную общими целями команду, единый коллектив, и подписание Аврамовича при всем уважении к его таланту фрагмент пазла, который должен помочь создать общую картину команды. Не надо сверхожиданий и восторгов, вся работа только начинается.

Алекса Аврамович. Фото Global Look Press

Сразу после финала практически все игроки выразили желание остаться

— Слышал, что с Русланом Абдулбасировым клуб договорился еще при Эмиле Райковиче. Как к этому переходу отнесся Андреас Пистиолис?

— Могу подтвердить, что Эмил действительно высоко оценил игровые качества Руслана и подтолкнул клуб к решению о приглашении игрока. Тем не менее формальности мы уладили по окончании сезона, и Андреас согласился, что Абдулбасиров станет хорошим пополнением для ЦСКА.

— Из лидеров команды прошлого сезона с кем сложнее всего было договориться о новом контракте? Или все были готовы остаться? Интереснее всего узнать о Мело Тримбле и Амате Мбае, на которых очевидно был спрос.

— У нас сложилась такая классная команда, такой коллектив, что никого уговаривать не пришлось. Практически все сразу после окончания финала выразили желание остаться, постараться вместе защитить титул. Потому даже не знаю ни о каком интересе к парням со стороны, приоритет тут был однозначный.

— Понятно, что после чемпионского сезона все хотят прибавку. Сильно ли увеличился зарплатный фонд в нынешнее межсезонье? Можно в процентном соотношении.

— Зарплатный фонд не увеличился. Курс валют растет, в следующем году вводится прогрессивная шкала НДФЛ, то есть будут повышены налоги на высокие зарплаты, плюс инфляция. Потому даже при всех усилиях собственника по сохранению бюджета в рублях на прежнем уровне наши валютные возможности фактически сокращаются. Конечно, есть прогнозируемые цифры, но называть их пока не стану. В текущих условиях можно только поблагодарить менеджмент, справляющийся со сложностями и поддерживающий высочайший организационный уровень, и игроков, понимающих ситуацию и считающих выступления за ЦСКА честью и удовольствием.

На этом фоне мы сохранили 90% основной ротации и приобрели качественных новичков. Третий год учимся работать в условиях отсутствия еврокубков, давления тех или иных ограничений и санкций. В частности, после недавнего решения одного из немногих банков, осуществлявшего валютные платежи на Запад, большинство российских спортивных клубов снова столкнулись с проблемой выплаты зарплат иностранным игрокам и тренерам. Будем искать выход из положения, прорабатываем варианты с коллегами.

— Не все поняли аренду Самсона Руженцева, за которого ЦСКА в свое время платил отступные. Насколько сложно далось это решение?

— Мне кажется, ситуация довольно понятная. Мы всерьез рассчитываем на Самсона, планируем, что в будущем он станет ключевым игроком ЦСКА. Потому и продлили с ним контракт еще на два года, до 2027-го. Аренда — лишь способ помочь развитию молодого баскетболиста. Это путь, который прошли многие, включая Никиту Курбанова и Алексея Шведа. Важно, что «Парма» и Евгений Пашутин выразили огромное желание пригласить Руженцева и дать ему максимум шансов проявить себя. Это однозначно лучше для игрока, чем игровое время, которое он получал во второй половине прошлого сезона. Тренеры считают, что на тех позициях, которые может «закрыть» Самсон, мы имеем достаточную глубину. Обидно, что сейчас на Кубке дружбы с ним случилась травма, которая неминуемо выведет его из строя на длительный период. Искренне желаем Самсону скорейшего восстановления, наш медицинский штаб окажет всю необходимую помощь коллегам из «Пармы». Будем внимательно наблюдать и желаем Руженцеву оправдать все ожидания.

Празднование победы ЦСКА в Единой лиге-2023/24. Фото Global Look Press

— Какова ситуация с Филиппом Гафуровым? Не рассматривали вариант с арендой игрока или клубы Лиги ВТБ не выходили с таким предложением?

— Филипп уже прошел стадии аренды в других командах, потому от него ожидают успехов во взрослом баскетболе. Он остается у нас под контрактом, является частью системы клуба. Ему нужно продолжать усердно работать и проявлять себя, тогда у него будет шанс стать не только лидером дубля, но и вновь оказаться в ротации основы. Правда, нам не всегда удается понять приоритеты самого игрока и его понимание путей развития своей карьеры.

— Верите, что Антон Юдин сможет раскрыть потенциал игрока?

— Антон провел с Филиппом предметную беседу перед началом подготовительного сбора. Он всерьез рассчитывает на Гафурова, верит в его потенциал и считает, что тот сможет помочь команде и добиться личного прогресса. Остальное зависит от игрока.

— Кстати, тяжело было убедить Антона Николаевича вернуться в Москву из Северной столицы?

— Мы в его питерский период продолжали лично общаться. Когда закончился сезон, закончился и срок контракта Антона. Мы сделали предложение, он согласился. Знаете, обычно никого не приходится уговаривать перейти в ЦСКА. Тем более человека, являющегося знаменитым в прошлом игроком и тренером нашего клуба, отлично знакомого с его системой, культурой, принципами. Приглашение Юдина для нас также очень важно, потому что он поддерживает отличный контакт с Андреасом Пистиолисом со времени их совместной работы. А значит, взаимодействие первой и второй команд в процессе развития игроков будет более плотным и детализированным.

Руководство клубом и тренерство одновременно выглядит как непосильный груз

— Следили ли за подписаниями конкурентов? Кого из новичков могли бы выделить?

— Думаю, расклад сил в лиге серьезно не изменится. «Зенит», как обычно, впечатлил серьезными приобретениями — уверен, что Пойтресс, Бэйкон, Воронцевич, Щербенев хорошо впишутся в команду и питерцы снова будут фаворитами сезона. В прошлом их прилично «подкосили» травмы, и клуб явно постарался это учесть в селекции. УНИКС сумел сохранить костяк состава, заменив Димитриевича и Грина на Акун-Перселла и Тэйлора, укрепил ротацию за счет Лопатина и Платунова. «Локомотив» пошел на серьезные перемены в составе, но наверняка не станет слабее и будет продолжать идти своим путем поиска баланса между развитием молодых игроков и результатом. Не удивлюсь, если «Локо» снова удивит в середине сезона крепким приобретением. Качественные изменения летом провели «Уралмаш», «Парма» и другие клубы. Будет интересно.

— Андрей Ведищев стал главным тренером «Локомотива-Кубань». Сразу поверили в это? У вас когда-нибудь появлялось желание потренировать команду?

— Это было смелое и неожиданное решение, но Андрей так много сделал для «Локо» и краснодарского баскетбола, что заслужил право на любые эксперименты. Помню его отличным и думающим игроком, который впоследствии стал успешным менеджером. Хочу пожелать удачи, мы все будем с любопытством смотреть за его работой, да и для Лиги это хороший информационный повод. По мне, в целом руководство клубом и тренерство одновременно выглядит как непосильный груз, чем-то придется жертвовать. В этом отчасти ответ на второй вопрос, помимо того, что у меня в принципе нет такого баскетбольного бэкграунда, как у Андрея Ведищева.

— Ваше мнение об изменении формата чемпионата Единой лиги? Теперь участие в Кубке России неактуально для команд высшего дивизиона?

— Мы предлагали играть в четыре круга еще год назад — это позволило бы сделать более плотный и ритмичный календарь плюс дать больше возможностей молодым баскетболистам. Потому, естественно, изменение оцениваем положительно. Что касается Кубка России, здесь основная причина — разные регламенты использования иностранных игроков, необходимость выступать, по сути, двумя разными составами и доукомплектовываться за счет молодежки. Наш выбор — как раз полноценное участие ЦСКА-2. Для дублеров такой опыт гораздо важнее.

— В период санкций вам бы хотелось поучаствовать еще в одном турнире, если бы РФБ убрала лимит на легионеров?

— Если бы регламенты были унифицированы и в турнире принимали участие все клубы Лиги ВТБ, к этому вопросу стоило бы вернуться. С другой стороны, как мне кажется, сейчас Кубок России — возможность для команд, не особенно богатых титулами, побороться за весомый трофей. И включение «больших» клубов будет в этом плане немного несправедливым.

— Не интересно было бы ЦСКА сыграть с клубами из ОАЭ, где сейчас комплектуются довольно крепкие команды?

— В отсутствие европейских турниров для нас любой международный опыт представляет ценность. Возможно, дойдет и до встреч с командами из Эмиратов. Просто пока тот же «Дубай» находится на стадии формирования и как организация, и как команда. Кстати, в этом году нас пригласили на предсезонный турнир в одну из стран Евросоюза с хорошим составом участников. Мы, уже имея некоторый опыт, спросили организаторов: мол, приедем с радостью, но вы уверены в своем приглашении, не будет ли у вас проблем? После недолгих размышлений и консультаций приглашение с извинениями отозвали — сказали, что по политическим причинам.

Андрей Ватутин. Фото Global Look Press

Желание возобновить строительство арены ЦСКА есть у всех причастных

— На Суперкубок Лиги ВТБ в этом году приедет «Црвена Звезда» с Милошем Теодосичем? Готовите для Тео какой-то сюрприз?

— Если расскажу, это перестанет быть сюрпризом. В принципе нам есть что вспомнить и о чем поговорить и без подарков.

— Милош был одним из ваших любимых игроков золотого периода?

— Конечно. Он волшебник. Особенно для тех, для кого баскетбол в первую очередь игра и зрелище. Возможно, мы выиграли с ним меньше, чем могли, но даже в самые непростые моменты, после неудач, я верил: когда-то мы преодолеем черную полосу и взойдем на пьедестал. Рад, что так и случилось в 2016 году.

— В июне появилось сообщение, что клубы — акционеры Евролиги, включая ЦСКА, продлили соглашение с турниром до 2040 года. Соответствует ли это действительности?

— Даже если бы так и было, я не имел бы права рассказать до официального объявления Евролиги. Могу сказать, что клубы Евролиги при нашем активном непосредственном участии много работают над планами развития турнира. Как только будут приняты какие-то решения, об этом сразу станет известно.

— Почему заморозилось строительство домашней арены? Есть ли какие-то новости об этом?

— К сожалению, хороших новостей по этому вопросу нет. Работы по строительству нашей новой арены приостановлены. Новый комплекс строится не только для баскетбольного клуба, часть здания предусмотрена для нужд «большого ЦСКА». Участок земли принадлежит Министерству обороны, которое в свое время заключило договор о постройке комплекса с нашим владельцем, компанией «Норникель». Была выбрана определенная форма взаимодействия, основное финансирование легло на плечи «НН». В силу известных событий и перемен в МО уже более четырех месяцев стороны не могут подписать очередные плановые соглашения по проведению работ и тем самым продолжить стройку. Нашим владельцем предпринимается максимум усилий для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, за последние месяцы прошел ряд совещаний с новыми руководителями МО, курирующими спорт и строительство. На сегодня ничего не подписано, и стройка по-прежнему заморожена. Желание возобновить строительство есть у всех причастных, но в конкретные действия это пока не реализовано. Надеюсь, окончание отпускного периода активизирует рабочие процессы.

— Вы много раз отмечали, что клубу тяжело «жить» на три локации. Изменится ли ситуация в новом сезоне?

— До появления нашего собственного здания других способов жизнедеятельности нет. Продолжим работать по прежней схеме. Хотя и она стала сложнее после того, как летом во время урагана залило тренировочный зал в «Баскет Холле», ремонт там займет не менее двух месяцев.

— Наш общий товарищ, бывший журналист «СЭ» Александр Федотов решил написать книгу о истории стритбола в России. Поделитесь с ним какими-то неизвестными историями?

— Мы с Сашей много раз играли в одной команде, очень многое пережили вместе, прошли вместе непростые, но очень интересные для баскетбола времена. Он очень талантливый журналист, мастер интервью, теперь уже настоящий писатель, и я очень дорожу всеми нашими совместными воспоминаниями.

— Действительно, что ваша любовь к баскетболу началась именно со стритбола?

— Нет, она случилась со мной гораздо раньше, с других важных турниров и матчей и их, увы, нечастых по тем временам трансляций по ТВ. Прекрасно помню встречу сборной СССР с Грецией в финале чемпионата Европы-1987, когда Никос Галис был неудержим и привел свою команду к победе в овертайме.

Конечно, в этом ряду и полуфинал сеульской Олимпиады с США, и финал с Югославией. Помню полуфинал Олимпиады-92, когда Объединенная команда обидно уступила Хорватии. Чемпионат мира 1994 года, принесший серебряные медали сборной России. «Финал четырех» ЦСКА 1995-го также ярок, но я уже смотрел его не совсем в любительской ипостаси. Разумеется, первые трансляции матчей НБА на российском телевидении, благодаря которым многие тысячи или даже миллионы мальчишек выходили на площадку. Это все стало основой любви к баскетболу. Не только для меня. Стритбол стал следствием впечатлений от этих побед.