«Локо» прервал победную серию ЦСКА. Секулич вновь обыграл Райковича

Армейцы дважды вернулись с «-15», но в итоге проиграли в напряженной концовке.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон-2023/24.

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 88:91 (15:28, 25:23, 30:20, 18:20)

ЦСКА: Тримбл (20), Уэйр (18), Ливио (15).

«Локомотив-Кубань»: Уйат (23), Акун-Перселл (22), Барфорд (20).

«Мегаспорт». 5402 зрителя.

В Единой лиге ВТБ не осталось команд, которые бы не знали горячи поражений в регулярке. «Локомотив-Кубань» прервал серию из девяти подряд побед ЦСКА. Армейцы не смогли взять реванш за поражение в Суперкубке, но продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу.

Рывок на рывок

В матче недели ЦСКА принимал одного из своих самых принципиальных соперников. В прошлом сезоне «Локо» впервые в истории Единой лиги не пустил армейцев в финал. Тогда в регулярке армейцы просто не замечали сопротивления южан, одержав четыре уверенные победы (84:64, 94:80, 98:66 и 94:74). Однако в плей-офф краснодарцы затянули серию до седьмого матча в Москве, который выиграли в овертайме (100:103). Так коллектив Эмила Райковича остался без золота, а летом ушел в серьезную перестройку. Команда потеряла четырех из пяти игроков стартовой пятерки, включая Алексея Шведа и Николу Милутинова.

Поэтому победа краснодарцев над армейцами в четвертьфинале Суперкубка-2023 не выглядела сенсацией. «Локо», сохранив всех лидеров и получив подкрепление в лице Джордана Моргана и Владислава Близнюка, затем прошел еще и «Фенербахче», только в финале уступив звездному «Зениту».

Так что ожидания от команды Александра Секулича самые высокие — как минимум повторения прошлогоднего результата. Однако старт команды разочаровал. В таблице южане шли лишь на седьмом месте с отрицательным балансом побед и поражений (4/5). Причем «Локо» проигрывал в матчах не с топ-клубами: «Пармой», «Самарой», «Уралмашем» и «Енисеем» и «Астаной».

ЦСКА же к середине ноября остался единственной командой чемпионата, не потерпевшей ни одного поражения, — 9:0. Правда, из лидеров был обыгран только «Зенит». Поэтому матч с «Локо» стал настоящей проверкой чемпионских амбиций обновленного состава армейцев.

Особенно после великолепного старта соперников. Три дальних попадания от Окаро Уайта и Девона Акун-Перселла вынудили Райковича взять тайм-аут на первых минутах встречи (2:11). А к середине десятиминутки гости реализовали шесть трехочковых из шести (11:24). Правда, Морган быстро схватил три фола, но вышедший на подмену Кирилл Елатонцев общей картины не испортил.

За стартовую четверть ЦСКА пропустил почти 30 очков, получив серьезную взбучку от своего тренера. Поэтому после перерыва на паркет вышла гораздо более мотивированная команда, а ход игры смогли переломить Мело Тримбл, Ливио Жан-Шарль и Амат МБай. Последние двое были очень эффективны в защите, а Тримбл забивал на любой вкус. После трехочкового американца ЦСКА смог выйти вперед (33:31). Краснодарцы проиграли этот отрезок 3:18. Секулич отреагировал своим тайм-аутом, успокоив команду.

«Локо» отказался от быстрых атак, сосредоточившись на контроле мяча. И это сработало. Солировал Уайт (16 очков за половину), а забросивший свой единственный бросок под сирену Джален Барфорд вновь сделал преимущество свой команды двузначным (40:51).

Из героя в антигерои

В начале третьей четверти чуть не случилась драка между Семеном Антоновым и Уайтом (Окаро жестко сфолил на Каспере Уэйре). Баскетболистов пришлось разнимать не только партнерам, но и арбитрам. Судьи могли удалять обоих игроков, но не стали портить вечер многочисленным зрителям, собравшимся в этот вечер в Москве. Два обоюдных технических фола не приблизили ЦСКА к сопернику. А вскоре наступило время Акун-Перселла. Защитник сначала забил красивейший данк, а затем и забросил с фолом (50:65).

Однако героем третьей четверти стал Уэйр. Он собрал на себе два фола в нападении, а на другом конце площадки забросил сразу 16 очков за десятиминутку. ЦСКА даже вышел вперед (67:66), но последнее слово все же осталось за «Локо» (70:71). Однако разница всего в одно очко говорила, что вся борьба впереди. Так и получилось.

За четверть лидер сменился 10 раз. В клатч «Локо» зашел с минимальным преимуществом (86:87). Оставалось играть 90 секунд. Мяч был у ЦСКА, и Самсон Руженцев свой бросок смазал. А Барфорд не простил соперника в ответной атаке (86:89). В итоге «Локо» так и сохранил трехочковый отрыв вплоть до последней атаки, на которую у москвичей оставалось 17 секунд. Однако Уэйр дважды не реализовал дальние броски, прервав победную серию своей команды.