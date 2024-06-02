Следующий матч в Казани — 5 июня.

ЦСКА — УНИКС — 80:96 (15:24, 32:27, 13:24, 20:21)

ЦСКА: Тримбл (16), Астапкович (14), Ханлан (11), М'Бай (10)

УНИКС: Димитриевич (27 + 9 передач), Зайцев (13), Найт (12), Кулагин (11), Воронцевич (11), Лабери (10 + 8 подборов)

Счет в серии: 3-1

Следующая игра: 5 июня

Полный зал «Мегаспорта» собрался на четвертую игру финальной серии Единой лиги ВТБ, чтобы отпраздновать долгожданное чемпионство своей команды. Однако у УНИКСа были другие планы. Казанцы, безнадежно проиграв третий матч в Москве, решили показать характер, напомнив, кто выиграл регулярный сезон. MVP регулярки Ненад Димитриевич забил 8 из 10 с игры, закончив игру с 38 баллами за эффективность. Здорово показали себя и российские игроки ростера. Вячеслав Зайцев набрал 13 очков, Андрей Воронцевич и Дмитрий Кулагин — по 11. Михаил Беленицкий дал много энергии в защите. Лидеры же ЦСКА, похоже, попали в функциональную яму, промахиваясь из выгодных позиций. Возможно, сказалось давление трибун. Перед последней четвертью гости вели +15, превратив последнюю десятиминутку в формальность.

Итоги четвертой игры решающей серии сезона «СЭ» подвел тренер «Пармы», двукратный чемпион Евролиги, чемпион Европы Захар Пашутин. В своей карьере титулованный баскетболист успел поиграть за оба клуба-финалиста.

Андрей Воронцевич с мячом. Фото БК УНИКС

Зайцев, Воронцевич и Кулагин очень помогли УНИКСу

— Казалось, что УНИКС безнадежно уступает в этой серии и так и не пришел в себя после полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань». Как случилось такое преображение в четвёртой игре?

— У УНИКСа при Велимире Перасовиче никогда не было проблем с характером. Плюс каждая игра финала — это новый вызов. Надо настраиваться на нее как на последнюю. К тому же история знает много случаев, когда команды отыгрывались из безнадежных ситуаций: с 0:3 или 1:3. Армейцы в воскресенье, 2 июня, начали пассивно. Особенно по сравнению с первыми тремя матчами. Баскетболисты гостей забили несколько открытых бросков и поверили в себя. После этого их было уже не остановить. Думаю, что вся борьба в финальной серии еще впереди.

— Допускаете, что серия вернется в Москву?

— Если ЦСКА сыграет так, как в первых трех матчах, то возьмет Кубок Белова в Казани. Но возможны разные сценарии. УНИКС здорово выступает при своих болельщиках, им нечего терять. Я жду упорную битву в пятом матче.

— УНИКС играет плей-офф короткой ротацией. Это проблема?

— Действительно, в полуфинале и на старте этой серии у Казани была короткая ротация. Но в Москве Перасович выпускал более широкий круг игроков, и они отплатили ему за доверие. Очень здорово со скамейки вышел Слава Зайцев. Дима Кулагин очень помог, Воронцевич провел отличный матч. Те ребята, которые были более свежими, показали хорошую игру. Это в том числе развязало руки лидерам команды.

— Михаил Беленицкий регулярно играет у Перасовича. Вас это не удивляет?

— УНИКСу не хватало такого игрока в этом сезоне. Миша — баскетболист защитного плана, его размер позволяет казанцам получать преимущество на позиции третьего номера. Михаил оказывает высокое давление на щит и может закрывать высоких форвардов. Он закрепился больше не из-за нападения, а из-за защиты. Перасович ему доверяет, и это не может не радовать.

Андреас Пистиолис. Фото ПБК ЦСКА

Пистиолис взбодрил команду после неудачной второй части регулярки

— Если серия закончится в пятой игре, то приз MVP плей-офф получил Мело Тримбл?

— Да, по первым трем играм конкурентов у американца нет. Мело был очень хорош, но пока MVP назвать не могу. Повторюсь, вся борьба еще впереди.

— Сейчас уже можно сказать, что шаг руководства ЦСКА с назначением Андреаса Пистиолиса за неделю до плей-офф себя оправдал?

— Безусловно. Он взбодрил команду после неудачной второй части регулярки, снял психологический стресс. Плюс русские игроки — Ухов, Антонов, Курбанов — хорошо знали требования Андреаса. Заиграли при нем совершенно по-другому. Плюс не стоит забывать, что в состав вернулся Уэйр. Каспер — лидер коллектива, способный в одиночку выигрывать матчи. Его очень не хватало Райковичу на втором этапе.

— Чем отличается ЦСКА Пистиолиса от команды Райковича?

— Самое главное — команда стала агрессивнее играть в защите. Наверное, из-за этого пошли победы.