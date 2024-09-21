ЦСКА выиграл матч открытия сезона. УНИКС «забыл» выйти на вторую половину

Всего один реализованный трехочковый у казанцев.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — УНИКС — 71:55 (10:19, 11:9, 27:13, 23:14)

ЦСКА: Мбай (15 + 7 подборов), Аврамович (14), Джекери (12)

УНИКС: Бако (12 + 10 подборов), Акун-Перселл (12)

«Мегаспорт». 5223 зрителя

УНИКС не смог реабилитироваться за поражение в финале Суперкубка-2024, второй раз за неделю проиграв ЦСКА в Москве. Обе команды показали, что пока находятся не в лучших кондициях, однако лидеры армейцев все-таки вытащили матч во второй половине, буквально деклассировав казанцев. Гостей оправдывает отсутствие Луи Лабери и Маркоса Найта, а также серьезная перестройка этим летом.

Провал в третьей

Летом армейцы сохранили всех ключевых игроков чемпионского состава, заполучив при этом звезду сборной Сербии Алексу Аврамовича (один из самых неожиданных трансферов в европейском баскетболе). В УНИКСе перестановки были более серьезные. Один из самых ярких игроков чемпионата двух последних лет Ненад Димитриевич перебрался в «Милан», но атака получила усиление в лице экс-лидера «Локо» Девона Акун-Перселла и Тони Тейлора (здорово смотревшегося в чемпионате Турции). Также Велимир Перасович получил долгожданное усиление скамейки за счет выходящих на пик Андрея Лопатина и Александра Платунова, а также многоопытного Сергея Торопова. Плюс в команде осталась пара доминирующих больших: Рейнольдс — Бако.

В межсезонье казанцы показали, что постепенно привыкают играть без македонского разыгрывающего, а количество опций в атаке даже увеличилось. Так, в Суперкубке УНИКС разгромил «Бешикташ» и дожал в концовке «Зенит», но в финале практически без шансов уступил ЦСКА (87:72). Впрочем, перед матчем открытия нового сезона баскетболисты и тренеры обоих коллективов отмечали, что решающий матч за Суперкубок вряд ли был показательным.

Тони Тейлор и Алекса Аврамович. Фото Федор Успенский, «СЭ»

УНИКС играл полуфинал и финал два дня подряд, к тому же без Лабери и Найта, травмировавшего бедро в самом начале финального матча. Француз и американец оказались вне заявки и на этот раз (как и Платунов, получивший повреждение на Кубке Кондрашина и Белова). ЦСКА же выставил оптимальный состав, однако при своих болельщиках армейцы набрали за половину всего 21 очко. Гости тоже не отличались результативностью, но все же ушли на перерыв, выигрывая «+7» (во многом за счет усилий новичков — Перселла и Тейлора).

Однако в третьей четверти казанцев как будто подменили. За 10 минут они совершили восемь потерь (за первую половину — три), чем незамедлительно воспользовался соперник. Наконец-то дальние броски полетели у Аврамовича, инстинкт убийцы включил MVP финальной серии Мело Тримбл, важными попаданиями отметился Амат Мбай. В итоге ЦСКА забрал десятиминутку со счетом 27:13, сделав серьезную заявку на победу (48:41).

Четыре процента

За 30 минут казанцы реализовали всего один трехочковый из 19 (за всю игру — 1/25, 4%). Была надежда, что УНИКС возродит интригу в четвертой четверти, но после рывка ЦСКА 8:0 все стало очевидно. Перасович взял тайм-аут, который ненадолго взбодрил его подопечных, но организовать настоящую погоню не получилось. Хотя несколько ошибок Тони Джекири и заставили Андреаса Пистиолиса взять тайм-аут, но на результат этого матча это никак не повлияло.

ЦСКА при довольно посредственной игре начинает регулярку с победы. УНИКС с таким процентом попаданий и без двух лидеров (15 потерь на 12 передач) может провалить старт нового сезона. Впереди у Казани матчи с «Самарой», «Зенитом» и «Енисеем».