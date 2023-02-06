Обновленный «Зенит» прервал историческую серию ЦСКА. Новый разыгрывающий Паскуаля выдал супершоу

Трент Фрэйзер сделал заявку на статус одной из главных звезд турнира.

Единая лига ВТБ

ЦСКА — «Зенит» — 86:90 (18:26, 24:13, 22:24, 22:27)

ЦСКА: Милутинов (20 + 8 подборов), Уэйр (17), Швед (15).

«Зенит»: Фрэйзер (15), Эртель (12 + 11 передач), Морман (11).

Судьи: И. Путенко, С. Валеев, С. Овинов.

«Мегаспорт» 5140 зрителей.

В понедельник, 6 февраля, действующий чемпион Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» в гостях прервал историческую серию московского ЦСКА из 24 побед подряд — 90:86. Героем встречи стал дебютант петербургской команды Трент Фрэйзер, который совсем недавно перебрался в Россию из сербского ФПМ.

Новички в деле

Команды дважды встречались в чемпионате 2022/23 — и оба раза победу праздновали армейцы. 1 ноября в Санкт-Петербурге ЦСКА вырвался вперед с первых минут и к большому перерыву уже выигрывал «+14». Всю вторую половину «Зенит» пытался сделать камбэк, который, к слову, практически удался: за 50 секунд до финальной сирены отставание чемпиона сократилось всего до одного броска (78:80). Но решающее слово осталось за Николой Милутиновым. Центровой подобрал мяч после промаха партнера и отправил его в цель. В ответ Игорь Вольхин не реализовал быстрый трехочковый, и судьба встречи была решена.

Вторая игра этих команд завершала первый этап регулярки. В этот раз «Зенит», впервые после финала-2022 вернувшийся в московский «Мегаспорт», не позволил сопернику сразу вырваться вперед — 43:43 по итогам первых 20 минут матча. А в третьей четверти Каспер Уэйр устроил собственное шоу. Защитник армейцев реализовал четыре подряд трехочковых, фактически в одиночку вытянув ЦСКА на двузначное преимущество. В итоге за четверть Уэйр набрал 20 очков и стал настоящим Х-фактором матча. «Зенит» же потерял уверенность в себе и к финальной сирене отстал на «-20» — 80:100.

На январском матче были полные трибуны. В этот же раз верхние ярусы арены остались полупустыми. Видимо, болельщики ЦСКА усомнились в принципиальности соперничества в этом сезоне, или помешало расписание: вечер понедельник — не самое простое время для москвичей. В любом случае зрители, присутствующие на трибунах, получили истинное удовольствие от лучшей игры с мячом.

И если ЦСКА не удивил — армейцы показывают сумасшедший уровень на фоне конкурентов в этой регулярке, — то «Зенит» заставил поверить, что перемены в составе действительно гарантируют нам яркий и красочный плей-офф этой весной. В первой половине двукратный чемпион Евролиги в составе «Анадолу» Адриен Моэрман и молодой центровой Ройс Хэмм показали, что передняя линия сине-бело-голубых из слабого места команды может превратиться в сильное.

Откровением же первой половины стал новый разыгрывающий гостей Трент Фрэйзер. 24-летний американец за 7 минут успел набрать 8 очков, забросив два эффектных трехочковых. Перед самым перерывом экс-игрок белградского ФМП закинул сумасшедший баззер-биттер со своей половины площадки, но после видеопросмотра судьи это попадание не засчитали. Это позволило ЦСКА уйти на большой перерыв с преимуществом в три очка. У армейцев уже привычно солировали Алексей Швед и Никола Милутинова. На двоих русско-сербская связка набрала половину очков своей команды.

ЦСКА — «Зенит» — 86:90. Единая лига ВТБ

Серия из 24

В третьей четверти ЦСКА начал отрываться за счет активной игры Далласа Мура и Каспера Уэйра, но сине-бело-голубые ответили отличной игрой французской связки. Эртель-Моэрман показали отличные взаимодействия, позволив своей команде отыграть гандикап в шесть очков. ЦСКА постарался ответить серией дальних бросков Шведа, но они не достигли цели.

Вообще лидер ЦСКА провел один из худших матчей сезона (2/12 — трехочковых, 5 передач). Не удалась Шведу и концовка. В нее «Зенит» зашел с преимуществом «+5». Во многом благодаря отличным действиям Эртеля и Фрэйзера. Американец не только удачно подменял звездного француза, но и здорово действовал с ним в паре. За 1:20 армейцы разыграли комбинацию под Шведа, но тот не забил дальний бросок. А в ответной атаке «зевнул» Калеба Хоумсли под кольцом. За минуту хозяева постарались отыграть семь очков, за счет сумасшедших попаданий Уэйра были близки к чуду, но Фрэйзер показал железные нервы, забросив два решающих штрафных.

Таким образом, ЦСКА потерпел первое поражение в этом сезоне. «Зенит» сравнивает счет в очном противостоянии с армейцами, учитывая матч за Суперкубок-2023.

«Рады победить, но самое важное не столько победа, а то, что мы нашли способ сражаться все 40 минут, — подчеркнул после матча наставник «Зенита» Чави Паскуаль. —На мой взгляд, это одна из лучших игр в этом сезоне Единой лиги. Хочу поздравить ЦСКА с их победной серией, они очень сильны. Мы продолжим работать над улучшением игры, встраиванием новичков в командные построения».

Победная серия ЦСКА прервалась на цифре 24. «Эта игра позволила нам признать, что в турнире больше нет непобедимых команд, — сказал главный тренер ЦСКА Эмил Райкович. — Историческая серия закончилась, но сезон продолжается. На мой взгляд, «Зенит» больше хотел победы, они были более агрессивны. Много фолили, но жесткая игра позволила им быть агрессивнее в борьбе на щитах. Плюс они показали высокий процент дальних попаданий (15/29). Это хороший урок для нас. Мы знаем, что можем играть лучше».