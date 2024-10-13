Петербургский клуб сгубили потери лидеров.

Единая лига ВТБ

ЦСКА — «Зенит» — 83:77 (22:14, 24:27, 21:19, 16:17)

ЦСКА: Тримбл (17), Аврамович (16), Джекири (14)

«Зенит»: Бэйкон (19), Мун (13 + 7 передач), Пойтресс (13 + 7 подборов)

«Мегаспорт». 10 366 зрителей

Матч недели Единой лиги ВТБ по-настоящему удался. Полные трибуны, яркое шоу и перформансы главных новичков турнира — Алексы Аврамовича и Дуэйна Бэйкона. Серб, игравший с повреждением голеностопа, принес очень много пользы армейцам в лимитированные минуты (18:20), а американец помог партнерам получить шанс на победу. За пять минут до конца гости впервые вышли вперед (75:74), но во второй половине четверти набрали всего три очка. Все решила защита ЦСКА, который сохранил чемпионский костяк в межсезонье.

Дважды с сиреной

К чемпионскому составу армейцы добавили Аврамовича, а также пару ролевых игроков. «Зенит» же кардинально обновил состав, и пока команде Чави Паскуаля явно не хватает сыгранности. К тому же в Москве не смог сыграть Сергей Карасев, который получил травму локтя в Суперкубке. «Сергей пытается вернуться, но пока локоть не позволяет ему играть в полную силу, — отметил после игры Паскуаль. — Будем надеяться, что он сможет помочь нам в ближайшем матче, но я бы не хотел форсировать его возвращение. Важно, чтобы он полностью восстановился от травмы».

Без своего капитана «Зенит» начал матч с 0:8 после точных трехочковых Каспера Уэйра и Амата Мбая. А еще после одного дальнего попадания от Мело Тримбла (15:4) Паскуаль был вынужден брать тайм-аут. После него уже гости сделали рывок 8:0, однако концовка четверти осталась за ЦСКА. Аврамович, который рисковал пропустить матч, очень здорово усилил игру со скамейки (24:14). Своих партнеров постарался встряхнуть Бэйкон, сцепившийся с Антоном Астапковичем. Эпизод чудом не привел к драке.

Во второй десятиминутке «полетело» у лидеров обоих коллективов. На «трехи» Муна и Фрэйзера, а также классную игру Пойтресса ЦСКА ответил попаданиями того же Аврамовича. Включая одну совершенно фантастическую дальнюю попытку, реализованную одной рукой.

Нападение «Зенита» во второй четверти все же превалировало (хорош был Спеллмен, наконец-то реализовал свои попытки Жбанов), и команды вполне могли уйти на перерыв при разнице в два очка, если бы не Уэйр, попавший под сирену из левого угла.

Чуть подкорректировав защиту в раздевалке, красно-синие понизили результативность соперника. Хотя многочисленные попытки уйти вперед получались очень короткими. «Зенит» постоянно находил способы подтянуться, и, хотя было заметно, что ЦСКА контролирует игру, до двузначного перевеса дело не доходило. Армейцы вновь отметились баззером — за мгновения до сирены Ливио Жан-Шарль попал с фолом после скидки Аврамовича, но это принесло всего «+7».

Семен Антонов, Омари Спеллмен и Мело Тримбл. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Десять плюс

«Зенит» быстро отыграл эту разницу двумя «трехами» подряд, и Бэйкон сравнял счет на отметке 74:74 за пять с половиной минут до конца. Вскоре Винс Хантер реализовал один штрафной из двух и впервые в матче вывел свою команду вперед (75:74). Однако закрепить успех не получилось. В концовке гости совершили четыре потери, армейцы же своими шансами распорядились гораздо лучше. Ключевой же момент случился за 12 секунд до конца, когда один из героев встречи Тони Джекири (кстати, тоже играл с повреждением) вынудил Муна заступить за боковую при счете «+3».

«Мы очень плохо начали матч, но шаг за шагом вернулись в игру. Однако в концовке с равными шансами допустили четыре потери. Это непозволительно», — резюмировал Паскуаль.

«Наша команда сильно начала, но затем, на протяжении встречи, мы порой действовали недостаточно мудро, не делали то, о чем договаривались заранее, — отметил тренер победителей Андреас Пистиолис. — К тому же мы промазали несколько открытых бросков. При этом я как тренер доволен тем, что мы эти открытые броски создавали. Ключевым фактором стала защита: на своей половине мы действовали собранно на протяжении всего матча».

Андреас Пистиолис. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Также наставник армейцев поблагодарил болельщиков ЦСКА, которые создали великолепную атмосферу на матче. Действительно, полный «Мегаспорт» напоминал времена, когда в гости к армейцам приезжали гранды европейского баскетбола.

«В первую очередь я бы хотел отметить организацию матча, — подчеркнул «СЭ» президент турнира Сергей Кущенко. — Все сошлось: вечер воскресенья, первая встреча ЦСКА и «Зенита» в новом сезоне, работа армейцев со своим беттинговым-партнером, которая позволяет делать такие яркие предматчевые шоу, как концерт Басты. Так же качественно в связке клуб — партнер работают в Санкт-Петербурге и Казани. И нам как лиге хотелось бы больше таких историй. Чтобы от всех клубов шел посыл — не просто посмотрите трансляцию по ТВ, а приходите на баскетбол, получите удовольствие, кайфаните вместе с нами. Для этого надо привлекать местных селебрити, придумывать интересные активности для фанатов, такие как бросок на миллион на Матче недели. Если в Москве, где огромная конкуренция с театрами, концертами и другими видами развлечений, можно собрать больше 10 тысяч зрителей, то чего-то подобного можно добиться и в регионе. И не только на матчах с грандами».