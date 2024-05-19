В паре УНИКС — «Локомотив-Кубань» будет седьмой матч.

ЦСКА — «Зенит» — 97:91 (18:27, 37:21, 16:23, 26:20)

ЦСКА: Уэйр (31), Мбай (18), Астапкович (12 + 6 подборов)

«Зенит»: Хантер (29), Фрайзер (20), Эртель (19 + 9 передач)

Счет в серии: 4-2



«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 98:68 (21:19, 28:17, 25:13, 24:19)

«Локомотив-Кубань»: Акун-Перселл (24), Миллер (16), Барфорд (10)

УНИКС: Кулагин (18), Димитриевич (12 + 7 подборов), Рэйнольдс (11)

Счет в серии: 3-3

Следующая игра пройдет 22 мая в Казани

ЦСКА возвращается в финал Единой лиги ВТБ после годового перерыва. В противостоянии с «Зенитом», где московский клуб не считался фаворитом, армейцы смогли выиграть серию в шести матчах. Разгромная победа в Санкт-Петербурге и триллер в Москве в шестой игре, который войдет в историю турнира: 31 очко от недавно перенесшего операцию Каспера Уэйра, суперматч Винса Хантера и решающий перехват от Семена Антонова. Во втором же полуфинале будет седьмой матч. «Локо» уверенно разделался с УНИКСом на своем паркете и теперь все решится в Казани.

Перехват Антонова

Наставник армейцев Андреас Пистиолис, комментируя исход пятого матча полуфинала с «Зенитом», назвал эту серию одной из самых сумасшедших в истории Лиги ВТБ. С греческим тренером трудно не согласиться. ЦСКА выиграл свои матчи со счетом 99:73 («+26»), 82:67 («+15») и 75:61 («+14»). «Зенит» победил 91:73 («+18») и 93:81 («+12»). То есть ни в одном матче болельщики не увидели плотной борьбы от первой до последней минуты. Причем клубы поочередно громили друг друга. По этой логике петербургский клуб должен был забирать шестой матч в Москве. И первая четверть подтверждала эту теорию.

Винс Хантер начал разрывать с первых минут, пару раз здорово с дистанции попал Томас Эртель. Если бы не попавший две «трехи» Амат Мбай, то ЦСКА бы «горел» капитально. Но и отставание «-9» казалось критичным. Правда, с этим был не согласен Каспер Уэйр: 20 очков за четверть! Фантастика от игрока, который перенес операцию на стопе 20 февраля. Благодаря своей палочке-выручалочке хозяева уверенно забрали вторую четверть (37:21) и ушли на большой перерыв в роли лидеров.

Но в третьей четверти маятник вновь качнулся в сторону «Зенита». Тони Джекири быстро получил третий и четвертый фол, а вышедший на замену Ливио Жан-Шарль не смог сдержать Хантера. А когда подключился Фрейзер, забивший пару сумасшедших бросков с фолом, лидерство вновь захватили гости. Благодаря напору Антона Астапоквича, который очень здорово сыграли в защите против Сергея Карасева, ЦСКА на последних секундах смог сравнять счет.

Иван Ухов против игроков «Зенита». Фото М.Сербин/ПБК ЦСКА

Так что на последнюю четверть команды вышли при ничейном счете 71:71. При мощнейшей поддержке болельщиков ЦСКА сделал рывок — 6:0. Чави Паскуаль попросил тайм-аут, но после него ситуация не улучшилась. «Зенит» быстро набрал пять командных фолов, и игроки армейцев раз за разом вставали на линию штрафных. К тому же лидеры петербургского клуба, практически не уходившие с паркета, заметно подустали. Казалось, что в игре наступил окончательный перелом и уже ничто не помешает ЦСКА забрать серию.

Но «Зенит» возродил интригу. За минуту с небольшим до финальной сирены Фрейзер с линии штрафных сравнял счет в матче (88:88). Но здесь в дело вступил защитник ЦСКА Мело Тримбл. Американец в проходе сначала вернул лидерство москвичам, а затем закрепил его в быстром отрыве после перехвата Семена Антонова на Томасе Эртеле (92:88). Этот момент и стал решающим.

У «Зенита» в запасе еще оставалась 41 секунда, но они так и не смогли организовать внятной атаки. Не принесли успеха гостям и тактические фолы. М'Бай и Астапкович проявили достаточно хладнокровия в исполнении штрафных и сохранили для красно-синих победный счет.

«Оставили все силы»

— Решающим в этой серии стал пятый матч, когда вы разгромили соперника на его паркете? — вопрос корреспондента «СЭ» Антону Астапковичу.

— Нет, думаю победа в шестом матче — самая важная. Все видели ход этой серии. То 20 очков выиграем, то 20 проиграем, то 15 выиграем, то 15 проиграем... Можно было предположить, что этот матч можно проиграть, а следующий выиграть, но решили прервать эту странную практику. Для меня это важнейшая победа в текущем сезоне. Мы вышли в финал, да и по накалу это было что-то. В первой четверти наша игра была очень слабой. Спасибо Касперу, что спас нас во второй десятиминутке. У нас уже было одно чудо в этом году (речь про концовку матча с «Пари НН» в регулярке), сегодня было второе. Хорошо, что мы выиграли в шести матчах. Седьмая игра на выезде была бы очень тяжелая. В воскресенье, 19 мая, мы оставили все силы на паркете. Эмоционально даже больше, чем физически. Энергетика от болельщиков была бешеная. Спасибо им за это.

— Перехват Антонова на Эртеле — ключевой момент?

— Конечно. Уже можно давать приз лучшему защищающемуся (смеется).

— Как опишете свою дуэль с Карасевым?

— Сергей — снайпер. Это его работа — доставлять проблему соперникам. Он делал свою работу, я свою. Да, у них вылетел Курич. Это сыграло нам на руку. Но не думаю, что это ключевой момент серии.

— Краснодар или Казань?

— Никогда не думаю такими категориями. Будем готовиться к обоим соперникам. У них абсолютно разный стиль игры, поэтому и подготовка будет очень разной. У них будет седьмой матч в Казани, и это плюс для нас. Будет немного времени прийти в себя после битвы с «Зенитом». Восстановиться.

— Силы на финал остались?

— Надо перезарядиться. Правда, на седьмой бы матч серии, если бы он состоялся, «физики» могло уже и не хватить.