Звездный российский баскетболист рассказал, что полностью восстановился от полученных повреждений, и отметил, что сейчас договориться с клубами Евролиги практически невозможно.

В начале августа лучший российский баскетболист последнего десятилетия Алексей Швед остается без работы. У ЦСКА в это межсезонье нет денег на новый контракт защитника. Уехать в Европу, вероятно, мешает политическая обстановка. Зато в Китае давно ждут дважды лучшего снайпера Евролиги и Евробаскета-2017. В интервью «СЭ» Швед объяснил, почему склоняется к отъезду в Поднебесную, рассказал, что тренируется без ограничений, а также поведал, за что любит баскетбол, на какую тему бы снял документальный фильм и почему отказался от перехода в «Басконию» два года назад.

Ограничений по нагрузкам у меня нет, ничего не беспокоит

— Ты по-прежнему находишься в статусе свободного агента. Это можно объяснить твоей травмой, полученной в результате той злополучной драки?

— Мне кажется, что все нормально. На этой неделе мы предметно общаемся с китайским клубом. Это уже третье предложение из чемпионата CBA . Первые два мы отклонили. Посмотрим, удастся ли договориться сейчас. Что касается Лиги ВТБ, то мы также разговаривали с несколькими командами, но не услышали ничего интересного.

— Ты бы хотел поиграть в Китае?

— Мне это интересно. Новая страна, новый чемпионат. В Китае выступают многие известные игроки. Плюс там довольно короткий сезон, который заканчивается в конце февраля — начале марта. После этого можно отдыхать или подписать контракт под плей-офф в одном из европейских чемпионатов. Так что Китай — хороший вариант со всех сторон.

— Раньше бывал в Китае?

— Да, несколько раз. А этим летом пролетал через Китай (смеется).

— Ты сейчас в Москве? Тренируешься с папой?

— Как обычно. С нами еще всегда Валера Заручевский (бывший физиотерапевт ЦСКА, «Химок» и мужской сборной России). Он разминает, работает с мышцами. Потом я тренируюсь с папой по расписанной программе, которая не меняется годами и приносит мне пользу. После тренировки еду домой, и уже там Валера занимается со мной еще несколько часов. Различные аппараты, массажи, иглотерапия. Готовлюсь к сезону, как обычно.

— То есть у тебя нет никаких ограничений по нагрузкам? Можно сказать, что окончательно восстановился после полученных травм?

— Ограничений нет, меня ничего не беспокоит. Тренируюсь на максимуме.

Подписать контракт с европейским клубом стало тяжелее

— Слышал, что у тебя было два предложения от клубов-участников Евролиги. Правда, что в итоге эти команды отказались от твоего подписания из-за того, что ты русский?

— Прямо они об этом не говорили, но, вероятно, что это важная причина прямо сейчас. Живем в непростое время, подписать контракт с европейским клубом стало тяжелее. Думаю, это касается всех игровых видов спорта.

— Тебе не кажется странным, что российские клубы при этом легко подписывают одного американца за другим?

— Американцы всегда массово играли в Европе, и в частности в Лиге ВТБ. Приезжают, зарабатывают, некоторые показывают что-то интересное. Это их выбор, выбор клубов. Ничего не меняется. Могу только порадоваться за них.

Алексей Швед и Каспер Уйэр в матче против МБА. Фото Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— В прошлом сезоне клубы Лиги ВТБ уже не могли подписать много статусных легионеров. Это сильно чувствовалось?

— Было несколько сильных легионеров, но это не отменяет того, что уровень чемпионата упал. Это логично. Меньше сильных игроков — слабее уровень чемпионата.

— Если тебя не устроит предложение из Китая, то ты готов ждать еще какое-то время и подписать контракт уже по ходу сезона?

— Я сразу сказал своему агенту Обраду Фимичу, что мы не торопимся. Открыты для всех, спокойно ведем переговоры. Я тренируюсь, готовлюсь, набираю форму. В этом году был довольно большой перерыв из-за раннего окончания сезона, поэтому потребуется немного больше времени, чтобы обрести оптимальные кондиции. Уверен, что к сентябрю — октябрю буду готов на все сто процентов. Еще момент, что чемпионат в Китае начинается попозже. Времени еще предостаточно.

— В прошлом году за лето ты посетил Египет, Мальдивы, несколько европейских стран. В этот раз отпуск был не таким насыщенным?

— Побывали в США и Японии всей семьей. Дети в восторге. Особенно от Диснейленда, Hello Kitty, Universal studios... Классно провели там время, встретились с друзьями, которых давно не видели. В США уже начал тренировки. Бегал по пляжу, делал легкие упражнения на «физику».

«Баскония» делала выгодное финансовое предложение

— Андрей Ватутин рассказывал «СЭ», что встречался с тобой и дал понять, что в новом сезоне у клуба нет денег на твой контракт. Это намек, что надо пойти на серьезное понижение, чтобы остаться в клубе? Ты рассматриваешь такой вариант?

— Андрей сразу сказал, что ничего не сможет мне предложить из-за сокращения бюджета. Я сказал хорошо, все понимаю. И мы начали рассматривать другие варианты.

— Спокойно это воспринял? Без обид?

— А какие у меня должны быть обиды? Я отыграл в клубе два года. Да, мы не взяли титулы, но было много хороших матчей. Яркий финал с «Зенитом» с полными трибунами на всех играх, побили рекорд ЦСКА по количеству побед в регулярке. У меня появились новые знакомые, друзья. Тот же Артем Комолов, с которым раньше не так плотно общались. В раздевалке всегда была хорошая атмосфера. Так что жаловаться точно не на что.

— Правда, что перед возвращением в ЦСКА у тебя был конкретный вариант с «Басконией», которую тогда возглавлял Душко Иванович?

— Да, это правда. Более того, испанский клуб делал более выгодное предложение в финансовом плане. Причем существенно. Но хотел перейти именно в ЦСКА, чтобы выиграть Евролигу. Московский клуб стабильно добирался до «Финала четырех», а тогда подбирался очень классный состав. Так что все шансы были, но закончилось так, как закончилось. Плюс я играл в армейском клубе до НБА, хотел остаться дома. Так что было много факторов отказать «Басконии».

Фото Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Если говорить про неудачу в завершившемся сезоне, то ты согласен, что ЦСКА не смог выиграть титул из-за твоей травмы и повреждения Николы Милутинова?

— Соглашусь. Мне не очень повезло. В феврале получил травму паха в игре с УНИКСом. А когда восстановился, то у меня начались проблемы с пазухами. Пришлось даже делать проколы, я провел пять дней в больнице. Практически в лежачем состоянии. После этого я очень старался набрать утраченную форму, но в плей-офф все равно не был готов на все сто процентов. Никола играл полуфинальную серию с тяжелой травмой. Это сказалось на результате.

Образ панка, коллекционирование, лучший совет

— За что ты любишь баскетбол?

—За красивые моменты, обожаю играть при полных трибунах, когда семья приходит меня поддержать. В целом люблю эту игру, со всеми ее нюансами и правилами. Если бы мне не нравился баскетбол и это была бы исключительно моя работа, то я давно бы закончил.

— Есть ли у тебя особые ритуалы перед матчами?

— Нет. Перед одной игрой могу послушать музыку, на следующий матч забыть наушники. И обойтись без этого. Наверное, единственное, что делаю на регулярной основе, — это плотно ем. Обычно домашнюю пасту, которая готовит Настя (супруга Алексея).

— Есть ли какой-то баскетбольный сувенир, который тебе особо дорог? Срезанная сетка, чья-то майка?

— Нет, не увлекаюсь таким.

— Зато ты собираешь современное искусство. Видел, что у тебя есть работы Вики Кошелевой, Ольги Солдатовой. Можно назвать тебя коллекционером?

— Мы интересуемся искусством. Любим ходить на выставки, знакомиться с художниками. Та же Вика Кошелева наша близкая подруга. Плотно с ней общаемся. У нас, наверное, есть пять-шесть ее работ. Есть и другие интересные полотна молодых авторов.

— Тебе интересно собирать именно русское искусство?

— Я не ставлю себе каких-то ограничений. Помимо живописи, у меня, например, есть кепка Айртона Сенны, которая подписана его мамой. Их было выпущено всего 40 штук. Еще коллекционирую комиксы.

Алексей Швед с родителями. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Какой лучший совет тебе дали родители?

— Они постоянно мне что-то советуют, благо живем недалеко друг от друга, много общаемся. Если вспомнить самый-самый, то, пожалуй, когда они сказали, что баскетболом можно зарабатывать столько денег, сколько ты никогда не заработаешь на обычной работе. Я был еще юным, лет 15, но не понимал этого.

— А чему ты научился от детей?

— Терпению, желанию быть хорошим папой, который бы мог создать дома отличную атмосферу. Все-таки дети пытаются быть похожими на своих родителей и в наших силах сделать так, чтобы у них формировалось правильное воспитание, представление об этом мире.

— Твой самый остроумный знакомый?

— Их много. Во-первых, Обрад. Во-вторых, у меня есть много знакомых стендаперов, комиков. На последний день рождения приходил Илья Куруч и Сергей Меценцев. С последним мы общаемся уже несколько лет, сейчас живем недалеко друг от друга.

Алексей Швед (слева) с женой и друзьями на вечеринке. Фото Соцсети

— В середине июля ты предстал на вечеринке с прической Михаила Горшенева (Горшка), фронтмена группы «Король и Шут». Расскажи, как пришла такая идея и что это была за вечеринка?

— Если честно, то это просто образ панка. Не только у Горшенева была такая прическа. Хотя мы посмотрели сериал про группу «Король и шут». Круто снят, очень интересно. Что касается вечеринки, то мы с Настей раз в год проводим костюмированные вечеринки на разные темы. С каждым разом получается все лучше и лучше.

Снял бы документальный фильм про свою семью

— Есть ли сериал/фильм, который ты готов пересматривать?

— Фильмы не пересматриваю. Из сериалов пересматривал только аниме-сериал «Тетрадь смерти». Из мультиков много раз смотрел «Короля льва».

— Самый вдохновляющий спортивный фильм?

— Документалка про Айртона Сенну. Еще выделю «Самый быстрый «Индиан» про новозеландца Берта Монро.

— А ты бывал на этапах «Формулы-1»?

— Нет, но я бы хотел как-нибудь это сделать. Посмотреть, как это работает изнутри. Несколько гонщиков «Формулы-1» обращались ко мне с таким предложением. Кстати, не русские.

— Фильм, который заставил прослезиться?

— Не припомню. Просто в последние несколько лет мы стали гораздо меньше смотреть телевизор. Проводим все свободное время с детьми, и максимум, что включаем, — это мультики.

— На какую тему ты бы снял документальный фильм?

— Смотря чем бы я увлекался в тот момент. Спорт, кулинария, путешествия... Если выбирать прямо сейчас, то снял бы про свою семью. Да, мы рассказывали о моем становлении, но не более 10 процентов. Еще 90 процентов историй остаются неизвестными широкой публике. Так что можно сделать целый сериал.

— Кто икона стиля?

— Одного выделить не могу. Не слежу за кем-то конкретным.

— Думал, что ты назовешь Настю.

— У Насти очень классный вкус. Она знает, что будет модно, часто опережает тренды.

— Если бы можно было выбрать одно блюдо всю жизнь, то что бы это было?

— Паста. Обожаю макароны.

— Если бы тебе представилась возможность поужинать с известной исторической личностью. Кто бы это был?

— Наверное, кто-нибудь из первооткрывателей. Джордано Бруно, Эйнштейн, Леонардо да Винчи... Было бы интересно услышать их рассказ, как они относились к тому, что их открытия никто не понимал.