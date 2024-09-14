«По счастливой случайности у ЦСКА самое лучшее расписание в Суперкубке». Интервью Жбанова

Защитник «Зенита» — о победе над командой Евролиги и выходе на паркет после рассечения.

«Зенит» занял третье место в Суперкубке Единой лиги ВТБ, уверенно обыграв в утешительном финале «Црвену Звезду» (83:70). Героем встречи стал Дуэйн Бэйкон, забивший четыре трехочковых во второй половине. Как всегда, много энергии команде дал Георгий Жбанов. Во второй четверти защитник сборной России получил серьезное рассечение брови после столкновения со своим партнером, но вернулся на паркет и классно отзащищался против лидера белградского клуба Коди Миллера-Макинтайра. После матча Жбанов поделился с «СЭ» впечатлениями от итогов Суперкубка, в котором его команда сыграла три матча за три дня. Роковым стало поражение от УНИКСа (78:72) в пятницу, 13 сентября.

Наложили четыре-пять швов, и вышел играть

— Понятно, что ваша цель была защитить победу в Суперкубке, но успех в матче за третье место против «Црвены Звезды» немного скрасил разочарование?

— Если честно, с ЦСКА и УНИКСом мы еще наиграемся в новом сезоне. А побороться с командой Евролиги гораздо интереснее в данной ситуации. Я перед началом турнира хотел сыграть именно с «Црвеной Звездой». Понятно, что ожидал эту встречу в финале, но получилось как получилось. С другой стороны, это был предсезонный турнир. Самое важное у нас впереди.

— Персонально играли против Коди Миллера-Макинтайра. Было тяжело?

— Безусловно. Очень техничный, атлетичный парень. Интересно было против него защищаться. Сыграл персонально против Коди. Это полезный опыт, который поможет мне в сезоне.

— В первой половине матча за бронзу вы жестко столкнулись со своим одноклубником Омари Спеллменом. Рассекли бровь. Как себя чувствуете?

— Нормально. Наложили четыре-пять швов, и вышел играть. Если честно, голова была ватная после перерыва. Был не в тонусе, не в балансе. Поэтому, наверное, и допустил пару обидных потерь. Наверное, зря, что вышел, но по-другому не мог. Мы слишком любим баскетбол.

— Сергей Карасев получил травму в матче с УНИКСом. Вы столкнулись со Спеллменом, неудачно на паркет упал Трент Фрейзер (не вышел во второй половине). Какое-то тотальное невезение.

— Будем надеяться, что чем тяжелее для нас начало сезона, тем лучше будет его конец. Верю в это.

Коди Миллер-Макинтайр и Георгий Жбанов. Фото Единая лига ВТБ

С «Црвеной Звездой» наконец-то разыгрался Бэйкон, раскрылся Щербенев

— «Зенит» и «Црвена Звезда» сыграли три матча за три дня. У финалистов турнира все-таки был один выходной. Немного несправедливо?

— По-моему, да. По счастливой случайности у ЦСКА самое лучшее расписание (смеется). Будем считать, что это случайность. А в целом, повторюсь, мы любим баскетбол. Готовы играть хоть каждый день.

— С другой стороны, это официальный турнир, не товарищеский.

— В целом все нормально. Распределили игровое время на весь ростер.

— До первого матча регулярки осталось чуть больше недели. На ваш взгляд, командная химия сейчас на высоком уровне?

— Хочется в это верить, но, безусловно, нам еще есть над чем работать. Надо до конца прочувствовать друг друга. С «Црвеной Звездой» наконец-то разыгрался Дуэйн Бэйкон, Саша Щербенев раскрылся в розыгрыше. Вообще, русские игроки сегодня сыграли классно. Надеюсь, в этом духе и продолжим.

— Бэйкон набрал 19 очков, реализовал 5/10 — трехочковых. Заявка на MVP регулярки?

— Ради бога. Я буду только рад, если кто-то из одноклубников станет MVP сезона. Со своей стороны сделаю все возможное для этого.