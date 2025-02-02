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Сегодня, 16:45

«Надеюсь, что получу приз лучшего защищающегося игрока сезона». Жбанов — о победе над ЦСКА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Георгий Жбанов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Георгий Жбанов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Также Георгий рассказал, каково играть в одной команде со Шведом и о Матче звезд.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 66:79 (19:29, 13:15, 18:12, 16:23)
ЦСКА: Тримбл (21+5 подборов), М'Бай (12+5 подборов), Джекири (11+6 подборов), Уэйр (10)
«Зенит»: Фрэйзер (27), Бэйкон (15 + 7 подборов)
2 февраля. Москва. «Мегаспорт».

БК «Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в Москве и сравнялся со столичным клубом по количеству побед (24/5). Х-фактором встречи стал Трент Фрейзер, набравший 27 очков. Также у победителей стоит отметить Алексея Шведа, который был на площадке в ключевые моменты встречи (9 очков + 6 передач), Андрея Воронцевича, забросившего два трехочковых подряд, и Георгия Жбанова. Защитник вновь начисто закрыл Алексу Аврамовича (в декабрьском матче против сине-бело-голубых серб набрал 5 очков, в этот раз так и не смог поразить кольцо), а также совершил несколько ключевых попаданий.

После матча «СЭ» обсудил со Жбановым итоги встречи, а также Георгий оценил, что генменеджеры в нашем анонимном опросе признали его лучшим защищающимся игроком турнира.

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У Аврамовича 0 очков, в этом моя главная личная победа

Еще один суперматч с ЦСКА в твоем исполнении. Полностью закрыл Аврамовича. Вновь была задача защищаться против него персонально?

— Да. Когда он выходил на площадку, выходил и я. У него 0 очков. В этом моя главная личная победа в этой встрече. Про суперматч — спасибо. Стараемся, работаем, пытаемся найти свою лучшую игру.

— Ты забил очень важный трехочковый из угла. Не было сомнений, когда совершал его?

— Никогда не сомневаюсь в своем трехочковом броске. Сомневаются только соперники во мне, когда так отходят.

— При 56:56 ты перехватил мяч и сделал сочный данк. Хотелось взбодрить партнеров?

— В тот момент ЦСКА сделал мощный рывок, догнал нас. Поэтому хотелось мощно забить, чтобы дать дополнительную энергию команде. Как всегда, старался агрессивно играть в защите.

— Чави Паскуаль похвалил отдельно?

— Нет, и думаю, что не похвалит. Чтобы не расслаблять нас до конца сезона.

Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Играть со Шведом — большой кайф

— Как играть со Алексеем Шведом? Помню, ты говорил о нем приятные слова.

— Очень приятно, большой кайф. Человек понимает баскетбол, видит открытых партнеров, делает нас лучше. Ему не надо много времени на адаптацию. Большой профессионал, большой человек. Надеюсь, с ним вместе добьемся успеха.

— Был момент, когда ты показывал ему, что надо бежать в другой угол.

— Чави славится тем, что у него огромный плейбук. Леша не так давно в команде. Стараемся ему помогать, подсказывать. Но уверен, что скоро он все выучит.

Александр Церковный. «Подписание Шведа — лучшая опция в нашей ситуации». Интервью гендиректора «Зенита»

— Ты впервые примешь участие в Матче звезд Единой лиги. Приятные чувства?

— Меня выбрали СМИ — что вдвойне ценно. Это, наверное, результат моей работы над собой. Рад, что туда поеду. Поставлю галочку, что был участником Матча звезд. Первый раз — это очень важно. Все последующие разы, если они будут, уже не так.

— Сборная параллельно будет проводить сборы, и ты попал в списки. Удастся совместить с Матчем звезд?

— Посмотрим, в каком я буду состоянии. Если все будет хорошо со здоровьем, то приеду, помогу молодым. Если будет недомогание, то, думаю, Зоран Лукич поймет и даст мне отдохнуть.

Георгий Жбанов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Надеюсь, в Лиге заметят мои действия в защите и я получу приз лучшего защищающегося игрока сезона

— На этой неделе «СЭ» опубликовал анонимный опрос генеральных менеджеров, и ты выиграл в номинации «Лучший защищающийся».

— Да, я видел (в этот момент к Георгию подошел президент ЦСКА Андрей Ватутин: «Жора, круто сыграл. Даже упомянул про тебя в нашей раздевалке». Игрок поблагодарил функционера).

(Игрок просит напомнить вопрос)

Победа в номинации? Наконец-то. Уже столько лет жду, что Лига оценит мои действия в защите. Не всегда удается совершать много перехватов и блок-шотов, но ведь действия защищающегося на этом не заканчиваются. Так что спасибо генменеджерам — оценили меня первыми. Надеюсь, и в Лиге заметят мои действия в защите и я получу приз лучшего защищающегося игрока сезона.

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— У тебя было шесть перехватов в одной игре.

— С «Пари НН». Почувствовал игру в защите, получилось шесть перехватов. Без помощи моих партнеров этого бы не получилось.

— Тяжело без Ксавьера Муна?

— Во-первых, по-человечески жалко. На ровном месте получить такую серьезную травму. У него был классный сезон, Ксавьер здорово вписывался в систему «Зенита». Еще важно, что он суперчеловек, настоящая личность. Его не хватает в раздевалке. Он приедет к плей-офф и будет с нами. Это важно.

— Следующая серьезная проверка — матч с УНИКСом в Петербурге?

— Мы уважаем всех соперников. Для начала надо сыграть с «Енисеем», а потом будем думать о Казани.

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
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