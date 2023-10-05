Баскетболист Писклов рассказал, за что ему могли разбить наградную олимпийскую иномарку

Защитник «Уралмаша» — о версиях случившегося, победе над «Зенитом» и цели сыграть за сборную Лукича.

Неприятная новость пришла из Екатеринбурга. Призеру Олимпиады и атакующему защитнику «Уралмаша» Кириллу Писклову разбили стекло в его BMW X3 и украли музыкальную колонку. Эту машину игрок получил в подарок за успешное выступление на Играх в Токио-2020, где наша сборная по баскетболу 3х3 дошла до финала, выбив из борьбы фаворитов турнира сербов, но в решающем матче уступив Латвии.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 октября (и попал на камеры), когда игрок вернулся из Санкт-Петербурга, где «Уралмаш» сенсационно обыграл «Зенит» в рамках Единой лиги ВТБ. Сам Писклов участия в матче не принял из-за травмы голеностопа и допускает, что именно победа над сине-бело-голубыми могла кому-то не понравиться. В интервью «СЭ» игрок рассказал о подробностях инцидента, поделился мнением о перспективах уральцев в Лиге ВТБ и назвал личную цель на сезон.

Хочется найти этого человека и позвать его на наши матчи

— Вы не можете помочь своей команде из-за травмы, а тут еще такая история. Сильно расстроились?

— Никто от этого не застрахован. Просто жаль, что разбили именно эту машину, которая дорога мне. Очень берегу ее как воспоминание об Играх в Токио. На своей личной машине я бы никогда не набил тату, что я серебряный призер Олимпиады (Olympic Silver Tokyo 2020) или что-то в этом роде. А так это ценный подарок, который напоминает мне о тех днях, да и людям приятно. Мне часто в городе сигналят, машут, улыбаются.

— Телефон, наверное, обрывается, как будто вы что-то выиграли?

— Есть такое, но я в любых ситуациях стараюсь искать позитив.

— Какое-то время придется передвигаться на такси?

— Нет, продолжаю ездить на ней. Заклеил разбитый фрагмент и ставлю машину на охраняемую парковку. А новое стекло думаю, что привезут в город в течение недели.

Александр Зуев и Кирилл Писклов на Олимпиаде в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Одна из версий нападения на Алексея Шведа заключалось в том, что обвиняемые проиграли крупную сумму на ставках. Допускаете, что тут могло случиться что-то подобное?

— Честно, не знаю. У меня есть две версии, которые я озвучил в полиции. Первая — это стечение обстоятельств. Вторая — наша победа над «Зенитом». К сожалению, у меня достаточно много хейтеров в Екатеринбурге. Лично ко мне никто не подходил, но я часто слышал разговоры, что многим что-то не нравится во мне. К тому же после победы в Петербурге я написал в своих социальных сетях: «Главное не победа, а участие». Можно сказать, немного подколол. Возможно, это кому-то не понравилось. Эту машину много кто знает в городе. При этом не исключено, что я ошибаюсь. Просто хочется найти этого человека и позвать его на наши матчи.

— Поехать в Петербург с Антоном Глазуновым, несмотря на травмы, была ваша инициатива?

— Антон получил повреждение прямо перед матчем, — на вечерней тренировке в Петербурге. Я пока восстанавливаюсь от травмы, но попросил исполнительного директора клуба Сергея Доманова купить мне билеты. Для меня было важно своими глазами увидеть первый матч «Уралмаша» в Лиге ВТБ. Я довольно давно в команде, прошел с ней определенные этапы, дважды помог выиграть Суперлигу. Поэтому не хотел пропускать исторический момент. К тому же я попал в заявку, потом мы выиграли. Все было великолепно, до этой неприятной истории с машиной.

— Ваше возвращение на паркет намечено на середину ноября?

— Даже возможно раньше, но загадывать не хочу. Хотелось бы выйти в официальных матчах в конце октября — начале ноября. Чувствую себя хорошо. Уже бегаю, надеюсь, что скоро приступлю к тренировкам в контакте.

Фото Соцсети

В Екатеринбурге — баскетбольный бум и ажиотаж вокруг команды

— Кто не так внимательно следит за российским баскетболом, были удивлены такой уверенной игрой Александра Захарова в матче с «Зенитом». На ваш взгляд, он один из лучших легких форвардов в стране?

— Саша — мой большой друг. Но даже если отбросить этот момент, то я считаю, что он в топе на своей позиции в Лиге ВТБ. Захаров не боится брать игру на себя. Вплоть до того, что на паркете могут находиться четыре американца и Саша, и выделяться будет в основном он. Это хорошее качество. Думаю, что сейчас и мы с Антоном восстановимся и поможем команде еще прибавить.

— Что скажете про легионеров «Уралмаша»? Сильные игроки?

— Про Джавонте Даглоса даже говорить не стоит. Мой любимый игрок. Мне с ним очень комфортно играть и проводить время за пределами паркета. Хотя мой английский далек от совершенства, с ним коммуникация очень хорошая. Что касается остальных ребят, то очень важно, что они легко влились в команду. Все дружелюбные, стараются учить русский. В быту у них никаких нет проблем. Что касается встраивания легионеров в нашу игру, то это задача тренера. Он с ней здорово справляется. Да, есть какие-то минусы, но на старте сезона без них не обходится никто. Плюс сейчас клуб подписал еще одного новичка (Октавиус Эллис. — «СЭ»). Ждем его приезда. Возможно, вместе начнем тренироваться с ним по полноценной программе.

— В пятницу, 6 октября, первый домашний матч «Уралмаша» в Лиге ВТБ с «Руной». Ждете полные трибуны?

— Очень хочется увидеть много болельщиков в этом сезоне. Чувствую, что в городе есть баскетбольный бум, ажиотаж вокруг команды. Думаю, что на первый матч вполне реально собрать 3,5-4 тысячи. Посмотрим. Интересно сравнить уровень интереса к Суперлиге и Лиге ВТБ.

— К тому же ваше давнее соперничество с «Руной». Ожидается заруба?

— Да, 100%. Как бы я не относился к нашим соперникам, летом они собрали очень серьезный состав, подписали качественных легионеров. Игра по сравнению с прошлым годом у них полностью изменилась. Чтобы обыграть их, придется серьезно попотеть.

Фото Global Look Press

Переход Чебуркина в «Парму» — знаковое событие для баскетбола 3х3

— «Уралмашу» реально войти в топ-6 по итогам первой части регулярки? Особенно на фоне успеха в Петербурге.

— После «Зенита» отвечать на этот вопрос приятнее (смеется). Если серьезно, то вполне реально. Мы сыграли много товарищеских матчей с клубами Лиги ВТБ, примерно понимаем уровень. Конечно, отношение к нам теперь изменится. Игроки «Зенита» вышли спокойными, где-то даже не понимали, против кого играют. Думаю, что после первого круга будет четкое понимание, на что мы действительно способны.

— Есть личная цель на сезон? Например, дебютировать за сборную в баскетболе 5х5?

— У меня была давняя цель добраться до Лиги ВТБ и попробовать себя на этом уровне. Понять, на что я способен. И, конечно, есть мечта сыграть за сборную. Сергей Базаревич вызывал меня в сборную 5х5, но я приехал с повреждением и не смог принять участие в тренировочном процессе. Мы хорошо попрощались, он сказал мне, что еще увидимся, вызову тебя. Потом в тренерском штабе произошли изменения, но я по-прежнему верю, что смогу дебютировать в национальной команде. Конечно, я уже не такой молодой, но Зоран Лукич порой вызывает ребят и моего года рождения. Всю кухню этой сборной я знаю, как вести себя внутри и в тренировочном процессе, — мне понятно. Смогу сразу закрепиться.

— Еще хотел узнать ваше мнение о Дмитрии Чебуркине, который вернулся в баскетбол 5х5, подписав контракт с «Пармой» после трех сезонов в баскетболе 3х3. Это знаковое событие?

— Безусловно. В первую очередь для баскетбола 3х3. Раньше в глазах общественности это выглядело так: какие-то ребята играют на улице, никому это не интересно. А тут игрок из этой дисциплины подписывает контракт с клубом Лиги ВТБ, получает так много игрового времени, приносит пользу. Это стимул развиваться для многих ребят, которых мало кто знает. Все возможно. Что касается Димы, то мне кажется, что у него все получится. Еще отмечу Влада Перевалова, который тоже решил сосредоточиться на баскетболе 5х5. Он тоже может провести хороший сезон в «Парме».