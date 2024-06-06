«ЦСКА пошел на риск, заменив главного тренера, но этот ход полностью оправдал себя». Мнение Корстин

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги финальной серии.

Единая лига ВТБ

Финал

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 55:66 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12)

У: Рэйнольдс (18), Димитриевич (9), Найт (8)

Ц: Астапкович (12), Джекири (11), Тримбл (10)

Сезон в Единой лиге ВТБ подошел к концу. Спустя два чемпионата, за которые титул впервые в своей истории успели оформить «Зенит» и УНИКС, на первое место вернулись московские армейцы. Для ЦСКА это уже 11-й титул, однако первый после ухода Димитриса Итудиса.

Хотя все могло сложиться иначе. По ходу регулярного сезона команда уступала командам из нижней половины таблицы и проиграла гонку за лучший «посев» в плей-офф. Однако резкий шаг с заменой Эмила Райковича на Андреаса Пистиолиса вернул ЦСКА ген чемпиона. По крайней мере, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин именно в приглашении греческого специалиста видит ключевую причину необычайного преображения армейцев и их победы в трех сериях плей-офф. В мини-интервью «СЭ» Корстин поделилась своими эмоциями как от этого финала, так и от сезона в целом.

— Как вы оцените уровень финала Единой лиги ВТБ этого года?

— На мой взгляд, уровень был очень высокий, в этой финальной серии была очень упорная борьба, команды бились до конца. В финале действительно встретились лучшие наши команды в Единой лиге ВТБ на сегодняшний день. ЦСКА был объективно лучше и сильнее. Счет в серии это отражает. Команда показала себя увереннее за счет более глубокой ротации, игры всей скамейкой, распределения сил.

Я понимаю, что серии длинные и для игроков очень энергозатратные. Но для болельщиков это лучшее, что есть в нашем баскетболе. Были эмоции на грани, борьба до самого конца. И очень красивый баскетбол, насыщенный яркими эпизодами. Надеюсь, болельщики получили настоящее удовольствие от финала, а победил, повторюсь, сильнейший. Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой.

ЦСКА празднует победу в Единой Лиге ВТБ. Фото Единая Лига ВТБ

— Вас удивили изменения в качестве игры у ЦСКА, особенно по сравнению с регулярным сезоном? У команды явно намечался кризис, а в плей-офф мы увидели будто совершенно другой коллектив.

— ЦСКА не побоялся сделать такое важное кадровое изменение, как замена главного тренера. Это был риск, но он полностью оправдал себя. Главный тренер в такой команде, как ЦСКА, приходит исключительно для борьбы за первое место. Андреас Пистиолис полностью заслужил доверие к себе и оправдал текущим результатом выданные ему заранее авансы. Под его руководством команда явно преобразилась, вернулся тот самый чемпионский характер, это команда-чемпион.

— Если подводить общие итоги чемпионата, то хотя в финале и играли всем знакомые клубы — ЦСКА и казанский УНИКС, но по ходу сезона ярко себя проявляли не самые очевидные клубы, такие как «Парма» и «Енисей». Это говорит о том, что конкуренция в Единой лиге ВТБ становится плотнее?

— Мы видим, что все клубы хотят достойно выглядеть и бороться за результат. Играть в Лиге ВТБ — это уже само по себе большое достижение. Это главное соревнование по баскетболу в нашей стране, которое есть у нас на данный момент. Клубы у нас не играют сейчас в других соревнованиях, на международном уровне, поэтому весь фокус внимания — на внутренний чемпионат, на Лигу ВТБ.

Кубок Белова — это теперь главный трофей, за который бьются все без исключения. Все команды играют на победу, это цель любой команды — выиграть кубок. Но побеждает сильнейший и самый достойный.