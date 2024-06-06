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Сегодня, 14:00

«ЦСКА пошел на риск, заменив главного тренера, но этот ход полностью оправдал себя». Мнение Корстин

Илона Корстин прокомментировала победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ-2023/24
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Илона Корстин.
Фото Анна Шамина, БК МБА
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги финальной серии.

Единая лига ВТБ
Финал
УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 55:66 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12)
У: Рэйнольдс (18), Димитриевич (9), Найт (8)
Ц: Астапкович (12), Джекири (11), Тримбл (10)

Сезон в Единой лиге ВТБ подошел к концу. Спустя два чемпионата, за которые титул впервые в своей истории успели оформить «Зенит» и УНИКС, на первое место вернулись московские армейцы. Для ЦСКА это уже 11-й титул, однако первый после ухода Димитриса Итудиса.

Хотя все могло сложиться иначе. По ходу регулярного сезона команда уступала командам из нижней половины таблицы и проиграла гонку за лучший «посев» в плей-офф. Однако резкий шаг с заменой Эмила Райковича на Андреаса Пистиолиса вернул ЦСКА ген чемпиона. По крайней мере, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин именно в приглашении греческого специалиста видит ключевую причину необычайного преображения армейцев и их победы в трех сериях плей-офф. В мини-интервью «СЭ» Корстин поделилась своими эмоциями как от этого финала, так и от сезона в целом.

Баскетболисты ЦСКА Амат Мбай, Никита Курбанов и&nbsp;Мело Тримбл (слева направо). Риск себя оправдал! Пистиолис вернул чемпионство ЦСКА

— Как вы оцените уровень финала Единой лиги ВТБ этого года?

— На мой взгляд, уровень был очень высокий, в этой финальной серии была очень упорная борьба, команды бились до конца. В финале действительно встретились лучшие наши команды в Единой лиге ВТБ на сегодняшний день. ЦСКА был объективно лучше и сильнее. Счет в серии это отражает. Команда показала себя увереннее за счет более глубокой ротации, игры всей скамейкой, распределения сил.

Я понимаю, что серии длинные и для игроков очень энергозатратные. Но для болельщиков это лучшее, что есть в нашем баскетболе. Были эмоции на грани, борьба до самого конца. И очень красивый баскетбол, насыщенный яркими эпизодами. Надеюсь, болельщики получили настоящее удовольствие от финала, а победил, повторюсь, сильнейший. Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой.

ЦСКА празднует победу в Единой Лиге ВТБ.
Фото Единая Лига ВТБ

— Вас удивили изменения в качестве игры у ЦСКА, особенно по сравнению с регулярным сезоном? У команды явно намечался кризис, а в плей-офф мы увидели будто совершенно другой коллектив.

— ЦСКА не побоялся сделать такое важное кадровое изменение, как замена главного тренера. Это был риск, но он полностью оправдал себя. Главный тренер в такой команде, как ЦСКА, приходит исключительно для борьбы за первое место. Андреас Пистиолис полностью заслужил доверие к себе и оправдал текущим результатом выданные ему заранее авансы. Под его руководством команда явно преобразилась, вернулся тот самый чемпионский характер, это команда-чемпион.

— Если подводить общие итоги чемпионата, то хотя в финале и играли всем знакомые клубы — ЦСКА и казанский УНИКС, но по ходу сезона ярко себя проявляли не самые очевидные клубы, такие как «Парма» и «Енисей». Это говорит о том, что конкуренция в Единой лиге ВТБ становится плотнее?

— Мы видим, что все клубы хотят достойно выглядеть и бороться за результат. Играть в Лиге ВТБ — это уже само по себе большое достижение. Это главное соревнование по баскетболу в нашей стране, которое есть у нас на данный момент. Клубы у нас не играют сейчас в других соревнованиях, на международном уровне, поэтому весь фокус внимания — на внутренний чемпионат, на Лигу ВТБ.

Кубок Белова — это теперь главный трофей, за который бьются все без исключения. Все команды играют на победу, это цель любой команды — выиграть кубок. Но побеждает сильнейший и самый достойный.

Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Илона Корстин
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