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«Получили много положительных отзывов по Суперкубку от «Црвены Звезды» и «Бешикташа». Интервью Илоны Корстин

Гендиректор Единой лиги ВТБ Корстин подвела итоги Суперкубка-2024
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Илона Корстин.
Фото пресс-служба Единой лиги ВТБ
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ — о победе ЦСКА, международном статусе и уровне российских клубов.

В субботу, 14 сентября, на «ВТБ Арене» завершился Суперкубок Единой лиги ВТБ, который второй раз в истории выиграл ЦСКА (сравнявшись по этому показателю с «Зенитом»). В финале армейцы обыграли УНИКС, в матче за третье место подопечные Чави Паскуаля были сильнее «Црвены Звезды», а в игре за пятое место «Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Бешикташа». Своими наблюдениями о первом официальном турнире сезона с «СЭ» поделилась генеральный директор Единой лиги Илона Корстин.

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На билетах заработали порядка 10 миллионов

— Ваше мнение о финале Суперкубка? УНИКС смог вернуться в третьей четверти, но в концовке армейцы уже не оставались казанцам никаких шансов.

— По моему мнению, большую роль сыграла травма Маркоса Найта в начале матча. Это сломало игровой план Велимира Перасовича. Во второй же половине решающим моментом, вероятно, стало удаление Джалена Рейнольдса. Игроки ЦСКА хорошо изучили УНИКС и Рейнольдса. Знают, как сыграть против него, чтобы вывести американца из равновесия. Когда Джален получил неспортивный и технический фол, то судьба матча была фактически решена.

При этом отмечу, что баскетболисты ЦСКА были заряжены на протяжении всего Суперкубка. Играли очень уверенно, агрессивно. Во многом это связано с тем, что команда не претерпела серьезных изменений в межсезонье, а Алекса Аврамович очень легко влился в коллектив Андреаса Пистиолиса.

— Серб получил приз MVP турнира. Заявка на статус главной звезды Единой лиги?

— Алекса играет эффективно и красиво. Очень хорош в защите. Именно он остановил Девона Акун-Перселла, когда у форварда УНИКСа пошла игра. Плюс мне нравится его дружелюбный настрой. Был момент, когда Аврамович случайно задел Кулагина, и Дима лежал на паркете. Алекса подошел к нему, узнал, как он себя чувствует, извинился, пожал руку. Очень приятно за этим наблюдать.

— Кого бы еще выделили из героев Суперкубка?

— Понравился Акун-Перселл, который стал X-фактором победы УНИКСа над «Зенитом», здорово себя показали молодые игроки «Локо», особенно 19-летний Всеволод Ищенко. У «Црвены Звезды» качественный турнир провел Коди Миллер-Макинтайр, которого наши болельщики хорошо помнят по выступлению за «Парму».

— Довольны посещаемостью, учитывая, что большая часть турнира прошла в будни?

— Достаточно сложно продать билеты на такое количество игр. Все-таки Суперкубок растянулся на четыре игровых дня, за которые было сыграно 9 матчей. Гораздо проще реализовать билеты на конкретный матч. Говорю это на основе нашего опыта Матча звезда, когда у нас всегда получалось сделать солдаут. Тем не менее в этот раз увеличили наши показатели по посещаемости по сравнению с прошлым годом (лига впервые самостоятельно занималась билетной программой Суперкубка). И нам удалось заработать. Это не супервысокие показатели, но вполне неплохие.

— Какая цифра, если не секрет?

— На билетах мы заработали порядка 10 миллионов рублей.

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По спортивному уровню наши топ-клубы находятся на высоте и вполне могли бы играть в Евролиге

— Представители «Зенита» и «Црвены Звезды» жаловались на расписание, так как в отличие от конкурентов играли три дня подряд. Можно учесть этот момент на следующий год?

— Расписание было согласовано с менеджментом клубов. Если говорить про «Црвену Звезду», то в первый день Суперкубка они проводили товарищеский матч в Афинах. Мы предлагали им различные варианты расписания, но в итоге руководители клуба приняли решение, что приедут, позднее, но сыграют три игры подряд. С менеджментом «Зенита» мы также обсудили эту ситуацию и пришли к взаимопониманию. Хотя у них ситуация была немного другая. Все-таки мы больше ориентировались на иностранные клубы. Они прилетели к нам в столь непростое время, помогли сохранить международную повестку. Кстати, мы получили много положительных отзывов и от «Бешикташа», и от «Црвены Звезды». Также мы пригласили на Суперкубок большое количество иностранных журналистов, которые давали позитивные отклики о нашем турнире.

— Ваш главный вывод по Суперкубку?

— Со своей стороны довольна, что на Суперкубке наши команды получили возможность проверить свои силы с командой Евролиги и полуфиналистом прошлого сезона Еврокубка. Рада, что наши команды оказались сильнее. То есть по спортивному уровню наши топ-клубы находятся на высоте и вполне могли бы играть в Евролиге и Еврокубке. Так что несмотря на ограничения уровень баскетбола в Лиге ВТБ не падает.

Еще отмечу, мы предоставили российским болельщика возможность увидеть матчи их любимых клубов против топ-команд Европы. В этом сезоне больше таких возможностей не будет. Наконец, порадовало, что игры Суперкубка посетили многие почетные гости, в том числе министр спорта РФ Михаил Дегтярев, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Илона Корстин, Алекса Аврамович и Михаил Дегтярев.
Фото пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Через неделю стартует регулярный сезон Единой лиги. Ваши ожидания?

— Мне кажется, что новый сезон будет ярким и интересным событиями. Клубы сделали хорошие приобретения в межсезонье. Все новички мотивированы. Сужу об этом как по товарищеским матчам, так и по Суперкубку. Наши клубы из топ-4 стали еще сильнее. У ЦСКА и «Зенита» стали более сбалансированные составы, УНИКС добавил в глубине ротации, «Локомотив-Кубань» не потерял атакующей мощи, несмотря на уход Акун-Перселла и Барфорда.

— Увольнение Александра Секулича вас огорчило?

— Для лиги решение Андрея Ведищева стать главным тренером — интересный шаг. Наблюдать за «Локо» стало еще интереснее. Знаю, что это был непростой выбор для президента краснодарцев, но он все же решился на него.

Баскетбол
БК Бешикташ
БК Црвена Звезда
Илона Корстин

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