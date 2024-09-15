«Получили много положительных отзывов по Суперкубку от «Црвены Звезды» и «Бешикташа». Интервью Илоны Корстин

Генеральный директор Единой лиги ВТБ — о победе ЦСКА, международном статусе и уровне российских клубов.

В субботу, 14 сентября, на «ВТБ Арене» завершился Суперкубок Единой лиги ВТБ, который второй раз в истории выиграл ЦСКА (сравнявшись по этому показателю с «Зенитом»). В финале армейцы обыграли УНИКС, в матче за третье место подопечные Чави Паскуаля были сильнее «Црвены Звезды», а в игре за пятое место «Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Бешикташа». Своими наблюдениями о первом официальном турнире сезона с «СЭ» поделилась генеральный директор Единой лиги Илона Корстин.

На билетах заработали порядка 10 миллионов

— Ваше мнение о финале Суперкубка? УНИКС смог вернуться в третьей четверти, но в концовке армейцы уже не оставались казанцам никаких шансов.

— По моему мнению, большую роль сыграла травма Маркоса Найта в начале матча. Это сломало игровой план Велимира Перасовича. Во второй же половине решающим моментом, вероятно, стало удаление Джалена Рейнольдса. Игроки ЦСКА хорошо изучили УНИКС и Рейнольдса. Знают, как сыграть против него, чтобы вывести американца из равновесия. Когда Джален получил неспортивный и технический фол, то судьба матча была фактически решена.

При этом отмечу, что баскетболисты ЦСКА были заряжены на протяжении всего Суперкубка. Играли очень уверенно, агрессивно. Во многом это связано с тем, что команда не претерпела серьезных изменений в межсезонье, а Алекса Аврамович очень легко влился в коллектив Андреаса Пистиолиса.

— Серб получил приз MVP турнира. Заявка на статус главной звезды Единой лиги?

— Алекса играет эффективно и красиво. Очень хорош в защите. Именно он остановил Девона Акун-Перселла, когда у форварда УНИКСа пошла игра. Плюс мне нравится его дружелюбный настрой. Был момент, когда Аврамович случайно задел Кулагина, и Дима лежал на паркете. Алекса подошел к нему, узнал, как он себя чувствует, извинился, пожал руку. Очень приятно за этим наблюдать.

— Кого бы еще выделили из героев Суперкубка?

— Понравился Акун-Перселл, который стал X-фактором победы УНИКСа над «Зенитом», здорово себя показали молодые игроки «Локо», особенно 19-летний Всеволод Ищенко. У «Црвены Звезды» качественный турнир провел Коди Миллер-Макинтайр, которого наши болельщики хорошо помнят по выступлению за «Парму».

— Довольны посещаемостью, учитывая, что большая часть турнира прошла в будни?

— Достаточно сложно продать билеты на такое количество игр. Все-таки Суперкубок растянулся на четыре игровых дня, за которые было сыграно 9 матчей. Гораздо проще реализовать билеты на конкретный матч. Говорю это на основе нашего опыта Матча звезда, когда у нас всегда получалось сделать солдаут. Тем не менее в этот раз увеличили наши показатели по посещаемости по сравнению с прошлым годом (лига впервые самостоятельно занималась билетной программой Суперкубка). И нам удалось заработать. Это не супервысокие показатели, но вполне неплохие.

— Какая цифра, если не секрет?

— На билетах мы заработали порядка 10 миллионов рублей.

По спортивному уровню наши топ-клубы находятся на высоте и вполне могли бы играть в Евролиге

— Представители «Зенита» и «Црвены Звезды» жаловались на расписание, так как в отличие от конкурентов играли три дня подряд. Можно учесть этот момент на следующий год?

— Расписание было согласовано с менеджментом клубов. Если говорить про «Црвену Звезду», то в первый день Суперкубка они проводили товарищеский матч в Афинах. Мы предлагали им различные варианты расписания, но в итоге руководители клуба приняли решение, что приедут, позднее, но сыграют три игры подряд. С менеджментом «Зенита» мы также обсудили эту ситуацию и пришли к взаимопониманию. Хотя у них ситуация была немного другая. Все-таки мы больше ориентировались на иностранные клубы. Они прилетели к нам в столь непростое время, помогли сохранить международную повестку. Кстати, мы получили много положительных отзывов и от «Бешикташа», и от «Црвены Звезды». Также мы пригласили на Суперкубок большое количество иностранных журналистов, которые давали позитивные отклики о нашем турнире.

— Ваш главный вывод по Суперкубку?

— Со своей стороны довольна, что на Суперкубке наши команды получили возможность проверить свои силы с командой Евролиги и полуфиналистом прошлого сезона Еврокубка. Рада, что наши команды оказались сильнее. То есть по спортивному уровню наши топ-клубы находятся на высоте и вполне могли бы играть в Евролиге и Еврокубке. Так что несмотря на ограничения уровень баскетбола в Лиге ВТБ не падает.

Еще отмечу, мы предоставили российским болельщика возможность увидеть матчи их любимых клубов против топ-команд Европы. В этом сезоне больше таких возможностей не будет. Наконец, порадовало, что игры Суперкубка посетили многие почетные гости, в том числе министр спорта РФ Михаил Дегтярев, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Илона Корстин, Алекса Аврамович и Михаил Дегтярев. Фото пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Через неделю стартует регулярный сезон Единой лиги. Ваши ожидания?

— Мне кажется, что новый сезон будет ярким и интересным событиями. Клубы сделали хорошие приобретения в межсезонье. Все новички мотивированы. Сужу об этом как по товарищеским матчам, так и по Суперкубку. Наши клубы из топ-4 стали еще сильнее. У ЦСКА и «Зенита» стали более сбалансированные составы, УНИКС добавил в глубине ротации, «Локомотив-Кубань» не потерял атакующей мощи, несмотря на уход Акун-Перселла и Барфорда.

— Увольнение Александра Секулича вас огорчило?

— Для лиги решение Андрея Ведищева стать главным тренером — интересный шаг. Наблюдать за «Локо» стало еще интереснее. Знаю, что это был непростой выбор для президента краснодарцев, но он все же решился на него.